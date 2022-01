Transferticker: Nächster Top-Klub mit Interesse an Gosens

Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text startet hier neu am 8. Dezember 2021 und wird immer aktualisiert.

25.01. - Jastrzembski wechselt von Hertha BSC zu Śląsk Wroclaw

Dennis Jastrzembski wechselt von Hertha BSC zu Śląsk Wroclaw. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstagabend mitteilte, unterschrieb der 21 Jahre alte Offensivspieler einen Vertrag bei dem polnischen Erstligisten. „Für einen Spieler in seinem Alter ist Spielzeit für die Entwicklung das Wichtigste. Die Aussicht darauf war aber bei uns nicht gegeben, daher sind wir seinem Wunsch nach einem Wechsel nachgekommen“, sagte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic.

Jastrzembski spielte seit 2015 zunächst für diverse Jugendteams der Hertha und wurde 2018 deutscher A-Junioren-Meister. 16 Mal spielte er später in der Bundesliga und im DFB-Pokal für die Berliner. In dieser Saison kam er auf acht Liga-Einsätze - keiner davon unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut.

25.01. - Inter Mailand an DFB-Nationalspieler Gosens interessiert

Inter Mailand ist laut Medienberichten an einer Verpflichtung des deutschen Fußball-Nationalspielers Robin Gosens (27) interessiert. Der italienische Meister verhandle mit Gosens' derzeitigem Verein Atalanta Bergamo über einen Transfer, berichteten am Dienstag unter anderem die Tageszeitung „Gazzetta dello Sport“ und der „Kicker“. In Mailand soll der derzeit verletzte Profi auf der linken Außenbahn als Verstärkung geholt werden. Im Gespräch sei zunächst ein Leihgeschäft und ein finaler Transfer dann im Sommer.

Gosens arbeitet aktuell an einem Comeback, nachdem er Ende September eine schwere Oberschenkelverletzung erlitten hatte. Der Rheinländer hofft, im Februar wieder einsatzbereit zu sein.

Zuletzt war bereits bekannt geworden, dass sich Newcastle United aus der Premier League um Gosens bemüht. Berichten zufolge bieten die Engländer dem deutschen Nationalspieler einen langfristigen Vertrag und ein fast dreimal höheres Gehalt als in Bergamo, wo er seit 2017 mehr als 150 Partien bestritten und 29 Tore erzielt hatte. Der „Corriere dello Sport“ schrieb am Dienstag, dass Gosens „außerordentlich begeistert“ sei vom Angebot aus Newcastle.

25.01. - Hoffenheim verlängert mit Ersatztorwart Pentke

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Ersatztorwart Philipp Pentke um ein Jahr verlängert. Der 36-Jährige bindet sich bis zum 30. Juni 2023 an die Kraichgauer.

25.01. - FC Bayern verlängert Vertrag mit Torwart-Talent Schneller

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Torwart-Talent Lukas Schneller vorzeitig verlängert. Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, unterschrieb der 20 Jahre alte Schlussmann der Amateure einen neuen Kontrakt bis Ende Juni 2024. Der gebürtige Münchner bestreitet derzeit seine zehnte Spielzeit für den Verein. Der FC Bayern II ist Tabellenzweiter der Regionalliga Bayern.

„Lukas ist ein sehr ehrgeiziger junger Keeper, leider wurde er in der bisherigen Saison vom Verletzungspech verfolgt. Mit seiner Entwicklung als Torwart sind wird aber sehr zufrieden und glauben, dass er bei uns auch die nächsten Schritte machen kann“, sagte Nachwuchschef Jochen Sauer.

25.01. - Frauenfußball: Essen verlängert mit Trainer Högner

Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen setzt langfristig auf Markus Högner. Der Klub hat den auslaufenden Vertrag mit dem Trainer um drei weitere Jahre bis 2025 verlängert. Das gaben die Essener am Dienstag bekannt. Högner (54) hatte den Posten zur Saison 2019/20 zum zweiten Mal übernommen.

„Markus kennt den Verein wie kaum ein Zweiter. Mit ihm ist die SGS ja nicht nur als Verein erfolgreich. Ich erinnere hier gerne an das Pokalfinale 2020“, sagte Geschäftsführer Florian Zeutschler. Damals war Essen im Elfmeterschießen am VfL Wolfsburg gescheitert. Högner war bereits von 2010 bis 2016 Cheftrainer der SGS und kehrte drei Jahre nach seinem Abschied zurück.

25.01. - Osnabrück bestätigt Transfer von Flügelflitzer

25.01. - Oberliga-Spitzenreiter legt nach: Vier Neue

25.01. - Hertha holt Stuttgarts Kempf

Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht kurz vor dem nächsten Winter-Transfer und verpflichtet Marc Oliver Kempf vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart. Wie der Hauptstadtklub am Dienstag mitteilte, wechselt der Abwehrspieler vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen mit sofortiger Wirkung an die Spree und erhält bei den Berlinern einen Vertrag bis 2026.

Der Wechsel des 26-Jährigen wurde von den Schwaben auf Twitter schon bestätigt. Demnach sei Kempf aus dem Trainingslager in Marbella bereits abgereist.

25.01. - Bochum an italienischem Stürmer dran?

Der VfL Bochum soll angeblich an Gianmarco Cangiano interessiert sein. Das berichtet das italienische tuttomercatoweb.com. Demzufolge möchte der Bundesligist den 20-jährigen Offensivspieler vom FC Bologna ausleihen. Cangiano ist italienischer U20-Nationalspieler und noch ohne Liga-Einsatz in dieser Saison.

24.01. - RWE verpflichtet Thomas Eisfeld

24.01. - Hannover 96 leiht Stürmer Franck Evina an Viktoria Berlin aus

Hannover 96 hat den Stürmer Franck Evina für ein halbes Jahr an den Fußball-Drittligisten Viktoria Berlin ausgeliehen. Das teilten beide Clubs am Montag mit. Der 21 Jahre alte Offensivspieler kam 2020 von Bayern München nach Hannover, wurde dort aber immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. „Franck ist ein sehr interessanter Spieler, der in so jungen Jahren schon eine beträchtliche Vita hat. Er kann Dritt- und Zweitliga-Erfahrung vorweisen und spielt in der U23-Nationalmannschaft von Kamerun“, sagte der Berliner Trainer Benedetto Muzzicato.

24.01. - „Bild“: Nationalspieler Süle verlässt FC Bayern am Saisonende

Niklas Süle wird seinen Vertrag beim FC Bayern München einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge nicht verlängern und den Verein am Saisonende verlassen. Der 26 Jahre alte Verteidiger habe den Rekordmeister bereits vor ein paar Wochen informiert, dass er den im Sommer auslaufenden Kontrakt nicht verlängern werde. Süle war im Sommer 2017 von der TSG 1899 Hoffenheim für rund 20 Millionen Euro zu den Münchnern gewechselt. Wie schon bei David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez würden die Bayern im Fall eines Wechsels im Sommer auch für Süle keine Ablöse kassieren.

Trainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt von einem Angebot des Vereins an Süle berichtet, das dieser aber nicht angenommen habe. Zwar hatte Präsident Herbert Hainer am Wochenende bei Sky noch erklärt, dass es an Süle liege, die Club-Offerte zu akzeptieren. Doch die Entscheidung des Nationalspielers, das Angebot mit einem verbesserten Jahresgehalt nicht anzunehmen, ist offenbar schon gefallen.

„Er ist ein Spieler, in einem Alter und einer Position, die nicht so häufig auf dem Markt sind“, sagte Nagelsmann, der Süle noch aus Hoffenheimer Zeiten kennt. Zuletzt wurde über ein Interesse des FC Barcelona, von Newcastle United und vom FC Chelsea spekuliert.

Mehrere Defensivspieler sind als mögliche Zugänge für den FC Bayern im Gespräch: Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Antonio Rüdiger und Andreas Christensen (beide FC Chelsea). Auch ihre Verträge laufen aus, sie würden daher keine Ablöse kosten.

Zuletzt hatte der FC Bayern mehrere Verträge von Spielern aus der Generation Süle verlängert. Nach den Vertragsverlängerungen mit Joshua Kimmich (26 Jahre/Vertrag bis 2025), Leon Goretzka (26/2026) und Kingsley Coman (25/2027) wird auch eine Ausdehnung der Zusammenarbeit mit Serge Gnabry (26) erwartet. Sein Vertrag läuft im Sommer 2023 aus, der von Corentin Tolisso (27) wie der von Süle bereits nach dieser Saison. Die Zukunft des französischen Weltmeisters ist offen.

24.01. - Amiri-Transfer zum FC Genua fast perfekt

Der Wechsel von Nationalspieler Nadiem Amiri vom Bundesligisten Bayer Leverkusen zum italienischen Erstligisten FC Genua steht unmittelbar bevor. Am Dienstag wird der 25-Jährige zum Medizin-Check in Italien erwartet.

