Der Blick in der Oberliga Westfalen ging am Sonntag klar auf die Abstiegsplätze. Dort gibt es einen neuen Letzten.

Das Spitzentrio der Oberliga Westfalen konnte sich am Sonntag ganz entspannt angucken, was der Rest der Liga so zu bieten hatte. Tabellenführer Sportfreunde Lotte hatte bereits am Freitagabend eine 1:3-Niederlage gegen den SC Preußen Münster II hinnehmen müssen. Türkspor Dortmund setzte sich am Samstagabend im Dortmunder-Derby mit 1:0 gegen den ASC 09 Dortmund durch und festigte Platz zwei.

Viel Bewegung an der Spitze sollte es am Sonntag also nicht mehr geben. Der Fokus lag klar auf dem Abstiegskampf. Dort konnte sich die SG Wattenscheid 09 über einen wichtigen Punkt freuen. Beim direkten Konkurrenten Victoria Clarholz glich das Team von der Lohrheide einen 0:2-Pausenrückstand noch aus. Felix Casalino rettete in der 80. Minute das Remis.

Noch später konnte der FC Brünninghausen jubeln. Die abstiegsbedrohten Dortmunder konnten durch den 2:1-Sieg bei Eintracht Rheine den letzten Platz verlassen. Florian Gondrum erzielte in der 88. Minute per Elfmeter den Siegtreffer. Auch der FCB hatte zunächst mit 0:1 zurückgelegen.

Der TuS Bövinghausen verspielte beinahe sogar noch seine Führung. Das 3:2 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl war der erste Sieg nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge.

Sogar zehn Spiele ohne eigenen Dreier hatte der SV Schermbeck hinter sich. Gegen das Kellerkind TSG Sprockhövel konnte der SVS endlich mal wieder feiern. Das 3:0 bedeutete zugleich, dass die TSG nun die Rote Laterne in den Händen hält.

Die Ergebnisse in der Übersicht TuS Bövinghausen – SG Finnentrop/Bamenohl 3:2 (2:0) Westfalia Rhynern – SpVgg Erkenschwick 0:1 (0:0) Victoria Clarholz – SG Wattenscheid 09 2:2 (2:0) Eintracht Rheine – FC Brünninghausen 1:2 (0:0) SV Schermbeck – TSG Sprockhövel 3:0 (0:0) TuS Ennepetal – Sportfreunde Siegen 1:3 (1:1) Türkspor Dortmund – ASC 09 Dortmund 1:0 (1:0) 1. FC Gievenbeck – SpVgg Vreden 4:0 (1:0) Sportfreunde Lotte – SC Preußen Münster II 1:3 (1:0)

Mit den Abstiegsrängen hat die SpVgg Erkenschwick wenig bis nichts zu tun. Die Mannschaft von Trainer Magnus Niemöller löste seine Aufgabe bei Westfalia Rhynern mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg.

Drei Punkte aus der Fremde nahmen auch die Sportfreunde Siegen vom TuS Ennepetal mit nach Hause. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Siegener das Spiel noch in einen 3:1-Erfolg.

Den Spieltag komplettierten der 1. FC Gievenbeck und die SpVgg Vreden, die bereits am Freitag aufeinandertrafen. Gievenbeck gewann mit 4:0.