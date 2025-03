Was war denn da am Lichtenhorst los? Die 65 zahlenden Zuschauer des Bezirksligaspiels Vogelheimer SV gegen Duisburger FV 08 werden ihr Kommen nicht bereut haben.

In den letzten zehn Begegnungen kassierte der Vogelheimer SV gerade einmal neun Gegentore. Mit Neu-Trainer Carsten Isenberg war der VSV auf dem Vormarsch und allen voran die Defensive erwies sich als Prunkstück des Bezirksligisten.

Und dann folgte am Sonntag (30. März 2025) Spiel Nummer elf unter Coach Isenberg - festhalten: Der Vogelheimer SV unterlag in einem denkwürdigen Match am Lichtenhorst dem Duisburger FV 08 mit sage und schreibe 6:8! Ein Ergebnis, das auch in der Bezirksliga sehr selten vorkommt.

"Das war für einen Trainer ein Katastrophen-Spiel. Wir wollten ein wenig ausprobieren und mehr ins Risiko gehen - heißt: hoch anlaufen, hoch verteidigen und in der Offensive unser Glück suchen. Doch das ging in die Hose. Es war sowohl für mich als auch die Mannschaft ein Tag zum Vergessen. Aber ich hoffe, dass das ein lehrreicher Sonntag war. Denn wir wissen, dass wir in Zukunft so nicht mehr antreten werden", erklärt Carsten Isenberg.

Der Trainer der Vogelheimer verlor in diesem Spiel zu allem Überfluss auch noch seine Nummer eins. Omar Allouche knallte mit dem Unterschenkel unglücklich an den Pfosten und musste per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. "Es ist wohl nur eine starke Prellung und kein Bruch", berichtet Isenberg. Sein Zusatz: "6:8 und dann noch die Verletzung von Omar: einfach ein Horror-Tag."

Solche Tage soll es beim VSV in Zukunft nicht mehr geben. In dieser Saison geht weder nach oben noch nach unten etwas. Zur neuen Serie will Vogelheim dann oben angreifen. Der Kader steht schon so gut wie fest.

Die Vogelheimer haben aktuell für die neue Serie eine Kadergröße von 23 Mann - RevierSport berichtete. Isenberg: "Ja, wir sind so gut wie durch. Wir suchen noch zwei, maximal drei neue Spieler. Die Gespräche laufen da auch schon."

Mit Mike Pfundner und Cem Avci (beide Tusem Essen) und Fouad Zaitouni (Bader SV) haben die Verantwortlichen vom Lichtenhorst auch schon drei Zugänge präsentiert.