Der Mittelfeldspieler soll laut italienischen Medien zunächst ausgeliehen werden, allerdings besitzt Genua angeblich auch eine Kaufoption. Beim ligurischen Erstligisten ist seit vergangener Woche der deutsche Trainer Alexander Blessin (48) im Einsatz.

Der langjährige Profi, der zuletzt den KV Oostende in Belgien betreut hatte, unterschrieb laut Vereinsangaben einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Er beerbte den gefeuerten ukrainischen Coach Andrej Schewtschenko.

24.01. - Leverkusen: Berater kündigt Alario-Wechsel spätestens im Sommer an

Stürmer Lucas Alario will den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen nach Angaben seines Beraters spätestens im Sommer verlassen. „Der Plan ist, Leverkusen im Sommer zu verlassen. Lucas hat dort dann einen Zyklus abgeschlossen. Zudem kommen weitere Stürmer“, sagte sein Agent Pedro Aldave der „Bild“-Zeitung. Alarios Vertrag läuft noch bis 2024.

Bayer hatte am Samstag den ablösefreien Transfer des iranischen Nationalstürmers Sardar Azmoun zum Saisonende von Zenit St. Petersburg angekündigt. Der argentinische Nationalspieler Alario spielt seit 2017 für Bayer und erzielte in 148 Pflichtspielen 53 Treffer. Er war aber meist nur Edeljoker als Ersatz für zunächst Kevin Volland und zuletzt Patrik Schick, weswegen es in nahezu jeder Transferphase Gerüchte gab. Nach elf Bundesliga-Treffern im Vorjahr erzielte er am Samstag beim 5:1 in Fürth sein erstes Saisontor.

Ein Transfer schon im Winter ist laut Berater Aldave nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. „Jetzt würde er nur gehen, wenn Bayer es vorschlägt“, sagte er.

24.01. - Augsburgs Maier lässt Zukunft offen

U21-Europameister Arne Maier will sich in der Frage nach seiner Zukunft in der Fußball-Bundesliga noch nicht festlegen. Der Mittelfeldspieler ist von Hertha BSC an den FC Augsburg ausgeliehen. „Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass ich zu 100 Prozent glücklich in Augsburg bin. Das ist ein super Verein mit viel Potenzial. In Berlin habe ich meine ganze Jugend verbracht, fast 14 Jahre bei Hertha gespielt, meine ganze Familie wohnt dort. Ich werde den Verein immer in meinem Herzen tragen“, sagte Maier im „Kicker“-Interview.

Angesprochen auf eine Kaufverpflichtung, die laut „Kicker“ bei 25 Startelfeinsätzen greift, sagte Maier: „Für mich spielt das bis jetzt überhaupt keine Rolle. Ich denke nicht daran, was im Sommer passieren kann. Ich befinde mich im Hier und Jetzt und fokussiere mich nur von Spiel zu Spiel, das ist aktuell das Wichtigste.“ Augsburg belegt in der Tabelle den Relegationsrang, Hertha ist mit drei Zählern mehr 13.

24.01. - Hoogma verlässt Greuther Fürth nach halbem Jahr

Die SpVgg Greuther Fürth und Defensivspieler Justin Hoogma gehen nach nur einem halben Jahr getrennte Wege. Der fränkische Fußball-Bundesligist und die TSG 1899 Hoffenheim haben sich auf ein vorzeitiges Ende der Leihe geeinigt. Der 23-jährige Niederländer wechselt direkt weiter in seine Heimat zum Erstligisten Heracles Almelo, für den er bereits früher auflief.

24.01. - Medien: Köln hat Interesse Kaan Ayhan

Der 1. FC Köln erwägt offenbar, Kaan Ayhan zurück in die Fußball-Bundesliga zu holen. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ ist der türkische Nationalspieler die Alternative für die vorgesehene Verpflichtung eines Abwehrspielers. Bei Wunschkandidat Julian Chabot haken wohl die Verhandlung mit dessen Verein Sampdoria Genua.

Der gebürtige Gelsenkirchener Ayhan (27) spielte in der Bundesliga für den FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf und wechselte im Sommer 2020 zu Sassuolo Calcio in die italienische Serie A.

23.01. - Schalke-Talent wechselt innerhalb der Regionalliga

[url]https?://www.reviersport.de/fussball/regionalliga/a545942---schalke-talent-wechselt-innerhalb-regionalliga-west.html[/url]

23.01. - Ingolstadt trennt sich von Schalke-Leihspieler Boujellab

23.01. - Eriksen vor Wechsel zu Brentford

Christian Eriksen könnte bald schon wieder auf dem Platz stehen. Der Däne, der bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr einen Herzstillstand erlitten hatte, steht kurz vor einem Wechsel zum Brentford FC. Wie "Sky" berichtet, soll Eriksen dort einen Vertrag über sechs Monate erhalten. Bei seinem alten Arbeitgeber Inter Mailand durfte Eriksen nicht mehr Spielen, da er einen Defibrilator implantiert bekam. Die Spielordnung in Italien erlaubt dies nicht.

Beim Brentford FC würde er neben zahlreichen Landsmännern auch auf Ex-Bochumer Vitaly Janelt treffen. Zuvor muss der 29-Jährige allerdings intensive medizinische Tests durchlaufen.

22.01. - Bayer holt Iraner Azmoun zur neuen Saison

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verstärkt sich zur kommenden Saison 2022/23 mit dem iranischen Mittelstürmer Sardar Azmoun (27). Der Torjäger wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Zenit St. Petersburg nicht verlängern. Azmoun erhält von den Rheinländern einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag.

21.01. - Holstein-Stürmer Fridjonsson auf Vereinssuche

Holstein Kiel erteilt Stürmer Holmbert Fridjonsson die Freigabe. Der isländische Nationalspieler kann sich einen neuen Verein suchen. „Die Entscheidung, ob er bleibt oder sich verändert, liegt bei ihm“, sagte Sportchef Uwe Stöver den „Kieler Nachrichten“ (Samstag).

Der 28 Jahre alte Stürmer war erst im vergangenen Sommer von den Schleswig-Holsteinern verpflichtet worden. Lediglich in fünf Spielen wurde er für insgesamt 141 Minuten eingesetzt und konnte dabei nicht überzeugen. Vor wenigen Tagen hatte er sich mit Corona infiziert. Interesse an dem Isländer soll Drittligist VfL Osnabrück haben.

Holstein Kiel hat sich am vergangenen Donnerstag mit Mittelstürmer Kwasi Wriedt verstärkt. Der 27 Jahre alte gebürtige Hamburger und ghanaische Nationalspieler kam vom niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg. Dort hatte er in 44 Partien zwölf Tore erzielt. Eventuell wird er schon am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Spiel der Kieler bei Jahn Regensburg eingesetzt.

21.01. - Sportfreunde Lotte legen nach

Mit Angreifer Jaroslaw Lindner erhalten die Sportfreunde Lotte nicht nur weiteren Zuwachs im offensiven Bereich, sondern können sich auch über die Rückkehr eines langjährigen Publikumslieblings und Leistungsträgers freuen.

Zuvor hatte Lotte bereits Hakim Traore (VfL Osnabrück) und Maximilian Franke (SC Verl) aus der 3. Liga ausgeliehen.

[url[url]https?://www.reviersport.de/fussball/regionalliga/a545696---sportfreunde-lotte-dritter-neuer-236-maliger-drittligaspieler-kommt.html]Zur[/url] Meldung[/url]

21.01. - Transfer-Knall beim HFC: Torjäger Boyd geht, Wosz und Huth kommen

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt sich mit Terrence Boyd vom Halleschen FC.

Im Gegenzug wechselt Elias Huth von Kaiserslautern nach Halle. Gleichzeitig gab der HFC die Verpflichtung von Joscha Wosz (RB Leipzig) bekannt. Letzterer ist der Neffe des ehemaligen HFC-, Bochum- und Nationalspielers Dariusz Wosz.

Zur Meldung

21.01. - Hoffenheim holt Che aus Dallas

Nach dem FC Augsburg hat auch die TSG Hoffenheim einen Teenager des US-Profiklubs FC Dallas in die Fußball-Bundesliga geholt. Der 18 Jahre alte Abwehrspieler Justin Che wechselt zunächst auf Leihbasis bis Juni 2023 in den Kraichgau. Darüber hinaus wurde eine Kaufoption vereinbart. Erst Anfang Januar hatte Augsburg den gleichaltrigen Stürmer Ricardo Pepi vom MLS-Klub aus Dallas verpflichtet.

„Justin ist ein sehr talentierter Spieler, der in der Defensive variabel eingesetzt werden kann und durch seine Schnelligkeit und seine Fertigkeiten am Ball besticht“, sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball über den US-Amerikaner. Die „hochattraktiven Konditionen zum aktuellen Zeitpunkt“ hätten den Transfer abgerundet.

