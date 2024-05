Der KFC Uerdingen ist durch! Mit einem 3:1-Sieg über die Spielvereinigung Schonnebeck machten die Krefelder den Aufstieg in die Regionalliga West perfekt.

Der KFC Uerdingen hat es geschafft. Nach einer turbulenten Saison mit immer wiederkehrenden Chaos-Nachrichten hat die Mannschaft ihren Job gemacht und ist in die Regionalliga West aufgestiegen.

Mit einem 3:1-Sieg über die Spielvereinigung Schonnebeck machte das Team von Trainer Levan Kenia den Gang in die 4. Liga perfekt - und das immerhin einen Spieltag vor dem Saisonende. Klar: Zur Wahrheit gehört auch, dass die Krefelder als Dritter aufsteigen weil sowohl Baumberg als auch Schonnebeck auf die Beantragung der Regionalliga-Lizenz verzichteten. Anpeitscht von über 5000 Fans im Grotenburg-Stadion legte der KFC Uerdingen los wie die Feuerwehr. Schon nach drei Minuten erzielte Alexander Lipinski das 1:0. Vorausgegangen war ein Steilpass von Hinata Gonda, den Lipinski erlief und vor Schonnebeck-Torwart Lukas Lingk die Ruhe behielt.

Zwei Minuten später fast das 2:0! Gonda eroberte diesmal den Ball und gab das Leder an Talarski weiter, der zog ins Zentrum und sein Schuss verfehlte das Ziel nur knapp.

Der KFC war der Herr im eigenen Hause und machte munter weiter: Minute 14.: Doppelchance für Uerdingen! Pepijn Schlösser steckte auf Lipinski durch, der zentral auf Lingk zulief und abschloss, der Abpraller landete bei Gianluca Rizzo, doch dessen Schuss wurde geblockt. Glück für die Gäste aus Essen.

In der 34. Minute dann Glück für die Gastgeber: Justin Härtel, in diesem Fall letzter Mann der Krefelder, kam gegen Robin Brandner zu spät, der fiel, aber der Schiedsrichter entscheid aber auf Eckball, weil er Härtels Fuß zuletzt am Ball sah. Eine sehr strittige Situation, die auch als Notbremse hätte ausgelegt werden können. Brandner (41.) hatte kurz vor der Halbzeit noch eine Chance, jagte den Ball aber ans Außennetz.

In der zweiten Halbzeit machte Lipinski (56.) den Sack zu. Artur Golubytskij (85.) konnte nur noch verkürzen, Pascal Weber legte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 nach. Der Rest war einfach nur noch große Freude bei den Spielern und Verantwortlichen des KFC Uerdingen sowie über 5000 Fans.

Die Statistik zum Spiel

KFC Uerdingen: Gomoluch - Schlösser, Härtel, Simoes Ribeiro, Blum - Lipinski (74. Weber), Odenthal (86. Meißner), Talarski (81. Funk), Gonda - Rizzo (63. Yanagisawa), Touratzidis (89. Zimmermann)

Spielvereinigung Schonnebeck: Lingk - Kern, Baraza, Bloch, Kuhlmann (72. Pinke) - Kehrmann, Skuppin, Golubytskij, Geisler (59. Tönnies) - Küper (64. Korytowski), Brandner (80. Wessels)

Schiedsrichter: Emircan Kandemir

Tore: 1:0 Lipinski (3.), 2:0 Lipinski (56.), 2:1 Golubytskij (85.), 3:1 Weber (90.+3)

Gelbe Karten: Simoes Ribeiro, Weber, Gonda - Kern, Geisler, Brandner, Pinke

Zuschauer: 5605