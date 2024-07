Die 3. Liga zieht die Zuschauer an. Neue Rekorde sind wahrscheinlich.

Es war zu erwarten, nun ist es offiziell. Wenn Rot-Weiss Essen zum Start der 3. Liga am Samstag (3. August, 14 Uhr) auf den Aufsteiger Alemannia Aachen trifft, dann wird es voll im Stadion an der Hafenstraße.

Am Donnerstag gab RWE bekannt, dass der Heimbereich ausverkauft ist. Da auch die Aachener davon ausgehen, die 2500 Tickets an den Fan zu bringen (Aachen erhielt 2000 Stehplätze und 500 Sitzplatz-Karten), wird es ein ausverkauftes Haus in Essen geben. Sollten nicht alle Karten im ersten Verkauf über die Theke gehen, beginnt in Aachen am Dienstag, 30.7. um 10 Uhr im Fanshop am Tivoli der freie Verkauf.

Klar ist: Der Trend der letzten Saison wird fortgesetzt. Die 3. Liga ist ein Zuschauermagnet, in dieser Saison werden vermutlich noch mehr Besucher kommen als in der letzten Saison.

Ein Grund: Alemannia Aachen - der Traditionsverein hat schon 14.600 Dauerkarten verkauft. Ein grandioser Wert, der allerdings noch von einem Klub gebrochen werden kann.

Denn Dynamo Dresden hat bereits 15.000 Saisontickets verkauft. Via Instagram gab der Klub bekannt: "Dynamo-Fans, Ihr seid einzigartig und wir sind stolz, dass Ihr an unserer Seite seid! In diesem Jahr wurden 15.000 Jahreskarten verkauft und so die Marke aus der vergangenen Saison übertroffen. DANKE! Lasst uns gemeinsam diese Energie für die neue Spielzeit mitnehmen!"

Mindestens drei weitere Vereine werden es bis zum Start der Liga schaffen, eine fünfstellige Anzahl an Dauerkarten zu verkaufen. Hansa Rostock hat schon über 13.000 verkauft, Rot-Weiss Essen hat den Verkauf bei 11.270 gestoppt, 1860 hat nach 10.500 verkauften Dauerkarten den Verkauf eingestellt.

Da auch der VfL Osnabrück oder Arminia Bielefeld viele Dauerkarten verkauft haben, wird der Schnitt der letzten Saison - hier kamen 9700 Zuschauer im Schnitt zu den Partien - sicher gesteigert werden.