Che besitzt auch einen deutschen Pass und spricht fließend Deutsch, da er regelmäßig seine in Mannheim lebenden Großeltern besucht. Che war im vergangenen Jahr bereits von Dallas an den FC Bayern München ausgeliehen, wo er in der vergangenen Rückrunde acht Einsätze in der dritten Liga absolvierte. (sid)

21.01. - Transferoffensive beim 1. FC Magdeburg

Drittliga-Spitzenreiter 1. FC Magdeburg hat noch einmal eine Transferoffensive gestartet. Wie der Club mitteilte, verpflichtete er Moritz-Broni Kwarteng und Tatsuya Ito. Während Kwarteng einen festen Vertrag erhielt, wird Ito ausgeliehen. Dagegen verlassen die beiden Talente Leon Schmökel und Ole Hoch vorerst die Magdeburger. Sie werden an den Regionalligisten Germania Halberstadt verliehen.

Mit Kwarteng holten die Magdeburger einen vereinslosen Offensivspieler. Der 23-Jährige trainierte sowohl im Trainingslager in der Türkei als auch in dieser Woche mit der Mannschaft. Zuletzt stand der gebürtige Stuttgarter bis Sommer 2021 beim Hamburger SV unter Vertrag, für den er in vier Jahren 69 Regionalligapartien sowie drei Zweitligaspiele bestritt. In dieser Zeit wurde er zwischenzeitlich auch vom jetzigen Magdeburger Cheftrainer Christian Titz betreut.

Der Japaner Ito kommt vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden, für den er seit Sommer 2019 spielt. Der 24-Jährige ist im Offensivbereich und auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar. Über die U19-Junioren-Bundesliga schaffte der 1,63-Meter-Angreifer einst den Sprung in die Profimannschaft des Hamburger SV und absolvierte zwischen 2016 und 2019 insgesamt 20 Spiele in der 1. Bundesliga, 14 Partien in der 2. Bundesliga und 32 Begegnungen in der Regionalliga Nord.

21.01. - Neuer Torwart für SV Lippstadt

21.01. - Neuzugang für Union Berlin

Union Berlin hat sich mit dem ungarischen Nationalspieler Andras Schäfer verstärkt. Der 22 Jahre alte Offensivspieler wechselt vom slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda in die Hauptstadt. Über die Vertragslaufzeit machte der Pokal-Viertelfinalist keine Angabe. Bei der EM im vergangenen Sommer hatte Schäfer alle drei Partien der Ungarn bestritten und beim 2:2 gegen Deutschland zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung getroffen.

21.01. - Neuzugänge bei DJK Teutonia St. Tönis

20.01. - Bayer Leverkusen: Top-Talent aus Schweden kommt

Supertalent Florian Wirtz steckt selbst noch in der Anfangsphase seiner Karriere, da hat Bayer Leverkusen auch schon das nächste Offensiv-Juwel für die Zukunft unter Vertrag genommen. Am Donnerstag machte Bayer die Verpflichtung des 16-jährigen Schweden Jardell Kanga von Zweitliga-Aufsteiger IF Brommapojkarna perfekt.

20.01. - Fix! Knauff wird nach Frankfurt verliehen

Jetzt ist es fix: Eintracht Frankfurt hat die Leihe von Borussia Dortmunds Ansgar Knauff bestätigt. Der Flügelstürmer wird in den kommenden anderthalb Jahren für die SGE auflaufen. Im Anschluss daran besitzen die Frankfurter keine Kaufoption für den 20-Jährigen, teilte der BVB mit.

20.01. - Heisinger SV: Trainer-Duo bleibt, drei Zugänge

Das Trainer-Duo Philipp Reichardt und Maik Sverepa wird auch in der kommenden Saison die Geschicke an der Seitenlinie des Bezirksligisten Heisinger SV leiten. Dazu hat hat Heisingen drei Neuzugänge verpflichtet: Tobias Köfler (SG Kupferdreh-Byfang), Marcel Wagner (SG Altenessen) und Konstantin Garidis (TSV Milbertshofen) wechseln an die Uhlenstraße.

20.01. - Blau-Gelb Überruhr: Ex-Regionalliga-Torjäger kommt

Wie RevierSport erfuhr, hat das Landesliga-Schlusslicht Blau-Gelb Überruhr Stürmer Aliosman Aydin unter Vertag genommen, so dass Aydin in der Restrunde für Überruhr auf Torejagd gehen wird. In seiner Karriere bestritt der abgezockte Angreifer 105 Regionalliga-Spiele und erzielte für Fortuna Düsseldorf II, den KFC Uerdingen und SC Verl 23 Treffer (vier Vorlagen). Auch in der Oberliga stellte er seine Qualitäten unter Beweis und gehörte bei der SSVg Velbert von 2016 bis 2019 zu den absoluten Leistungsträgern. Seine Bilanz war beeindruckend: 76 Liga-Partien, 42 Tore und zehn Vorlagen. Zuletzt spielte Aydin für den Bezirksligisten GSG Duisburg.

20.01. - ETB: Urgestein Paul Voß verlässt den Oberligisten

Der ETB Schwarz-Weiß Essen muss auf seinen Abwehrspieler Paul Voß verzichten. Das 28-jährige Urgestein der Schwarz-Weißen war in der Hinrunde als Athletiktrainer bei Rot-Weiß Oberhausen beschäftigt und wechselt nun zur U17-Bundesligamannschaft von Borussia Dortmund. Der ETB wollte ihm bei seiner beruflichen Entwicklung keine Steine in den Weg legen und stimmte einer Vertragsauflösung zu.

20.01. - Kiel: Angreifer Wriedt kommt aus den Niederlanden

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich mit Angreifer Kwasi Okyere Wriedt verstärkt. Der 27-Jährige wechselt von Willem II Tilburg aus den Niederlanden zu den Störchen und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Das gab der Tabellen-13. am Donnerstag bekannt.

20.01. - Barca schmeißt Ex-Dortmunder Dembélé raus

20.01. - Hannover 96 löst Vertrag mit Geschäftsführer Robert Schäfer auf

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Vertrag mit Geschäftsführer Robert Schäfer zum 30. Juni 2022 aufgelöst. Das teilte der Club am Donnerstag mit. „Ziel war es auch, Robert Schäfer als Geschäftsführer der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA zu berufen. Eine Einigung mit dem Vorstand Hannover 96 konnte nicht erreicht werden“, sagte 96-Mehrheitsgesellschafter Martin Kind, der Schäfer als seinen künftigen Nachfolger präsentiert hatte. Dazu wäre aber die Zustimmung des Vereins nötig gewesen, doch der hatte Kinds Kandidaten laut eines Medienberichts abgelehnt.

20.01. - Schalke 04 verleiht Timo Becker

20.01. - Medien: Gladbach verleiht Hannes Wolf an Swansea City

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird offenbar Hannes Wolf an den englischen Zweitligisten Swansea City ausleihen. Das berichten der „Kicker“ und die „Rheinische Post“. Der Österreicher war im Sommer 2020 als Wunschspieler des damaligen Trainers Marco Rose für knapp zehn Millionen Euro verpflichtet worden. Unter Nachfolger Adi Hütter spielt der Offensivspieler aber keine Rolle mehr. Sportchef Max Eberl hatte zuletzt bereits angedeutet, dass sich bei Wolf in den nächsten Tagen etwas ereignen könne.

19.01. - BVB-U23-Spieler wechselt in die Hauptstadt

19.01. - BVB-Talent wird angeblich verliehen

19.01. - 7. Winter-Zugang für Alemannia Aachen

19.01. - Gladbach ll verstärkt sich mit Torjäger

19.01. - Leverkusen verlängert mit U19-Nationalspieler Gedikli

Fußball-Bundesligist Bayern Leverkusen hat seinen Nachwuchsspieler Emrehan Gedikli für ein weiteres Jahr an sich gebunden. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 18-Jährige einen neuen Vertrag bis Sommer 2023. Der deutsche U19-Nationalspieler ist seit 2010 bei Bayer, in der vergangenen Saison hatte er sein Profi-Debüt gegeben. Gewöhnlich läuft der Spieler für die U19 auf.

19.01 - Verhandlungen zwischen FC Genua und Labbadia gescheitert

Nach dem Rauswurf von Trainer Andrej Schewtschenko sind die Verhandlungen zwischen dem italienischen Fußball-Erstligisten FC Genua und dem ehemaligen Bundesliga-Coach Bruno Labbadia gescheitert. Laut Gazzetta dello Sport soll sich der 55-Jährige nicht mit Genuas Sportdirektor Johannes Spors über die Perspektiven für den Klub und den Erwerb neuer Spieler geeinigt haben.

