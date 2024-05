Drei Spieltage vor dem Saisonende weiß der ASC 09 Dortmund immer noch nicht in welcher Liga die Mannschaft in 2024/2025 an den Start gehen wird. Aber der Kader muss geplant werden.

Drei Spiele sind in der Oberliga Westfalen noch zu gehen. Der ASC 09 Dortmund (61 Punkte) rangiert aktuell auf dem undankbaren dritten Tabellenplatz und hat vier Punkte Rückstand auf Platz zwei, den Lokalrivale Türkspor Dortmund (65) belegt. Die Sportfreunde Lotte sind mit 67 Zählern so gut wie durch.

Zur Erinnerung: Die ersten beiden Mannschaften der Oberliga Westfalen steigen in die Regionalliga auf. "Wir haben immer betont, dass wir wollen, aber nicht müssen. Wir machen uns da überhaupt keinen Druck. Mal schauen, was an den letzten drei Spieltagen passiert", sagt Samir Habibovic.

So oder so: Der ASC-Sportchef plant weiter fleißig den kommenden Kader. Mit Daniel Tews stellten die Aplerbecker den ersten externen Zugang vor. Er wechselt im Sommer von der SG Finnentrop/Bamenohl nach Dortmund-Aplerbeck. Der 21-Jährige wird in der kommenden Spielzeit die linke Seite des ASC verstärken.

Linksverteidiger mit Offensivdrang

"Am liebsten spiele ich auf der Linksverteidiger-Position, die ich aber sehr offensiv interpretiere. Deshalb fühle ich mich auch im linken Mittelfeld oder Flügel wohl", sagt Tews über sich selbst.

In der laufenden Oberliga-Saison kommt Tews auf fünf Tore und zwei Vorlagen in 23 Einsätzen. Von Juli 2022 bis Januar 2023 war Tews für ein halbes Jahr in den USA und spielte für die Grand View University in Des Moines (Iowa). Dann folgte die Rückkehr im Winter 2023 nach Finnentrop/Bamenohl. "Wir kennen Daniel seit seinen Hombrucher Zeiten, damals hat er in der U19 unter unserem Co-Trainer Justin Martin gespielt. Er ist torgefährlich, kann Tore vorbereiten und wird uns in der kommenden Saison mit Sicherheit verstärken", freut sich Habibovic über den Zuwachs.

Dieser würde sich bestimmt auch freuen, wenn der ASC 09 Dortmund die kommenden drei Aufgaben gegen den 1. FC Gievenbeck, Finnentrop/Bamenohl und SpVgg Vreden erfolgreich lösen würde und Türkspor noch einmal ordentlich stolpert.