Die SpVgg Erkenschwick bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Saison in der Oberliga Westfalen. Nun wurde bereits der siebte Neuzugang präsentiert.

Die SpVgg Erkenschwick steht einen Spieltag vor dem Ende der Saison in der Oberliga Westfalen als Aufsteiger auf einem starken vierten Platz. Dennoch wird sich in der kommenden Spielzeit einiges am Kader tun. Die "Schwicker" präsentierten bereits den siebten Sommer-Neuzugang.

Ole Overhoff verlässt die zweite Mannschaft des SC Preußen Münster, die ihr letztes Spiel bereits absolviert und die Serie als Sechster beendet hat, und schließt sich der Spielvereinigung an. Der 21-Jährige ist im Mittelfeld zuhause und dort defensiv wie offensiv flexibel einsetzbar.

Schon in der U17- und U19-Bundesliga spielte Overhoff für den diesjährigen Zweitliga-Aufsteiger aus Münster, bei dem er anschließend in die Zweitvertretung übernommen wurde. In zwei Spielzeiten sammelte er dort 46 Einsätze und erzielte einen Treffer. Anfang der Saison durfte er auch erstmals Profiluft schnuppern. Beim 14:1 über Cheruskia Laggenbeck in der ersten Pokalrunde bekam Overhoff 18 Minuten Spielzeit.

"Ole wird in der kommenden Mannschaft ein sehr wichtiger Faktor sein. Magnus Niemöller

"Mit Ole konnten wir einen absoluten Ausnahmespieler in seiner Altersklasse für uns gewinnen", schwärmte Overhoffs neuer Trainer Magnus Niemöller von seinem Neuzugang. "Wir haben uns bereits Anfang des Jahres mit dieser Transferidee beschäftigt und uns dahinter versammelt. In den Gesprächen hat Ole einen emotionalen und begeisterten Eindruck hinterlassen und uns jederzeit das Gefühl gegeben, dass er immer gewinnen will. Damit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil." Für den Coach ist klar: "Ole wird in der kommenden Mannschaft ein sehr wichtiger Faktor sein."

Zuvor sicherten sich die Erkenschwicker beriets die Dienste von sechs weiteren Spielern. Die Youngster Luis Oliver Schultz (19, Lüner SV), Aggelos Nikolaos Meselidis (19, Eintracht Dortmund U19) und Theofilaktos Simakis (19, SV Lippstadt U19) unterschrieben ebenso wie Sechser Leon Bachmann (23, TVD Velbert), Linksverteidiger Nils da Costa Pereira (25, SG Wattenscheid 09) und Torwart Marcel Müller, der zuletzt vereinslos war, aber bereits bis 2016 im Stimbergstadion auflief.