U17-Coach Abdoulay Konko, der die Mannschaft als Interimslösung betreut, soll laut dem Blatt durch Coach Rolando Maran ersetzt werden, der Genua bereits von August bis Dezember 2020 trainiert hatte. Der frühere ukrainische Weltklassestürmer Schewtschenko hatte in elf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt. Genua liegt mit zwölf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

18.01. - Younes verlässt Frankfurt vorzeitig

Der achtmalige Fußball-Nationalspieler Amin Younes verlässt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt vorzeitig. Die Eintracht und der italienische Erstligist SSC Neapel einigten sich einer Mitteilung von Dienstag zufolge nach monatelangen Querelen auf eine vorzeitige Auflösung des bis Saisonende laufenden Leihvertrages. Der wechselwillige Younes (28) war seit September vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

„Seit vergangenem Herbst haben alle Beteiligten an einer gemeinsamen Lösung für die Situation gearbeitet – und nun eine Einigung erzielt, die für alle Seiten zufriedenstellend ist: Für den Spieler, Neapel und nicht zuletzt Eintracht Frankfurt“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Zuletzt hatte sich ein Wechsel von Younes nach Saudi-Arabien angedeutet.

18.01. - HSV-Sportvorstand Boldt erwartet keinen vorzeitigen Alidou-Wechsel

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt glaubt nicht, dass ein vorzeitiger Wechsel von Faride Alidou zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zustande kommen wird. „Was Frankfurt für das halbe Jahr angeboten hat, war jetzt nicht so, dass wir nervös geworden sind“, sagte Boldt am Dienstagabend dem Pay-TV-Sender Sky vor dem Pokalspiel des Hamburger SV beim 1. FC Köln. Deshalb gehe er nicht davon aus, dass ein Wechsel des 20 Jahre alten Stürmers noch bis zum Ablauf der Transferfrist am 31. Januar realisiert werde.

Alidous Vertrag bei den Hanseaten läuft am 30. Juni aus. Das Talent könnte den HSV dann ablösefrei verlassen. Der Angreifer soll längst mit den Hessen handelseinig sein, was Boldt auch bestätigte: „Wir wissen, dass er im Sommer dahin geht.“

18.01. - Sandhausen verleiht Sickinger nach Smyrnis

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen verleiht Carlo Sickinger (24) bis zum Saisonende an den griechischen Erstligisten Apollon Smyrnis. „Wir möchten Carlo mehr Spielpraxis geben. Im Sommer wird Carlo zurückkehren und wieder vollständiges Mitglied des Kaders sein“, sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Der Mittelfeldspieler kam in dieser Spielzeit erst sechsmal zum Einsatz. Apollon Smyrnis wird seit Beginn des Jahres vom deutschen Coach Marco Grote trainiert.

18.01. - Kölner Katterbach wird verliehen

Neben Meré, der den Verein Richtung Mexiko verlassen hat, wird auch Noah Katterbach die Kölner verlassen. Laut Vereinsangaben wird der 20 Jahre alte und vertraglich bis 2024 gebundene Außenverteidiger „langfristig“ an den FC Basel verliehen. „Es wird wichtig für Noah sein, dass er sich Spielzeit erarbeitet und auf diesem Niveau zum Einsatz kommt, um seinen vielversprechenden Weg im Profi-Fußball fortzusetzen“, sagte Jakobs. U21-Nationalspieler Katterbach war zuletzt vor allem in der Regionalliga-Mannschaft der Kölner zum Einsatz gekommen.

18.01. - Eintracht vor Verpflichtung von französischem Stürmer Muani

Eintracht Frankfurt steht nach einem Bericht der „Bild“ vor der Verpflichtung des französischen Stürmers Randal Kolo Muani. Wie die Zeitung am Dienstag berichtete, wird der 23 Jahre alte Fußballprofi vom FC Nantes bereits nächste Woche zum Medizin-Check beim Bundesligisten erwartet. Der Transfer werde allerdings erst im Sommer fixiert werden, da Muani dann ablösefrei wechseln könne. Nach dem Bericht soll er möglicherweise einen Vertrag für fünf Jahre bis 2027 erhalten. Auch der FC Liverpool und der AC Mailand hätten Interesse an Muani gehabt.

18.01. - Köln-Innenverteidiger Mere wechselt nach Mexiko

Innenverteidiger Jorge Mere verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln und schließt sich dem mexikanischen Erstligisten Club America an. Das gaben die Rheinländer am Dienstag bekannt. Der 24-jährige Spanier wechselte 2017 aus Spanien von Sporting Gijon zu den Kölnern und lief insgesamt 96-mal für den FC auf. Nachdem Anfang Januar bereits Abwehrchef Rafael Czichos in die USA zu Chicago Fire gewechselt ist und der Vertrag mit Sava Cestic aufgelöst wurde, stehen bei den Kölnern mit Timo Hübers und Luca Kilian nur noch zwei etatmäßige Innenverteidiger im Kader.

18.01. - Dresden verlängert mit Chris Löwe

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Chris Löwe vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 32 Jahre alte Außenverteidiger unterzeichnete am Dienstag sein neues Arbeitspapier, das nun bis zum 30. Juni 2023 läuft und Gültigkeit für die 2. Bundesliga besitzt, teilte Dynamo am Dienstag mit.

18.01. - Union Berlin verleiht Schneider an Kuopion PS

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Eigengewächs Fabio Schneider bis Saisonende an den finnischen Erstligisten Kuopion PS verliehen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, werde der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Teile der Vorbereitung bei den Finnen absolvieren, da deren Saison erst im Frühling beginnt. Kuopion PS war in der laufenden Saison Unions Gegner in den Play-offs zur Conference League gewesen.

Gladbach verleiht Müsel - Wolf-Transfer bahnt sich an

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht Torben Müsel für ein halbes Jahr an den belgischen Erstligisten KAS Eupen. Gleichzeitig verlängerte die Borussia den auslaufenden Vertrag mit dem 22 Jahre alten Offensivspieler bis 2024. „Wir sehen sehr viel in Torben Müsel. Nach seinen Verletzungen ist es jetzt wichtig für ihn, Spielpraxis zu sammeln“, sagte Sportdirektor Max Eberl. Ein Transfer deutet sich auch bei Mittelfeldspieler Hannes Wolf an. „Es kann sein, dass sich da was ereignet in den nächsten Tagen“, sagte Eberl. Auf die Frage, ob er auch für andere Spieler Angebote erhalten habe, sagte der Sportdirektor nur: „Noch nichts Wirkliches.“

18.01. - Früherer Mintard-Trainer sucht neue Herausforderung

18.01. - Schalkes Becker verhandelt mit Zweitligist

18.01. - A-Ligist landet Transfer-Coup

17.01. - SV Wehen holt früheren Mainzer Stürmer Petar Sliskovic

Der SV Wehen Wiesbaden hat den erfahrenen Stürmer Petar Sliskovic verpflichtet. Der 30 Jahre alte Fußballprofi kommt vom Drittliga-Konkurrenten Türkgücü München und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie der SVWW am Montag mitteilte.

„Petar ist ein klassischer Mittelstürmer, wie sie heutzutage nicht mehr so leicht zu finden sind“, sagte Wehens Sportlicher Leiter Paul Fernie. Sliskovic spielte auch schon für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga. In der 3. Liga absolvierte er bislang 141 Partien und erzielte dabei 39 Tore.

17.01. - Wolfsburger Mittelfeldspieler Stefaniak wechselt nach Würzburg

Marvin Stefaniak wechselt mit sofortiger Wirkung vom Bundesliga-Club VfL Wolfsburg zum Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers. Das gaben beide Clubs am Montag bekannt. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag mit den „Wölfen“ zuvor aufgelöst.

Stefaniak wechselte 2017 von Dynamo Dresden nach Wolfsburg, kam für den VfL aber nie in der Bundesliga zum Einsatz. In den vergangenen Jahren wurde er an den 1. FC Nürnberg, SpVgg Greuther Fürth und an die Dresdner ausgeliehen.

17.01. - TSV Havelse holt U21-Kapitän des FC Basel

Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse hat den defensiven Mittelfeldspieler Leonardo Gubinelli bis zum Saisonende vom Schweizer Spitzenclub FC Basel ausgeliehen. Das gab der Tabellenletzte am Montag bekannt. Der 21-Jährige ist ein ehemaliger Junioren-Nationalspieler der Schweiz und war zuletzt Kapitän der Baseler U21-Mannschaft. „Er wird uns im Zentrum variabler machen, aber auch auf anderen Positionen in der Defensive. Man merkt schon im Training, dass er eine sehr gute Grundausbildung in Basel genossen hat“, sagte Havelses Trainer Rüdiger Ziehl.

17.01. - Sportfreunde Lotte holen Verstärkung aus 3. Liga

17.01. - 1. FC Köln stellt Katterbach für Gespräche frei

U21-Fußball-Nationalspieler Noah Katterbach wird den Bundesligisten 1. FC Köln in der Winterpause mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen. Der Klub stellte den 20-Jährige am Montag vom Training frei, damit dieser Gespräche mit interessierten Klubs führen könne. Zuletzt spielte Katterbach in den Planungen von FC-Coach Steffen Baumgart keine Rolle mehr. Möglich erscheint ein Leihgeschäft, um dem Linksverteidiger Spielpraxis zu verschaffen. Als möglicher neuer Arbeitgeber wird in den Medien der FC Basel gehandelt.

