Neue Drittliga-Termine: Am Donnerstag verkündete der DFB die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage vier bis acht.

Am ersten Augustwochenende startet Rot-Weiss Essen gegen Alemannia Aachen in die neue Saison der 3. Liga. Die Partie findet im Stadion an der Hafenstraße zum 14-Uhr-Termin am Samstag (3. August) statt.

An diese Anstoßzeit können sich die Fans von RWE erstmal einmal gewöhnen. Denn auch in den folgenden Wochen ist die Mannschaft von Christoph Dabrowski zumeist samstagnachmittags im Einsatz. Inzwischen sind die ersten acht Spieltage zeitgenau angesetzt. Die Termine von Rot-Weiss und aller weiteren Partien gibt es hier.

4. Spieltag

Freitag, 30. August

Viktoria Köln - Hansa Rostock (19 Uhr)

Samstag, 31. August, 14 Uhr

Alemannia Aachen - Erzgebirge Aue

Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart II

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen

FC Ingolstadt - TSV 1860 München (alle 14 Uhr)

Borussia Dortmund II - VfL Osnabrück (16.30 Uhr)

Sonntag, 1. September

Wehen Wiesbaden - Energie Cottbus (13.30 Uhr)

SpVgg Unterhaching - Rot-Weiss Essen (16.30 Uhr)

Hannover 96 II - SC Verl (19.30 Uhr)

5. Spieltag

Freitag, 13. September

SV Sandhausen - Borussia Dortmund II (19 Uhr)

Samstag, 14. September

Hansa Rostock - Waldhof Mannheim

VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt

Rot-Weiss Essen - Wehen Wiesbaden

TSV 1860 München - Dynamo Dresden

1. FC Saarbrücken - SpVgg Unterhaching (alle 14 Uhr)

VfL Osnabrück - Hannover 96 II (16.30 Uhr)

Sonntag, 15. September

Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld (13.30 Uhr)

SC Verl - Energie Cottbus (16.30 Uhr)

Alemannia Aachen - Viktoria Köln (19.30 Uhr)

6. Spieltag

Freitag, 20. September

SpVgg Unterhaching - Erzgebirge Aue (19 Uhr)

Samstag, 21. September

Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück

FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen

Energie Cottbus - VfB Stuttgart II

Wehen Wiesbaden - SV Sandhausen

Dynamo Dresden - Hansa Rostock (alle 14 Uhr)

Arminia Bielefeld - TSV 1860 München (16.30 Uhr)

Sonntag, 22. September

Hannover 96 II - 1. FC Saarbrücken (13.30 Uhr)

Viktoria Köln - SC Verl (16.30 Uhr)

Borussia Dortmund II - Alemannia Aachen (19.30 Uhr)

7. Spieltag

Dienstag, 24. September

Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching

VfB Stuttgart II - Arminia Bielefeld

Erzgebirge Aue - Wehen Wiesbaden

SV Sandhausen - FC Ingolstadt

VfL Osnabrück - Energie Cottbus (alle 19 Uhr)

Mittwoch, 25. September

SC Verl - Dynamo Dresden

Alemannia Aachen - Waldhof Mannheim

Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund II

1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln (alle 19 Uhr)

8. Spieltag

Freitag, 27. September

SpVgg Unterhaching - SV Sandhausen (19 Uhr)

Samstag, 28. September

Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen

Viktoria Köln - Erzgebirge Aue

Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück

Borussia Dortmund II - TSV 1860 München

Hannover 96 II - VfB Stuttgart II (alle 14 Uhr)

Energie Cottbus - 1. FC Saarbrücken (16.30 Uhr)

Sonntag, 29. September

FC Ingolstadt - Hansa Rostock (13.30 Uhr)

Dynamo Dresden - Alemannia Aachen (16.30 Uhr)

Arminia Bielefeld - SC Verl (19.30 Uhr)