Die Sportfreunde Lotte rüsten sich für die Regionalliga West. Der dritte Neuzugang lief mit nur 23 Jahren bereits 74 Mal in der Nord-Staffel auf.

Die Sportfreunde Lotte haben die Rückkehr in die Regionalliga West bereits in der Tasche. Nun geht es für Trainer Fabian Lübbers und die sportlichen Verantwortlichen darum, den Kader auch rechtzeitig viertligatauglich zu gestalten. Am Freitagvormittag präsentierte der Verein den dritten Neuzugang.

Und der kennt sich in der Viertklassigkeit bereits bestens aus. Elario Ghassan wechselt vom SSV Jeddeloh II aus der Regionalliga Nord ans Lotter Kreuz.

Der 23-Jährige, der in der Jugend für den VfL Osnabrück spielte, fand über eine kurze Zwischenstation bei TB Uphusen (Oberliga Niedersachsen) den Weg nach Jeddeloh II, für die er seit 2021 in der Regionalliga Nord aufläuft. Insgesamt 80 Mal stand der zentrale Mittelfeldspieler für den SSV auf dem Rasen, darunter 74 Mal in der Liga. In dieser Spielzeit gelangen ihm seine ersten drei Torbeteiligungen (ein Treffer, zwei Assists).

Erst am vergangenen Samstag verhalf Ghassan Jeddeloh II zu einem 2:0-Auswärtssieg beim Eimsbütteler TV und damit dem Sprung zum möglicherweise rettenden Ufer. Sicher ist der Klassenerhalt allerdings noch nicht, obwohl die Saison bereits abgelaufen ist.

In Jeddeloh II gehen die Blicke nun zu Meister Hannover 96 II, der in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga gegen die Würzburger Kickers ran muss. Setzen sich die Hannoveraner durch, dann reicht Rang 14 für den sicheren Klassenerhalt. Sollte sich Würzburg durchsetzen, dann verschiebt sich der Relegationsplatz nach oben. Jeddeloh II müsste in diesem Fall gegen den zweitbesten aufstiegsberechtigten Vertreter der Oberliga Niedersachsen um den Klassenerhalt kämpfen.

Ghassan "trägt enorm dazu bei, dass andere glänzen können"

Spätestens im Anschluss an die mögliche Relegation liegt die Zukunft des 1,83 Meter großen Ghassan aber sicher in Lotte. Lübbers beschrieb den libanesischen U23-Nationalspieler als einen "echten Arbeiter auf dem Feld", der "enorm" dazu beitrage, "dass andere glänzen können." Der Trainer ist überzeugt: "Seine Zweikampfstärke plus die große Regionalliga-Erfahrung werden uns sehr helfen."

Zuvor verkündeten die Sportfreunde bereits die Verpflichtungen von Torwart Steffen Westphal (25, SV Lippstadt) und Angreifer Kevin Schacht (21, Preußen Münster II).