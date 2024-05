Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen: Ab 15.45 Uhr (RevierSport-Liveticker) geht es im Stadion an der Hafenstraße um den Niederrheinpokal-Sieg. Wir haben die Aufstellungen.

Zum zweiten Mal in Folge qualifizierte sich Rot-Weiß Oberhausen für das Niederrheinpokal-Finale und zum zweiten Mal in Serie führt der Weg an die Hafenstraße. Der Gegner heißt am Samstag (25. Mai, 15.45 Uhr, RevierSport-Liveticker): Rot-Weiss Essen.

Diesmal - in der Auflage von 2023 unterlag RWO mit 0:2 - wollen es die Gäste besser machen.

Im Jahr 2023 stand bereits Cheftrainer Mike Terranova an der Seitenlinie. Auch beim Endspiel 2024 wird die RWO-Legende auf der Trainerbank Platz nehmen.

Es ist das letzte Spiel für "Terra" als Coach seines Herzensvereins. Und er will natürlich einen Sieg einfahren!

Die Aufstellungen im Überblick

Rot-Weiss Essen: Golz - Kaiser, Götze, Rios Alonso, Brumme - Young, Müsel, Sapina, Harenbrock, Voelcke - Vonic

Bank: Springer, Wienand, Rother, Berlinski, Eisfeld, Kourouma, Celebi, Voufack, Plechaty, Doumbouya, Rüth

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong

Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Montag, Stappmann, Öztürk, Fassnacht - Sieben, Ngyombo, Stoppelkamp, Boche, Niemeyer - Ezekwem

Bank: Davari, Kratzsch, März, Mai, Kreyer, Yalcin, Donkor, Burghard, Rexha, Hot, Kefkir, Böhm

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Christoph Dabrowski (Rot-Weiss Essen): "Bei Statistiken muss man immer aufpassen. Ich habe die Mannschaft in den bisherigen drei Trainingstagen sehr gut wahrgenommen. Sehr dynamisch, es war eine gute Energie drin. Ich bin optimistisch, dass wir nochmal ein intensives Spiel gegen RWO hinbekommen. Ich sehe uns nicht in der Favoritenrolle. Das ist ein 50:50-Spiel. Man weiß ja, wie so ein Pokalfinale abläuft. Meine Jungs haben aber eine gute Saison hinter sich und wollen einen positiven Abschluss erzielen. Das hätte natürlich auch Auswirkungen auf finanzielle Möglichkeiten. Ich glaube, dass der Ehrgeiz da ist, um die Saison mit einem Pokalsieg gut und vernünftig abzuschließen."

Mike Terranova (Rot-Weiß Oberhausen): "Für mich ist es das dritte Endspiel mit RWO. Im Moment steht es 1:1. Ich würde schon gerne mal mit einem Sieg aus Essen nach Hause fahren. RWE spielt gerne viel flach durchs Zentrum. Sie haben viel Qualität und gute Tiefenläufe. Ich will Essen nicht zu groß machen, aber fußballerisch ist es das Beste, seit ich Essen kenne - und ich kenne Essen seit 2006. Fußballerisch ist das schon der beste Kader. Essen spielt echt eine gute Saison, da wurde gute Arbeit geleistet."