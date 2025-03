In Rellinghausen startete die bewegte Torwart-Karriere von Lukas Raeder.

Mit dem FC Bayern gewann er 2013 das Triple und hinterließ anschließend in Portugal, England und Bulgarien, aber auch im Revier bei RWE und den „Zebras" seine Spuren.

In einer neuen Folge „Kick and Quatsch" blickt der Essener Junge zurück auf gute und nicht so gute Entscheidungen, spannende Kabinen-Begegnungen mit großen Namen und wieso er heute noch bei TuSEM III auf dem Platz steht.

>>Hier geht es direkt zur aktuellen Folge mit Lukas Raeder