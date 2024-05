Der Essener Bezirksligist Vogelheimer SV hat einen neuen Cheftrainer für die Saison 2024/2025 gefunden. Und: Als spielender Co-Trainer wird diesen ein Ex-Profi unterstützen.

Der Vogelheimer SV geht mit einem neuen Cheftrainer-Duo in die Saison 2024/2025. Wie der Essener Bezirksligist bekanntgab, werden Michael Ewers und Mario Klinger ab dem 1. Juli 2024 für die Erste Mannschaft des Siebtligisten verantwortlich sein.

Ewers wird dabei für die Mannschaft verantwortlich sein, Klinger ihn als spielender Co-Trainer unterstützen.

Vor allen Dingen ist ein Name sehr klangvoll: Mario Klinger stand als Profi unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und der SG Wattenscheid 09 unter Vertrag. Immerhin spielte der 37-jährige Klinger 26 Mal in der 2. Bundesliga, verbuchte 66 Spiele in der 3. Liga und absolvierte 96 Begegnungen in der Regionalliga.

"Ich freue mich auf diese Herausforderung. So viele Jahre habe ich im Fußball auch nicht mehr. Mich hat es gereizt noch einmal höherklassig als nur in der Kreisliga zu spielen. Das Projekt in Vogelheim gefällt mir", erklärt Klinger, der aktuell noch für den FC Stoppenberg in der Kreisliga A auf Torejagd geht.

Sie lesen richtig. Klinger, einst ein Defensivspezialist im Profibereich, ist mittlerweile im Angriff zuhause. "Im Alter ist es als Stürmer ein bisschen einfacher. Ich mache jetzt viel mit Auge", sagt er. Und das Kampfgewicht? Klingers Antwort: "Das ist nicht mehr so wie in der 2. Bundesliga, aber für die Bezirksklasse passt das."

Die Vogelheimer versuchen schon seit längerer Zeit an die Tür zur Landesliga zu klopfen. Ex-Trainer Christian Mikolajczak hat das nicht geschafft und musste gehen. Mike Sauer sprang interimsweise ein. Jetzt kümmert er sich wieder um seine Sportchef-Belange.

Ewers und Klinger soll den nächsten Versuch Richtung Landesliga starten. "Das müssen wir dann sehen. Die Liga ist stark. Und wir haben einen größeren Umbruch vollzogen. Da ist es doch klar, dass sich die Mannschaft erst finden muss", meint Klinger.