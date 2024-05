Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen: Am Samstag, 25. Mai, 15.45 Uhr steigt das Niederrheinpokal-Finale 2024. Hajo Sommer ist voller Vorfreude.

Ein ausverkauftes Stadion an der Hafenstraße und ein Derby zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen: Fußballherz, was willst du mehr? Ähnlich sieht das auch Hajo Sommers, RWO-Aufsichtsratschef.

RevierSport hat noch am Abend vor dem Finale - Samstag, 25. Mai, 15.45 Uhr, RevierSport-Liveticker - mit dem 65-jährigen RWO-Präsidenten gesprochen.

Hajo Sommers, werden Sie eigentlich am Samstag im Stadion vor Ort sein?

Ich weiß, was Sie meinen (lacht). Ich habe ja mal vor Jahren gesagt, dass ich das Stadion nicht mehr betreten werde, weil wir am Ende sowieso verlieren. Nach einigen Jahren werde ich mir das wieder antun und vor Ort sein. Ich komme morgen einfach mal in Essen vorbei.

Was sagt Ihnen denn Ihr Bauchgefühl?

Mein Bauchgefühl habe ich schon beim Relegationsspiel Bochum gegen Düsseldorf verbraucht. Da habe ich im Gefühl gehabt, dass die Fortuna klar gewinnt. So kam es dann auch. Essen gegen Oberhausen: Da freue ich mich einfach auf ein geiles Finale vor einem vollen Haus. Und...

Ja...

Es ist auch das letzte Spiel für Marcus Uhlig. Ich freue mich ihn wieder zu sehen. Ein letztes Mal, dann geht er ja von Bord. Ich schätze ihn und das, was er für Rot-Weiss Essen getan hat, sehr. Ein guter Typ.

Wird denn RWO das ganze Karten-Kontingent verbrauchen?

Ja, davon gehe ich aus. Wie ich gehörte habe, sind über 3000 Karten weg. Alle Steher sind vergriffen. Es gibt wohl nur noch sehr wenige Sitz- und Vip-Karten.

Ich hoffe, dass das jeder so sieht und sich keine Idioten auf die Fresse hauen werden. Schreibe Sie das bitte genau so: es sollen alle Stadionbesucher das Spektakel genießen und sich nicht auf die Fresse hauen! Hajo Sommers

Was erwarten Sie für ein Spiel?

Sportlich gesehen, macht mir das aus RWO-Sicht wenig Hoffnung. Es ist ein Heimspiel für Essen, dass muss man einfach so sehen. Da sind sie bevorteilt. Wir dürfen oder müssen in Essen spielen - das ist dann Auslegungssache. Wir werden unser Bestes geben. Zuletzt war es auch ein schönes Finale, das ich im TV gesehen habe. Auch wenn Essen am Ende gewonnen hat, haben wir uns super verkauft. Jetzt hoffe ich einfach auf ein besseres Ende für uns. Ich schätze die Chancen 70:30 für Essen ein. Für uns ist das ein absolutes Bonusding. Wir haben nullkommanull mit dem Pokal-Geld geplant. Wir wollen das einfach genießen und die Fans sollten das auch tun. Eine Sache will ich gerne loswerden.

Was wollen Sie noch sagen?

Dass die Leute das einfach nur genießen sollen. Ein volles Stadion, eine geile Stimmung, gutes Wetter, Bier und Bratwurst. Ein Derby RWE gegen RWO. Einfach nur genießen. Ich hoffe, dass das jeder so sieht und sich keine Idioten auf die Fresse hauen werden. Schreibe Sie das bitte genau so: es sollen alle Stadionbesucher das Spektakel genießen und sich nicht auf die Fresse hauen!