17.01. - Hamborn rüstet für den Aufstieg auf

16.1. - Stuttgart verleiht Cisse an Krakau

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Mittelfeldspieler Momo Cisse bis zum Sommer 2023 an den polnischen Erstligisten Wisla Krakau ausgeliehen. Das gab der Klub am Sonntag bekannt. Der 19-Jährige aus Guinea, der 2020 vom AC Le Havre gekommen war, hat bei den Schwaben einen Vertrag bis 2024.

„Momo konnte sich bei uns auch wegen langwieriger Verletzungsprobleme noch nicht in dem Maße durchsetzen, wie wir und natürlich auch er sich das erhofft haben“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat: „Eine Ausleihe zu einem anderen Klub ist deshalb eine sinnvolle Lösung. Wisla Krakau ist eine sehr gute Adresse im polnischen Fußball, und wir sind davon überzeugt, dass Momo von dem Wechsel profitieren wird.“

16.1. - DSC Wanne-Eickel holt Teichmöller aus Bövinghausen

Platz zwei in der Westfalenliga und nun einen Spieler vom Spitzenreiter TuS Bövinghausen geholt. Der DSC Wanne-Eickel hat Benjamin Teichmöller verpflichtet.

16.1. - Gosens wohl mit Newcastle einig

Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens soll sich mit dem abstiegsbedrohten Newcastle United aus der englischen Premier League auf einen Vertrag geeinigt haben. Bei den „Magpies“ würde der 27-Jährige den Vernehmen nach für dreieinhalb Jahre unterschreiben und 3,5 Millionen Euro im Jahr verdienen - Mehr als doppelt so viel wie bei Atalanta Bergamo. Eine Einigung der beiden Klubs steht allerdings noch aus. Der Marktwert von Robin Gosens wird von „transfermarkt.de“ auf 35 Millionen Euro geschätzt. Dass das Geld bei Newcastle seit der saudischen Übernahme keine große Rolle mehr spielt hat nicht zuletzt der 30-Millionen-Transfer von Chris Wood gezeigt.

16.01. - Kölner Meré vor Wechsel nach Mexiko: FC sucht Ersatz

Der Kölner Abwehrspieler Jorge Meré steht kurz vor einem Wechsel nach Mexiko zum CF América. „Wir haben uns mit dem mexikanischen Club auf einen Transfervertrag geeinigt. Jorge ist freigestellt, um seine persönlichen Dinge zu klären“, sagte Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der Kölner Lizenzspielerabteilung, am Sonntag in einer Medienrunde und meinte damit unter anderem den Medizincheck. Die Rheinländer suchen nun nach einem Ersatz für den 24 Jahre alten Spanier, der seit 2017 beim 1. FC Köln spielt. „Wir haben auch hier erste Gespräche geführt und sind auf der Suche nach einem Innenverteidiger“, sagte Kessler.

15.01. - Nächster Zugang beim VfB Homberg

Mit Nico Lübke (Westfalia Herne) verstärkt ein weiterer Spieler den VfB Homberg. Es ist der sechste Winterzugang für den Regionalligisten.

15.01. - Schewtschenko in Genua gefeuert - Labbadia Nachfolger?

Der italienische Erstligist FC Genua hat sich am Samstag erwartungsgemäß von Trainer Andrej Schewtschenko (45) getrennt, der erst am 7. November vergangenen Jahres verpflichtet worden war. Der frühere ukrainische Weltklassestürmer Schewtschenko hatte die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen können.

Zuletzt hatte es bereits Medienberichte gegeben, wonach der 55 Jahre alte Ex-Bundesliga-Profi und -Trainer Bruno Labbadia neuer Coach in Genua werden könnte. Sportdirektor bei Genua ist Johannes Spors. Auch Pal Dardai (zuletzt Hertha BSC) war als neuer Coach beim Abstiegskandidaten der Serie A gehandelt worden.

Zunächst wird U17-Coach Abdoulay Konko die Mannschaft als Interimslösung betreuen. Der langjährige AC-Mailand- und FC-Chelsea-Torjäger Schewtschenko hatte in elf Pflichtspielen nur einen Sieg mit seiner Mannschaft geholt. Genua hat nach 21 Spielen erst zwölf Punkte in der Serie A auf dem Konto.

Der Leverkusener Bundesligaprofi und fünfmalige Nationalspieler Nadiem Amiri soll außerdem den Kader in Genua verstärken.

15.01. - Bayer-Stürmer Patrik Schick denkt aktuell nicht über Wechsel nach

Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick ist aktuell nicht an einem Transfer interessiert. „Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben in Leverkusen und bei Bayer 04“, sagte der Tscheche dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Deshalb denke ich über einen Transfer, wohin auch immer, überhaupt nicht nach.“ Erst in einigen Jahren könnte er einen Wechsel vielleicht in Erwägung ziehen. „Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich gern Premier-League-Fußball schaue“, sagte der 25-Jährige. „Aber das heißt noch lange nicht, dass ich zwangsläufig auch irgendwann auf der Insel spielen werde.“

Bei der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr erzielte Schick aus 48 Metern Entfernung das Tor des Turniers. Über einen Titel mit seinem Club würde sich der 25-Jährige jedoch noch mehr freuen: „Wenn ich die Wahl hätte zwischen einer persönlichen Auszeichnung wie dem FIFA-Puskas-Award oder einem Titel mit Bayer 04 Leverkusen, dann würde ich den Titel auf jeden Fall vorziehen“, sagte er dem RND. „Denn Fußball ist ein Mannschaftssport.“ Schick befindet sich mit seinem EM-Treffer unter den letzten Drei für die Auszeichnung mit dem Puskas-Award des Weltverbands FIFA, der für das schönste Tor des Jahres vergeben wird.

15.01. - MLS-Team Real Salt Lake stattet 14-Jährigen mit Vertrag aus

Im Alter von 14 Jahren und 15 Tagen ist das Fußballtalent Axel Kei zum jüngsten jemals mit einem Profivertrag ausgestatteten Spieler im US-Mannschaftssport avanciert. Wie der Club Real Salt Lake aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) am Freitag (Ortszeit) mitteilte, erhält Kei einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der in der Elfenbeinküste geborene US-Amerikaner löst das einstige „Wunderkind“ Freddy Adu ab, der im Januar 2004 als ebenfalls 14-Jähriger in der MLS bei DC United unter Vertrag genommen wurde.

Kei, der auch in Brasilien aufwuchs, wo sein Vater professionell Fußball spielte, kam mit neun Jahren in die USA. Im Oktober wurde der junge Stürmer landesweit bekannt, als er im Alter von 13 Jahren und 282 Tagen für das Farmteam Real Monarchs auflief - ebenfalls als jüngster Spieler in der Geschichte des professionellen Mannschaftssports in den USA.

Bei Real Salt Lake wird Kei nun unter anderem auch auf den 24 Jahre alten Kölner Jasper Löffelsend treffen, der am Dienstag im Draft ausgewählt wurde. Auch die ehemals in Deutschland aktiven Profis Damir Kreilach und Bobby Wood spielen für Real Salt Lake. Die Saison in der MLS beginnt am 26. Februar.

15.01. - Grammozis-Vertrag verlängert sich bei Aufstieg

Der im Sommer auslaufende Vertrag von Dimitrios Grammozis als Trainer des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 verlängert sich bei einem Aufstieg automatisch. Das bestätigte der Coach den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Es gibt eine Konstellation, die den Vertrag verlängert. Es ist klar: Umso erfolgreicher wir als Mannschaft sind, umso einfacher ist die Situation für alle Beteiligten im Sommer“, sagt Grammozis.

Schalke startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel in das neue Jahr, aktuell liegen die Knappen auf Rang vier. Das klare Ziel „Aufstieg“ formulierte Grammozis aber nicht.

„Es würde nichts bringen, wenn ich große Reden schwinge, dadurch ist noch niemand erfolgreich gewesen. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht extrem ehrgeizig wären. Das sind wir. Der Verein hat kommuniziert, dass man innerhalb von drei Jahren in die Bundesliga aufsteigen möchte. Wenn wir die Chance früher bekommen sollten, wehren wir uns natürlich nicht dagegen - ganz im Gegenteil“, sagte er.

14.01. - Mehmedi wechselt von Wolfsburg zu Antalyaspor

Der langjährige Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und wechselt zu Antalyaspor. Das gab der türkische Erstligist, der vom früheren Bundesliga-Profi Nuri Sahin trainiert wird, am Freitagabend bekannt. Mehmedi habe einen Zweieinhalbjahresvertrag unterschrieben, hieß es weiter.

