Alemannia Aachen hat mit einem echten Urgestein verlängert. Zwei Spieler hat die Alemannia als Verstärkungen ins Visier gefasst.

Frederic Baum hat mit Alemannia Aachen schon so einiges erlebt. Nun hat er seinen auslaufenden Vertrag am Tivoli verlängert und wird in seine siebte Spielzeit in Schwarz-Gelb gehen!

2018 war der Sechser mit der Rückennummer 6 in die U19 der Alemannia gewechselt, ein Jahr später schaffte er den Sprung in die Erste Mannschaft. In der Regionalliga West brachte er es seitdem zu 67 Einsätzen, wobei ihm zwei Tore und drei Vorlagen gelangen.

Während der aktuellen Saison lief er 19 Mal für die Tivoli-Kicker in der Liga auf, im Mittelrheinpokal-Viertelfinale gegen Viktoria Köln erzielte er das wichtige Tor zum 2:0. Und überhaupt hat Baum schon so manches mitgemacht an der Krefelder Straße: Vom Fast-Abstieg in die Fünftklassigkeit über den grauen Viertliga-Alltag bis hin zum absoluten Höhepunkt, dem Aufstieg in diesem Jahr.

"Freddy kennt den Verein und das Umfeld wie seine Westentasche. Er identifiziert sich zu einhundert Prozent mit der Alemannia-DNA und hat immer alles auf dem Platz gegeben. In der Vergangenheit hatte er immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen und ist jedes Mal stärker wiedergekommen. Er kennt nicht nur die guten Phasen wie in dieser Saison, sondern hat mit dem Klub sämtliche Höhen und Tiefen erlebt. Kontinuierliche harte Arbeit zahlt sich aus – Freddy lebt es vor", sagt Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.

Für den Mittelfeldspieler ist die Alemannia inzwischen zu mehr als einer Herzensangelegenheit geworden. "Ich bin überglücklich, weiterhin Teil dieser Entwicklung zu sein, die der Verein gerade macht. Die Alemannia ist meine Heimat geworden und für mich gibt es keinen Grund, den Verein zu verlassen. Ich freue mich darauf, Fußball-Deutschland zu zeigen, dass die Alemannia wieder da ist!", kommentiert Baum seine neuerliche Vertragsverlängerung.

Alemannia Aachen: Leipertz und Lofolomo auf dem Zettel

Wie RevierSport erfuhr, würde sich die Alemannia gerne mit Stürmer Robert Leipertz (SC Paderborn) und Defensivspezialist Enrique Lofolomo (Hallescher FC) verstärken.

Leipertz kam beim Zweitligisten Paderborn zwar zu 27 Einsätzen (ein Tor, vor Vorlagen), aber die Einsatzzeit von 617 Spielminuten lässt zu wünschen übrig. Der 31-jährige Angreifer stammt aus dem Nachwuchs von Alemannia Aachen. Es wäre für den gebürtigen Jülicher eine Rückkehr in die Heimat.

Mit Lofolomo, der in Halle nach dem Abstieg von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen kann, sind die Aachener an einem weiteren ehemaligen Alemannia-Nachwuchsspieler interessiert. Der 24-jährige Heinsberger absolvierte 25 Einsätze (drei Tore, zwei Vorlagen) für den Absteiger aus Halle und würde gerne weiter in der 3. Liga. Vielleicht in seiner Heimat: bei Aufsteiger Alemannia Aachen.