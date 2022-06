Der TSV 1860 München treibt seine Kaderplanung voran. Nach dem jüngsten Transfer von Mittelfeldspieler Joseph Boyamba hat sich auch im Trainerteam etwas getan.

Wie der Drittligist TSV 1860 München bekanntgab, wird Stefan Reisinger als Co-Trainer in der bayrischen Landeshauptstadt anheuern. Reisinger war zuletzt beim KFC Uerdingen tätig gewesen. Seit der Saison 2017/18 hatte er in Krefeld verschiedene Aufgaben, etwa die des Co.-, oder die des Interims-Trainers. Auch Teammanager war er schon.

Nun wird er das Trainerteam der Löwen rund um Chefcoach Michael Köllner verstärken. "Stefan hat in einer schwierigen Zeit beim KFC Uerdingen sowohl als Co- Trainer als auch Interimstrainer bewiesen, dass er Verantwortung und wichtige Impulse als ehemaliger Profispieler in ein Team einbringen kann", sagte Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel gegenüber Vereinsmedien. "Daher freuen wir uns, mit Stefan eine Lösung gefunden zu haben und er unser Trainerteam zukünftig bereichert."

Stefan Reisinger wurde am 14. September 1981 in Landshut geboren, Als Spieler absolvierte er für Greuther Fürth, Wacker Burghausen, 1860 München, SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf 96 Bundesliga-Spiele (17 Tore/5 Assist) und 209 Partien in der 2. Bundesliga (54/29). Als Trainer war er in der Jugend der Spvgg Unterhaching, beim SV Elversberg und dem KFC Uerdingen aktiv.

Auch Reisinger selbst ist heiß auf die neue Aufgabe. "Ich bin hochmotiviert, bedanke mich für das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen beim TSV 1860 München entgegenbringen. Für mich gilt es jetzt, voll anzugreifen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Löwen-Saison beizutragen", sagte er.