Bezirksligist Duisburger SV 1900 spielt eine solide Saison. Am Ende der Saison wird der Torjäger den Verein aber verlassen - und die Karriere beenden.

In der vergangenen Saison musste der Duisburger SV 1900 lange um den Klassenerhalt kämpfen, sicherte sich am Ende aber doch den Liga-Verbleib.

Auch dank Stephan Nachtigall, der im Winter zum Team stoß und in der Rückrunde starke 21 Treffer erzielte. In dieser Spielzeit steht der DSV im gesicherten Mittelfeld und hat bereits elf Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz (sechs Punkte auf den Relegationsrang).

"Wir sind als Team bislang zufrieden mit der aktuellen Punkteausbeute. Es hätten vielleicht drei, vier, fünf Zähler mehr auf dem Konto sein können, aber trotzdem ist das alles in Ordnung nach dem holprigen Start und Trainerwechsel. Die Duisburger Derbys gegen Buchholz, GSG Duisburg und Taxi Duisburg haben wir alle hochverdient gewonnen. Wir sind also die Macht im Süden", freute sich Nachtigall gegenüber RevierSport.

Und wie läuft es persönlich für den Routinier? Seine bisherige Bilanz: 14 Spiele, 6 Tore. Ganz zufrieden ist der Stürmer mit dieser Statistik jedoch nicht: "Ich trainiere nur noch einmal die Woche, weil mein Knie nicht mehr so mitmacht. Wenn ich am Sonntag spiele, brauche ich zwei, drei Tage, um wieder einigermaßen schmerzfrei zu sein. Aufgrund dieser Situation musste ich das eine oder andere Mal auf der Bank Platz nehmen. Das hatten wir aber auch so besprochen. Ich habe gemerkt, dass ich keine 22 mehr bin, sondern fast 40. Meine Torausbeute hätte noch besser sein können. Ich habe leider ungewöhnlich viele Chancen vergeben. Dafür mache ich ganz klar die Spielpraxis und Trainingsbeteiligung verantwortlich. Trotzdem habe ich sechs Treffer erzielt."

Nachtigall, der im kommenden April seinen 40. Geburtstag feiert, wird am Ende der Saison seine Karriere endgültig beenden. Der Entschluss steht fest. Das bestätigte der noch 39-Jährige auf RS-Nachfrage:

"Den Beschluss zum Karriereende habe ich definitiv gefasst. Ich möchte ja noch mit meinem Knie ein paar Jahre vernünftig laufen können, von daher wäre eine neue Herausforderung ab dem Sommer Quatsch. Ich habe meinem Sohn versprochen, dass ich bis 40 spiele – und dieses Versprechen habe ich eingelöst. Mein letztes Spiel wird am 01. Juni gegen meinen Ex-Verein Vogelheimer SV stattfinden. Das ist für mich natürlich ein toller Abschluss."

Ob und wie es für den Ex-Profi im Fußballgeschäft weitergeht, ist noch offen. Erst einmal will sich Stephan Nachtigall intensiv um die Förderung von Sohn David kümmern, der in der U12 bei Schalke 04 spielt. In der Jugend spielte Nachtigall selbst für S04 und Rot-Weiss Essen, später absolvierte er 54 Drittliga-Partien für den Wuppertaler SV und Kickers Emden. Diese Erfahrung möchte er nun an seinen Junior weitergeben:

"Richtige Pläne habe ich noch nicht. Ob Trainer oder Sportlicher Leiter, das stelle ich erstmal weit hinten an. Ich werde viel mit meinem Sohn unterwegs sein und ihn unterstützen. Da hat David für mich ganz klare Priorität. Wenn er mal groß ist, kann ich mir auch vorstellen, mal eine Mannschaft zu trainieren. Ich sehe mich in ein paar Jahren dann schon als Trainer."