Der Essener Bezirksligist Vogelheimer SV hat sich in den letzten Wochen zu einem echten Top-Team in seiner Staffel entwickelt. Die Saisonplanung 2025/2026 läuft auf Hochtouren.

Das, was für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga gilt - beste Rückrundenmannschaft -, darf sich auch der Vogelheimer SV in der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein auf die Fahne schreiben.

Seit der glühende RWE-Fan Carsten Isenberg das Trainer-Ruder übernommen hat, läuft es für den VSV wie geschmiert. Isenbergs Bilanz als VSV-Coach: sieben Siege, vier Remis, keine Niederlage!

Zehn Spieltage vor Schluss liegen die Essener auf Platz fünf - 13 Punkte hinter Rang zwei und 18 Zähler hinter Platz eins. Zur kommenden Saison wollen die Vogelheimer dann der Spitze noch ein Stück näherkommen.

Die Kader-Planung 2025/2026 läuft schon auf Hochtouren. Mit Mike Pfundner und Cem Avci (beide Tusem Essen) und Fouad Zaitouni (Bader SV) haben die Verantwortlichen vom Lichtenhorst drei Zugänge präsentiert.

"Wir freuen uns, dass sich Fouad für uns entschieden hat. Er wurde in der Jugend auch beim ETB gut ausgebildet und ist trotz seines noch jungen Alters bereits Kapitän und absoluter Führungsspieler beim Bader SV. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass er bei uns noch weitere Schritte nach vorne machen kann. Zudem ist er defensiv flexibel einsetzbar, vornehmlich planen wir mit ihm als Innenverteidiger", sagt Isenberg zur Verpflichtung von Zaitouni, der nach RevierSport-Informationen bei mehreren Bezirksligisten auf der Wunschliste stand.

Vogelheimer SV: Zwei bis drei externe Verstärkungen sollen noch kommen

Die Vogelheimer haben aktuell schon für die neue Serie eine Kadergröße von 23 Mann. Isenberg: "Ja, wir sind so gut wie durch. Wir suchen noch zwei, maximal drei neue Spieler. Die Gespräche laufen da auch schon."

Denn in den letzten Wochen haben neben den drei externen Zusagen auch 20 Akteure des aktuellen Kaders ihr Ja-Wort für die kommende Spielzeit gegeben.

Neben erfahrenen Jungs wie Enes Yilmaz, die Leistungsträger sind, haben auch talentierte Spieler wie Schafik Fraitat (19 Jahre), Fahat Sarkhush (19), Leon Petrovic (20) und Bünyamin Yigit (20) verlängert.

Und: Die Vogelheimer konnten auch Ayman Jalti von einer weiteren Saison im Essener Norden überzeugen. Der pfeilschnelle 22-jährige Offensivspieler steht in 14 Einsätzen in dieser Saison schon bei 15 Scorerpunkten und befindet sich seit Wochen in bestechender Form. Dementsprechend war er auch heiß umworben. Doch auch er bleibt in Vogelheim. Trainer Carsten Isenberg über den Stand der Planungen:

Isenberg: "Die Mannschaft funktioniert gerade hervorragend, diesen Weg wollen wir mit den Jungs fortsetzen, das haben wir ihnen immer wieder deutlich gemacht. Ich gehe davon aus, dass wir die letzten Kaderplätze jetzt auch noch relativ kurzfristig besetzen werden. Durch die guten Ergebnisse zuletzt haben wir uns auch die nötige Luft verschafft, um die Planung schnellstmöglich voranzutreiben. Wir sind total überzeugt von der Mannschaft und wollen die Rückrunde jetzt weiter nutzen, um die positive Entwicklung fortzusetzen."