Zuvor hatte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer am Donnerstag gesagt, dass der 30-Jährige vor dem Abgang stehe. „Admir ist in sehr weit fortgeschrittenen Gesprächen mit einem Club. Es ist davon auszugehen, dass das über die Ziellinie geht“, sagte Schäfer. Mehmedi war 2018 von Bayer Leverkusen zu Wolfsburg gewechselt, zuvor war er bereits beim SC Freiburg aktiv gewesen.

14.01. - TuS Haltern: Japanischer Flügelspieler kommt aus Düsseldorf

Der TuS Haltern am See hat Kaito Nakamikawa verpflichtet. Der 20-jährige Japaner kommt vom Düsseldorfer Landesligisten Sparta Bilk. Das gab der Drittletzte der Oberliga Westfalen am Freitag bekannt.

Zur Meldung

14.01. - Oberliga Westfalen: Neue Nummer neun für Westfalia Herne

Sechster Neuzugang für Westfalia Herne. Ivan Benkovic schließt sich dem Schlusslicht der Oberliga Westfalen an. Das gab der Verein am Freitagabend bekannt.

Der 25-jährige Angreifer kommt vom Landesligisten SV Wanne 11 und befindet sich nach einer langwierigen Verletzung noch im Aufbautraining. Er erhält die Rückennummer neun.

14.01. - SV Lippstadt: Mittelfeldspieler kommt aus der 3. Liga

Der SV Lippstadt hat die Wintertransferperiode genutzt und den defensiven Mittelfeldspieler Tim Möller verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom VfL Osnabrück an den Bruchbaum und hat in Lippstadt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben.

14.01. - Wattenscheid holt vierten Neuen

Nach Mike Osenberg (TVD Velbert), Semih Köse (1. FC Bocholt) und Jake Lazarus (USA) haben die Wattenscheider nun auch Timon Schmitz vom Regionalligisten Rot Weiss Ahlen verpflichtet.

14.01. - FC Schalke 04 holt norwegischen Nationalspieler

Der FC Schalke 04 hat den norwegischen Nationalspieler Marius Lode verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt vom norwegischen Club FK Bodø/Glimt zu den Gelsenkirchenern, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. Lode erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. „Marius ist sofort einsatzbereit und erweitert unsere Optionen in der Innenverteidigung“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Lode ist 1,85 Meter groß und gewann 2020 und 2021 jeweils die Meisterschaft in seiner Heimat.

14.01. - Aaron Berzel wechselt zum SC Verl

14.01. - Serhat Koruk: Münster oder 3. Liga?

14.01. - VfB: Al Ghaddioui wechselt nach Zypern

Angreifer Hamadi Al Ghaddioui wechselt vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart mit sofortiger Wirkung nach Zypern zu Pafos FC. Der 31-Jährige war 2019 von Jahn Regensburg zum VfB gekommen und hatte 49 Pflichtspiele (13 Tore) für die Schwaben absolviert. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.

14.01. - Hoffenheim verleiht Verteidigertalent Bogarde an Groningen

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim gibt sein Verteidigertalent Melayro Bogarde leihweise an den niederländischen Club FC Groningen ab. Der 19-Jährige wird bis Saisonende verliehen, wie die Kraichgauer am Freitag mitteilten. Bogarde hat in Hoffenheim noch einen Vertrag bis Sommer 2024, kam unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß aber zuletzt kaum zum Einsatz. In der Vorsaison hatte er auch von mehreren Corona-Fällen im Bundesliga-Team profitiert und war auf neun Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse gekommen.

13.01. - United-Spieler wurde angeblich BVB angeboten

Donny van de Beek wurde angeblich dem BVB angeboten. Das berichten englische Medien. Der 24-jährige Niederländer in Diensten von Manchester United kommt unter dem neuen Trainer Ralf Rangnick nicht zum Zug. Auch Newcastle soll er schmackhaft gemacht worden sein.

13.01. - Kramaric will auslaufenden Vertrag in Hoffenheim verlängern

Im Poker um seine Zukunft hat sich Torjäger Andrej Kramaric der „Bild“-Zeitung zufolge für einen Verbleib bei der TSG Hoffenheim entschieden. Der 30-Jährige wolle seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei dem Fußball-Bundesligisten langfristig verlängern, berichtete „Bild“ am Donnerstag.

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um einen Abschied des Kroaten gegeben, der Vize-Weltmeister hat bisher ein klares Bekenntnis zu den Hoffenheimern vermieden. Ausschlaggebend für seine Entscheidung sei neben dem sportlichen Höhenflug des Tabellendritten auch die private Zufriedenheit von Kramaric und seiner Familie.

13.01. - RWE präsentiert nächsten Neuen

13.01. - Schalke vor Verlängerung mit Aydin

Das wird die Fans des FC Schalke 04 freuen: Mehmet Aydin verlängert offenbar seinen Vertrag beim Zweitligisten. Eine entsprechende Meldung von Sport1 kann die WAZ bestätigen. Aydins bisheriger Vertrag läuft am Saisonende aus und soll bis 2025 verlängert werden. Laut WAZ soll die Unterschrift rund um das Heimspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag erfolgen. Aydin war zuletzt mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden.

13.01. - Eintracht Braunschweig verpflichtet Torhüter Bauer nach Probetraining

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat nach einem erfolgreichen Probetraining den zuletzt vereinslosen Torhüter Julian Bauer verpflichtet. Der 22-Jährige unterschrieb nach Angaben des Vereins einen bis Saisonende befristeten Vertrag. Bauer spielte in der Jugend für den SV Wehen Wiesbaden, Eintracht Frankfurt und den FSV Mainz 05, ehe er zum FC Bayern Alzenau in die Regionalliga Südwest wechselte.

13.01. - FC Bayern holt dänisches Supertalent Jonathan Asp Jensen

Der FC Bayern München steht laut Medienberichten vor der Verpflichtung des dänischen Toptalents Jonathan Asp Jensen. Der dänische Spitzenclub FC Midtjylland verkaufe den talentierten Mittelfeldspieler an die Münchner, schrieb das Fußballmagazin „Tipsbladet“ auf seiner Webseite. Nach „Bild“-Informationen kostet der Mittelfeldspieler rund 1,2 Millionen Euro Ablöse plus Boni. Sollte es tatsächlich zum Vollzug kommen, hätte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister gegen andere internationale Topclubs durchgesetzt. Asp Jensen wird am Freitag 16 Jahre alt, er zählt laut „Tipsbladet“ zu den größten Talenten Dänemarks. Offiziell bekanntgegeben werden soll der Transfer des U16-Nationalspielers demnach in den kommenden Tagen. Der Verein wollte die Berichte am Donnerstag nicht bestätigen. Man kommentiere keine Gerüchte, teilte der FCM auf dpa-Anfrage mit. Das Talent soll zunächst am Bayern Campus integriert werden und perspektivisch den Sprung zu den Profis schaffen. Der letzte Däne beim FC Bayern war Pierre Emile Højbjerg. Dieser spielt mittlerweile für Tottenham Hotspur.

13.01. - Gladbach: Abschied von Ginter und Zakaria im Winter möglich

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach würde seine Sommer-Abgänge Matthias Ginter und Denis Zakaria bei passenden Angeboten auch schon im Winter verkaufen. „Kommt etwas, womit wir uns finanziell beschäftigen müssen, kann ich nicht ausschließen, dass beide - oder einer - den Verein im Winter verlassen“, sagte Sportdirektor Max Eberl am Donnerstag vor dem Liga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). Am deutschen Nationalspieler Ginter zeigt Inter Mailand großes Interesse, aus England sollen Medienberichten zufolge Angebote für den Schweizer Nationalspieler Zakaria kommen. Es gebe „nichts, was auf meinem Schreibtisch liegt“, sagte Eberl. „Da ranken sich jetzt Spekulationen, die nicht unsere Thematik sind.“ Für Ginter hat die Borussia bereits Ersatz verpflichtet: Marvin Friedrich kommt von Union Berlin.

13.01. - Dynamo Dresden und Pascal Sohm gehen getrennte Wege

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden vermeldet einen weiteren Abgang. Stürmer Pascal Sohm verlässt den Verein und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem SV Waldhof Mannheim an. Das teilte Dynamo am Donnerstag mit. Über die Vertragslaufzeit und die Ablösemodalitäten ist bislang nichts bekannt.

13.01. - Hoffenheim verlängert bis 2025 mit Abwehrspieler Kevin Vogt

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und Kevin Vogt wollen ihre Zusammenarbeit langfristig fortsetzen. Der 30-Jährige unterschrieb nach eigener Aussage vom Donnerstag bis Sommer 2025. „Ich fühle mich hier einfach sehr wohl. Wenn ich unsere sportliche Entwicklung sehe, dann muss ich sagen, dass ich mich damit unglaublich identifizieren kann. Ich glaube, dass wir besonders in den letzten Wochen wieder mehr zu unserer DNA gefunden haben“, sagte Vogt, der als feste Größe in Hoffenheims Hintermannschaft gilt.

