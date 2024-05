Bei Rot-Weiss Essen könnte schon in den nächsten Stunden Zugang Nummer drei präsentiert werden. Ein Spieler des FC Schalke 04 ist im RWE-Visier.

Nach Tom Moustier (Hannover 96 II) und Ramien Safi (SV Rödinghausen) ist Rot-Weiss Essen weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Ein Spieler, der nach RevierSport-Informationen ins RWE-Visier geraten ist, ist Jimmy Kaparos.

Der 22-Jährige war nach RS-Infos am Freitag, 22. Mai 2024, mit seiner Familie an der Hafenstraße vor Ort, um die Details einer möglichen Anstellung ab dem 1. Juli bei Rot-Weiss Essen zu klären. Es scheint gut auszusehen, dass Kaparos der nächste RWE-Zugang sein könnte.

Mit ihm würde Trainer Christoph Dabrowski einen zentralen Mittelfeldspieler dazubekommen, der auf der Sechser- aber auch Achter-Position und zur Not in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann.

Der gebürtige Niederländer verfügt über ein hohes Spielverständnis und eine gute Handlungsschnelligkeit.[

Auf Schalke war Kaparos in der abgelaufenen Regionalliga-West-Saison mit 30 Einsätzen (vier Tore, drei Vorlagen) einer der Leistungsträger im Team von U23-Coach Jakob Fimpel. In der 2. Bundesliga verbuchte er am letzten Spieltag bei der 0:2 Niederlage in Fürth einen Elf-Minuten-Einsatz.

"Er ist ein absoluter Leistungsträger. Er macht eine super Entwicklung. Er trainiert ausschließlich oben bei den Profis. Und kommt dann zu den Spielen runter. Es ist nicht einfach, immer diesen Wechsel zu haben. Aber er ist so konstant, so stark am Ball und hat sich auch enorm im Spiel gegen den Ball entwickelt", sagte Fimpel noch Anfang Mai zu RS.

Kaparos, der seit dem 1. Juli 2017 auf Schalke spielt, war zur Saison 2022/2023 an den PEC Zwolle in den Niederlanden ausgeliehen worden. Sechs Spiele für die Profis und 14 Einsätze für die Zwolle-Reserve konnte der 22-Jährige verbuchen. Eine Win-Win-Situation.

Es sei bei dem defensiven Mittelfeldspieler alles genau so aufgegangen, wie sich das der Verein aus Gelsenkirchen vorgestellt habe, meinte zuletzt Fimpel. "Er ist so gereift, er ist ein ganz anderer Spieler als der, der damals von uns gegangen ist. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber U23 wird er nicht mehr spielen."

Fimpel könnte schon in wenigen Stunden oder Tagen die Antwort erhalten: Nach 85 Begegnungen in der Regionalliga West (fünf Tore, drei Vorlagen) wird Kaparos' Weg wohl in die 3. Liga zu Rot-Weiss Essen führen.

Die Kadersituation bei RWE in der Übersicht

Vertrag bis 2025: Mustafa Kourouma, Moussa Doumbouya, Felix Wienand, Eric Voufack, Aaron Manu, Lucas Brumme, José-Enrique Rios Alonso, Jakob Golz, Vinko Sapina, Thomas Eisfeld, Andreas Wiegel, Ole Springer, Ekin Celebi, Ben Heuser, Gianluca Swajkowski

Vertrag bis 2026: Leonardo Vonic, Torben Müsel, Tom Moustier, Ramien Safi (Vertragslaufzeit wurde vom Verein nicht kommuniziert)

Zugänge: Ben Heuser (nach Leihe zum FC Cosmos), Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Felix Götze (SC Paderborn), Fabian Rüth, Björn Rother, Isaiah Young, Sandro Plechaty, Ron Berlinski , Cedric Harenbrock (alle unbekannt)

Nach auslaufendem Vertrag noch offen: Nils Kaiser, Sascha Voelcke