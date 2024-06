Dass Marcel Hartel den FC St. Pauli verlassen wird, steht schon länger fest. Neben dem Interesse aus den USA soll sich nun aber noch eine weitere Partei eingeschaltet haben.

Marcel Hartel soll vor einem Wechsel in die USA stehen. Für den 28 Jahre alten Spielmacher sicherlich noch einmal eine gute Chance, viel Geld zu verdienen und gegen Größen wie Lionel Messi zu spielen. St. Louis City SC, ein Klub aus Missouri, soll den Mittelfeldspieler auf dem Zettel haben.

Mit 17 Toren und 13 Vorlagen in 33 Zweitligaspielen war Hartel einer der besten Akteure der abgelaufenen Zweitligasaison. Entsprechend bitter für den FCSP, ihn ablösefrei ziehen lassen zu müssen.

"Es fällt mir nicht leicht, diesen Schritt zu gehen. Doch manchmal ergeben sich besondere Möglichkeiten im Leben. Ich danke dem gesamten Team, den Trainern sowie Betreuern, aber auch Andreas Bornemann und dem gesamten Verein sowie den Fans für die überragende Zeit am Millerntor. Ich bin stolz auf das, was wir hier gemeinsam erreicht haben. Das werde ich nie vergessen", hatte der 28-Jährige zu seinem Abschied Mitte Mai gesagt.

Bei St. Louis könne Hartel in etwa das Doppelte seines Gehalts bei den Kiezkickern einstreichen, berichtet "Sky". Allerdings: Ein namentlich nicht genannter Klub, der laut "Sky" aber in der Champions League vertreten sei und aus Frankreich komme, habe sich in das Rennen um den 30-Scorer-Mann noch eingemischt. Eine finale Entscheidung habe Hartel, der in Kürze in die USA fliege, um sich vor Ort umzuschauen, noch nicht getroffen.

Aus Frankreich haben sich folgende Mannschaften für die Champions League qualifiziert: Paris Saint-Germain, AS Monaco, Stade Brest

Ein richtiger Thriller, der sich da noch um den ehemaligen Spielmacher des FC St. Pauli zuträgt. Kein Wunder, dass er begehrt ist, lauscht man den Worten von St.-Pauli-Sportchef Andreas Bornemann: "Er ist ein Führungsspieler geworden und hat durch seine Rolle in unserem Spielsystem auch eine enorme Torgefahr entwickelt. Wir hätten Marcel gerne noch länger bei uns behalten, doch wir respektieren seine Entscheidung für einen anderen Weg."

Mit Fabian Hürzeler, der als Trainer zu Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion geht, hat der FC St. Pauli eine weitere Säule aus der Aufstiegssaison verloren. Wie das Duo ersetzt wird? Bisher noch offen.