13.01. - Aue verpflichtet Owusu

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat Offensivspieler Prince Owusu verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SC Paderborn und erhält beim Tabellen-17. einen bis zum Saisonende laufenden Vertrag, der sich bei Klassenerhalt bis Juni 2023 verlängert.

13.01. - Stuttgarter Klement auf Leihbasis zurück nach Paderborn

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart leiht Offensivmann Philipp Klement bis zum Saisonende an den Zweitligisten SC Paderborn aus. Das gaben die beiden Clubs am Donnerstag bekannt. Der 29-Jährige war im Sommer 2019 von den Ostwestfalen zu den Schwaben gewechselt. In der laufenden Saison spielte er so gut wie keine Rolle beim VfB und kam nur zu sechs Liga-Einsätzen. Klements Vertrag in Stuttgart gilt noch bis zum 30. Juni 2023.

13.01. - Chelsea-Star für den BVB?

Die Defensive ist in dieser Saison die Achillesferse von Borussia Dortmund. In der nächsten Spielzeit könnte womöglich Andreas Christensen Abhilfe schaffen. Laut Bild soll der BVB an dem Innenverteidiger des FC Chelsea interessiert sein. Der Vertrag des Dänen läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung ist nach Medienberichten unwahrscheinlich.

13.01. - Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli verlängert mit Trainer Schultz

Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli Hamburg hat den Vertrag mit Cheftrainer Timo Schultz verlängert. Der 44 Jahre alte frühere Profi ist seit Juli 2020 Coach des Hamburger Fußball-Clubs. Über die Laufzeit des neuen Vertrages machte der Club in einer Mitteilung vom Donnerstag keine Angaben. „Wir wollen mit Timo den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen, daher freue ich mich darüber, dass wir nun Klarheit über die gemeinsame Zusammenarbeit auch über die Saison hinaus haben“, sagte Sportchef Andreas Bornemann.

13.01. - Bruder von Ex-Bochumer Zulj wechselt nach Ungarn

Peter Zulj, Bruder vom Ex-Bochumer Robert Zulj, wechselt nach Ungarn zu MOL Fehérvár FC. Der offensive Mittelfeldspieler wurde von Basaksehir bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Dort steht er noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag.

12.01. - Leihspieler Itten verlässt Fürth vorzeitig

Die SpVgg Greuther Fürth muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ohne Stürmer Cedric Itten auskommen. Wie das Schlusslicht am Mittwoch bekannt gab, zogen die Glasgow Rangers die Rückkaufoption für den Leihspieler. Ursprünglich hatte Fürth den 25-jährigen Itten bis zum Saisonende von den Schotten ausgeliehen.

12.01. - Düsseldorf holt Franzosen Gavory

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich mit Verteidiger Nicolas Gavory verstärkt. Das teilten die Rheinländer am Mittwoch mit. Der 26-jährige Franzose wechselt vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich zur Fortuna und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025.

12.01. - Schalker Wouters bis Saisonende an KV Mechelen ausgeliehen

Der Schalker Fußball-Profi Dries Wouters wird für den Rest der laufenden Zweitligasaison 2021/2022 an den belgischen Erstligisten KV Mechelen ausgeliehen. Das teilte der FC Schalke 04 am Mittwoch mit. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Der Belgier war im Sommer 2021 zum Bundesliga-Absteiger aus Gelsenkirchen gewechselt, hatte aber nur wenig Einsatzzeit bekommen.

12.01. - Zweiter Neuer für den MSV

Am Mittwoch wurde Transfer Nummer zwei beim MSV Duisburg perfekt gemacht. Flügelspieler John Yeboah wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Willem II Tilburg zum MSV.

12.01. - FC Bayern verlängert Vertrag mit Coman bis 2027

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Offensivspieler Kingsley Coman vorzeitig um vier Jahre bis zum Sommer 2027 verlängert. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mit. Die Münchner hatten den Franzosen im Sommer 2015 zunächst für zwei Jahre von Juventus Turin ausgeliehen und anschließend fest verpflichtet. Comans bisheriger Vertrag beim Herbstmeister war bis zum 30. Juni 2023 datiert.

12.01. - WSV bindet zwei Leistungsträger

12.01. - Blum-Bruder unterschreibt bei Zweitligist

12.01. - RWO-Testspieler stellt sich bei weiteren Regionalligisten vor

12.01. - Früherer Regionalliga-Spieler jetzt in der MLS

12.01. - Lotte-Stürmer geht in die Oberliga

12.01. - Verl präsentiert neuen Sportlichen Leiter

12.01. - Dritter Neuzugang für Wattenscheid

12.01. - Lazio Rom will wohl Mainzer Burkardt verpflichten

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom will anscheinend den Mainzer Bundesligaprofi Jonathan Burkardt verpflichten. Bis zu 15 Millionen Euro sei Lazio bereit, für den U21-Nationalspieler zu zahlen, berichtete die Gazzetta dello Sport am Mittwoch. Burkardt sei ein Wunschkandidat von Trainer Maurizio Sarri, der in dem Jungstar den perfekten Sturmpartner für den erfahrenen Ciro Immobile sehe. Lazio liegt in der Serie-A-Tabelle derzeit nur auf dem achten Platz.

12.01. - Bericht: RB Leipzig an Sturm-Talent Cho interessiert

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat offenbar Interesse an dem erst 17 Jahre alten Stürmer Mohamed-Ali Cho. Das berichtet die Sporttageszeitung „L'Équipe“ am Mittwoch. Der Franzose steht aktuell in Diensten des Erstligisten SCO Angers und soll zwischen 20 und 25 Millionen Euro an Ablöse kosten. Leipzig hat nach der Leihe von Brian Brobbey nach Amsterdam in Yussuf Poulsen und André Silva derzeit nur zwei erstligaerfahrene Stürmer im Kader. Ein Transfer in der Größenordnung Chos wäre allerdings ein Vorgriff auf den Sommer.

12.01. Neuer Torwart für den FC Kray

Der FC Kray hat Attila Yildiz von der Spielvereingung Schonnebeck verpflichtet.

12.01. - Offenbar neuer Trainerjob für Daniel Farke

Erst am 6. November 2021 wurde Daniel Farke von seinen Aufgaben beim Premier-League-Klub Norwich City entbunden. Gut zwei Monate später steht der Fußballlehrer, der aus Steinhausen stammt, kurz vor einem neuen Engagement.

12.01. - Marcel Heller wechselt nach Frankfurt

Ex-Bundesligaspieler Marcel Heller hat einen Vertrag beim Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt unterschrieben. Zuvor hatte er sich wochenlang beim West-Klub Alemannia Aachen fit gehalten.

12.01. - Fürth und Bochum buhlen wohl um rumänischen Kreativspieler

Laut der rumänischen "Gazeta Sporturilor" sollen der VfL Bochum und die Spielvereinigung Greuther Fürth an Ronaldo Deaconu vom Rumänen-Klub Gaz Metan interessiert sein. Auch Klubs wie Wisla Krakau oder Sturm Graz sollen an dem Kreativspieler dran sein. In der laufenden Saison absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 18 Begegnungen, erzielte drei Tore und legte sieben weitere Treffer auf.

12.01. - VfL Bochum wohl an einer Gyamerah-Rückkehr interessiert

Wie "fussballtransfers.com" berichtet, könnte Jan Gyamerah im Sommer zum VfL Bochum zurückkehren. 2019 wechselte der Rechtsverteidiger von Bochum nach Hamburg. Zuvor spielte der 26-Jährige acht Jahre für den VfL.

11.01. - Dynamo Dresden findet Abnehmer für Stürmer Philipp Hosiner

Die Wege von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und Stürmer Philipp Hosiner trennen sich. Der 32-jährige Österreicher schließt sich mit sofortiger Wirkung den Kickers Offenbach an, teilten die Dresdner am Dienstagabend mit. Beim Tabellendritten der Regionalliga Südwest hat der Offensivspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Die Zeit bei der SG Dynamo Dresden werde ich in schöner und guter Erinnerung behalten – auch, weil wir mit der Drittliga-Meisterschaft und dem Aufstieg einen großen Erfolg erreicht haben“, erklärt Hosiner. Auch Dresdens Sportchef Ralf Becker hob hervor, dass sich Hosiner seit seinem Wechsel im Sommer 2020 „hervorragend eingebracht und mit seinen Leistungen einen wesentlichen Beitrag zum Aufstieg in die 2. Bundesliga geleistet“ habe. Im Meister-Jahr waren dem Österreicher zehn Treffer sowie zehn Assists gelungen. In der laufenden Saison kam Hosiner nicht über die Reservistenrolle hinaus.

Hosiners nächster Verein wird seine bereits elfte Profi-Station sein. In seiner Laufbahn stand der fünffache österreichische Nationalspieler unter anderem bei Austria Wien, Stade Rennes, dem 1. FC Köln und dem 1. FC Union Berlin unter Vertrag.

