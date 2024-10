Das ging schnell: Bezirksligist Vogelheimer SV präsentiert einen neuen Trainer. Carsten Isenberg übernimmt zum Winter.

Erst am Mittwochmorgen berichtete RevierSport darüber, dass sich der Essener Bezirksligist Vogelheimer SV von seinem Trainerduo trennte.

Nun ist auch klar, wer der Nachfolger wird: Carsten Isenberg wechselt zur Winterpause von Tusem Essen an den Lichtenhorst. Der 41-Jährige spielte bereits in der Vergangenheit für den Vogelheimer SV und schaffte 2018 als Trainer mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga A.

Ende 2018 wechselte Isenberg dann nach Tusem, wo 2022 der überraschende Aufstieg in die Landesliga gelang. Ein Jahr später stieg der Essener Klub dann unglücklich wieder in die Bezirksliga ab.

"Ich hatte beim Tusem eine unfassbar schöne und auch erfolgreiche Zeit. Der völlig unerwartete Landesliga-Aufstieg war natürlich das I-Tüpfelchen auf die insgesamt sehr positive Entwicklung des Vereins. Ich werde mich immer gerne an die vielen tollen Momente mit der Mannschaft zurückerinnern und bin auch den Verantwortlichen für die jederzeit vertrauensvolle Zusammenarbeit dankbar. Nach sechs Jahren habe ich aber nun gespürt, dass die Zeit gekommen ist, eine neue Herausforderung anzunehmen", erklärte Isenberg gegenüber RevierSport.

Das ist ein absoluter Traditionsverein in Essen mit jeder Menge Potenzial in der Mannschaft, aber auch im Umfeld. Zudem habe ich ja auch eine Vergangenheit im Klub als Spieler und Trainer und brenne darauf, mit der Truppe intensiv zu arbeiten. Carsten Isenberg.

Bei seinem neuen Klub hofft der Trainer auf eine ähnlich erfolgreiche Zeit: "Die Anfrage aus Vogelheim kam da zum richtigen Zeitpunkt. Das ist ein absoluter Traditionsverein in Essen, mit jeder Menge Potenzial in der Mannschaft, aber auch im Umfeld. Zudem habe ich ja auch eine Vergangenheit im Klub als Spieler und Trainer und brenne darauf, mit der Truppe intensiv zu arbeiten. Zunächst gilt der volle Fokus bis zum Winter aber meiner Mannschaft beim Tusem und ich werde bis zum letzten Tag, wie gewohnt, alles investieren."

Am Mittwochabend wird Isenberg zum ersten Mal nach der Bekanntgabe seines Wechsels an der Seitenlinie stehen: Dann ist der Tusem im Kreispokal zu Gast beim ambitionierten A-Ligisten SG Altenessen.