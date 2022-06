SC Verl: 15-Tore-Stürmer aus der Regionalliga kommt

Der Sportclub Verl wurde noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv und hat einen Stürmer aus der Regionalliga Nordost verpflichtet.

Maximilian Wolfram wechselt vom FC Carl Zeiss Jena zum SC Verl. Der 25-jährige Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison in 35 Pflichtspiel-Einsätzen 15 Tore.

"Mit Maximilian bekommen wir einen Spieler, der seine Qualitäten in der 3. Liga schon mehrfach bewiesen hat. Er ist ein spielstarker Stürmer, der immer wieder den Abschluss sucht und auch seinen Nebenmann in Szene setzen kann. Maximilian hat zudem eine herausragende Schusstechnik, die uns auch bei Standardsituationen noch gefährlicher machen wird", freut such Verls Sportchef Sebastian Lange.

Abgänge: Ron Berlinski (Rot-Weiss Essen), Niclas Thiede (nach Leihe zurück zum SC Freiburg), Lukas Petkov (nach Leihe zurück zum FC Augsburg), Mahir Saglik, Lasse Jürgensen, Patrick Schikowski, Julian Schwermann, Frederik Lach (alle Ziel unbekannt), Kasim Rabihic (1. FC Saarbrücken), Christopher Lannert (1860 München), Leandro Putaro (VfL Osnabrück),

"Ich habe richtig Bock auf Verl und die 3. Liga. Jetzt gilt es richtig hart zu arbeiten, damit wir ab Spieltag eins voll da sind", sagt der Neuzugang, der auch in der 3. Liga schon 103 Begegnungen (17 Treffer) absolvierte.

Nach Torge Paetow (SC Weiche Flensburg), Eduard Probst (Westfalia Rhynern), Dominik Klann (Preußen Münster), Wladimir Wagner, Jesse Tugbenyo, Mateo Biondic, Koray Dag, Presley Pululu (alle SC Paderborn), Tobias Knost (1. FC Magdeburg), Leon Bürger (Carl Zeiss Jena) und Leon Nübel (VfL Bochum U19) ist Maximilian Wolfram Verls Sommer-Zugang Nummer zwölf.