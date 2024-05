Rot-Weiss Essen hat die Verpflichtung von Jimmy Kaparos verkündet. Der 22-Jährige Abräumer kommt vom FC Schalke 04 II.

Schon am frühen Freitagnachmittag berichtete der RevierSport über eine baldige Einigung zwischen Rot-Weiss Essen und Jimmy Kaparos. Am späten Nachmittag machte RWE diese dann offiziell. Der defensive Mittelfeldspieler wird künftig in der 3. Liga auflaufen.

Der 22-jährige Niederländer kam erst kürzlich zum zweiten Mal für die Schalker Profis zum Einsatz. Beim 0:2 in Fürth lief er elf Minuten lang auf. Bereits im Mai 2021 durfte er erstmals in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim ran (2:4).

Hauptsächlich spielte Kaparos, der 2017 aus Stuttgart in die Knappenschmiede wechselte, in den vergangenen Jahren aber für die Zweitvertretung in der Regionalliga West. Dort sammelte er in drei Saisons 85 Einsätze und erzielte fünf Treffer. 2022/23 war er außerdem in sein Heimatland zum PEC Zwolle verliehen, wo er sechs Mal für die Profis und 14 Mal für die Reserve auflief. U23-Coach Jakob Fimpel lobte anschließend: "Er ist so gereift, er ist ein ganz anderer Spieler als der, der damals von uns gegangen ist."

In Essen sei man auf der Suche nach einem Sechser gewesen, der seine Stärken im Spiel gegen den Ball hat, um die bereits vorhandenen spielstarken und offensiv denkenden Spieler zu unterstützen. "Jimmy Kaparos ist genau der Spieler, der dieses Profil erfüllt. Er hat im letzten Jahr eine beeindruckende Entwicklung genommen und war Leistungsträger in seiner Mannschaft, die am Ende Tabellenfünfter geworden ist", erklärte Marcus Steegmann die Verpflichtung.

Kaparos als Sechser "mit einem etwas anderen Profil"

Trainer Christoph Dabrowski freute sich derweil, in Kaparos noch einmal einen Sechser mit einem "etwas anderen Profil" zu bekommen. Er beschrieb den Neuzugang als "physisch starker Sechser, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Dennoch ist er technisch sehr versiert, verfügt über ein gutes Passspiel und kann auch spielerische Akzente setzen." Mit ihm will der Coach in Zukunft "noch besser auf unsere Gegner oder Spielsituationen reagieren" können.

Kaparos selbst gab sich derweil begeistert, bei einem "tollen Verein" zu unterschreiben. "mir gefällt es sehr, dass die Mannschaft einen dominanten Spielstil hat und immer den Ball haben möchte. Ich möchte meine Qualitäten hier bestmöglich auf den Platz bringen und der Mannschaft helfen."

Die Kadersituation bei RWE in der Übersicht

Vertrag bis 2025: Mustafa Kourouma, Moussa Doumbouya, Felix Wienand, Eric Voufack, Aaron Manu, Lucas Brumme, José-Enrique Rios Alonso, Jakob Golz, Vinko Sapina, Thomas Eisfeld, Andreas Wiegel, Nils Kaiser, Ole Springer, Ekin Celebi, Ben Heuser, Gianluca Swajkowski

Vertrag bis 2026: Leonardo Vonic, Torben Müsel, Tom Moustier, Ramien Safi (Vertragslaufzeit wurde vom Verein nicht kommuniziert)

Zugänge: Ben Heuser (nach Leihe zum FC Cosmos), Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (FC Schalke 04 II)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Felix Götze (SC Paderborn), Fabian Rüth, Björn Rother, Isaiah Young, Sandro Plechaty, Ron Berlinski , Cedric Harenbrock (alle unbekannt)

Nach auslaufendem Vertrag noch offen: Sascha Voelcke