11.01. - Freiburgs Saier: Anfragen für Schlotterbeck, aber kein Wintertransfer

Sportvorstand Jochen Saier vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat das Interesse anderer Clubs an Abwehrspieler Nico Schlotterbeck bestätigt, einen Wechsel des 22-Jährigen noch in diesem Winter aber ausgeschlossen. „Dass es da Begehrlichkeiten gibt, steht außer Frage. Auch dass wir das eine oder andere Gespräch mit anderen Vereinen schon geführt haben, weil einige auch die Fühler schon ausgestreckt haben, ist ganz klar“, sagte Saier dem TV-Sender Sky am Dienstag. Mehrere große Vereine sollen an einer Verpflichtung von Schlotterbeck interessiert sein, darunter der FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Er könne aktuell nicht sagen, ob der Verteidiger über den Sommer hinaus beim badischen Club bleibe, so Saier. „Unsere Saison bleibt auch abzuwarten, ob wir uns da festbeißen können“, sagte der 43-Jährige. „Dann werden wir gemeinsam eine gute Entscheidung treffen. Aber ich werde nicht sagen: Er ist kommende Saison noch bei uns. Das wäre auch ein stückweit vermessen.“ In der laufenden Transferperiode werde man Schlotterbeck aber nicht verkaufen. „Wir werden so zusammenbleiben und jetzt niemanden abgeben“, betonte Saier. „Wir haben eine superinteressante Truppe zusammen und wollen den Fuß auf dem Gaspedal lassen.“

11.01. - Union-Verteidiger Friedrich wechselt zu Gladbach

Verteidiger Marvin Friedrich vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin wechselt zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach. Den Transfer mit sofortiger Wirkung gaben die Eisernen am Dienstag bekannt. Bei den Fohlen soll der 26-Jährige den Nationalspieler Matthias Ginter ersetzen, der den Verein im Sommer verlassen wird.

Friedrich, für den Union wegen seines im Sommer auslaufenden Vertrages noch eine Ablöse kassieren wollte, war 2018 vom FC Augsburg nach Berlin gekommen. Er lief bislang 141-mal für die Eisernen auf und erzielte neun Tore. Zuvor hatte Union für die Abwehr bereits Dominique Heintz vom SC Freiburg verpflichtet.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl lobte Friedrich als „einen Innenverteidiger, der in den vergangenen Jahren in Berlin einen hervorragenden Weg gemacht und sich zu einem der besten deutschen Abwehrspieler der Liga entwickelt hat“.

11.01. - FC St. Pauli leiht Südkoreaner Gwangin Lee aus

Der FC St. Pauli hat den Südkoreaner Gwang Lee für seine Regionalliga-Mannschaft verpflichtet. Der 20-Jährige wurde vom portugiesischen Zweitligisten CD Mafra bis zum Saisonende ausgeliehen, wie der Club am Dienstag mitteilte. Die Hamburger sicherten sich zudem eine Kaufoption. Der Außenbahnspieler war Anfang 2020 aus Südkorea zu seinem bisherigen Verein aus der Nähe von Lissabon gekommen. Lee soll sich erst einmal in St. Paulis U23-Team bewähren und sich möglicherweise für das Profiteam empfehlen.

11.01. - Holstein Kiel verlängert bis 2024 mit Jonas Sterner

Holstein Kiel hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Jonas Sterner vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. „Wir freuen uns sehr, dass Jonas Sterner sich so hervorragend entwickelt hat“, sagte Holsteins Sportgeschäftsführer Uwe Stöver am Dienstag.

Der 19-jährige Sterner war 2016 in das Nachwuchsleistungszentrum der Kieler gewechselt. Nach drei Kurzeinsätzen in dieser Spielzeit gab er am letzten Spieltag des Jahres 2021 beim 3:0-Erfolg der „Störche“ gegen den FC St. Pauli sein Startelf-Debüt, bei dem er gleich an zwei Toren beteiligt war.

„Ich fühle mich im Verein und in der Mannschaft wahnsinnig wohl und möchte den gemeinsamen Weg unbedingt weiter gehen“, sagte Sterner, der mit den Kielern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Schalke 04 gefordert ist.

11.01. - Liverpools Torwarttrainer rät Loris Karius zum sofortigen Wechsel

Torwarttrainer John Achterberg vom FC Liverpool hat dem deutschen Keeper Loris Karius geraten, sein Talent zu nutzen und den Premier-League-Verein möglichst noch in dieser Transferphase zu verlassen. „Es hilft niemandem, weitere sechs Monate rumzusitzen, ohne das Gefühl, dass man wirklich für irgendwas kämpft“, sagte Achterberg dem Onlinemagazin „The Athletic“. „Dadurch wird er sich nicht verbessern. Er muss seine Qualität nutzen, um jetzt Karriere zu machen. Loris hat viele gute Qualitäten.“

Karius' Vertrag in Liverpool läuft bis zum Sommer. Zuletzt wurde über einen Wechsel des 28-Jährigen nach Deutschland spekuliert. Die SpVgg Greuther Fürth gilt als möglicher Interessent. „Am Ende liegt es an ihm, seinem Agenten und dem Club, eine Lösung zu finden“, sagte Achterberg. „Hoffentlich gibt es noch diesen Monat eine. Wenn nicht, wird er mit uns bis zum Ende seines Vertrags trainieren.“

11.01. - Viktoria verliert Top-Scorer Cigerci: Wechsel in die Türkei

Viktoria Berlin verliert seinen Top-Stürmer Tolcay Ciğerci. Der 26-Jährige wechselt zum türkischen Zweitligisten Samsunspor, wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte. „Nach intensiven Gesprächen haben wir Tollis Wunsch nach einem Wechsel in die Türkei zugestimmt. Wenn zudem bestimmte wirtschaftliche Angebote gemacht werden, die wir als aufstrebender Drittligist nicht ablehnen können, stehen wir einem Transfer auch nicht im Wege“, sagte Sportdirektor Rocco Teichmann.

Ciğerci war 2021 zu Viktoria Berlin gewechselt. In 14 Drittliga-Spielen erzielte er sieben Tore und gab sieben Torvorlagen - mehr als jeder andere Berliner. Mit dem Wechsel in die Türkei gehe für ihn „ein Traum in Erfüllung“, sagte der Offensivspieler.

11.01. - Dynamo Dresden verleiht Max Kulke in die Regionalliga nach Meuselwitz

Dynamo Dresden meldet den ersten Abgang der Wintertransferperiode. Mittelfeldspieler Max Kulke wird bis Saisonende an den ZFC Meuselwitz verliehen. Der 21-Jährige wird im kommenden halben Jahr für die Thüringer in der Regionalliga Nordost auflaufen.

„Max Kulke hat den Sprung aus unserer Nachwuchs-Akademie in das Profiteam geschafft und sich seitdem beständig weiterentwickelt. Nun ist es an der Zeit, dass er im Herrenbereich auf gutem Niveau regelmäßige Einsatzzeiten hat“, sagte Sportchef Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung am Dienstag.

In der laufenden Saison war Kulke zumeist Ergänzungsspieler, stand bislang nur zwei Mal im Spieltagskader. Bei den Sachsen hat der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

[b11.01. - ]Union-Verteidiger Friedrich vor Wechsel zu Borussia Mönchengladbach[/b]

Union Berlins Verteidiger Marvin Friedrich, der einst auch für den FC Schalke 04 spielte, steht kurz vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird der 26-Jährige in diesem Transferfenster beim Bundesliga-Konkurrenten der Eisernen unterschreiben. Dort soll er die Lücke schließen, die durch den Wechsel von Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter zu Inter Mailand spätestens im Sommer entsteht.

11.01. - Stürmer Daniel Frahn verlängert Vertrag bei Babelsberg 03

Fußball-Regionalligist Babelsberg 03 kann weiter auf seinen Top-Stürmer Daniel Frahn bauen. Der 34-Jährige verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Potsdamer Viertligisten vorzeitig um zwei Jahre. Das teilten die Babelsberger am Dienstag mit. Zeitgleich werde Frahn als Jugendtrainer der U13-Auswahl den Verein unterstützen.

11.01. - Personalnews bei ASC Dortmund und Westfalia Herne

11.01. - Ex-Regionalliga-Torjäger verlässt Drittligist wieder

11.01. - Sensationstransfer in der Landesliga

11.01. - BVB plant Treffen wegen Haaland-Zukunft

11.01. - Hallescher FC verlängert mit Verteidiger Reddemann

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat Sören Reddemann langfristig an sich gebunden. Der Club teilte am Dienstag mit, dass man den Vertrag mit dem Verteidiger bis 2024 verlängert habe. Aufgrund einer Verletzung konnte der 25-Jährige in der Hinrunde nur zwei Spiele bestreiten. „Sören Reddemann bringt alles mit, was moderne Innenverteidiger im Profifußball benötigen. Mit seinem starken linken Fuß ist er wichtig für den Spielaufbau, verfügt zudem über eine gute Grundschnelligkeit und die Statur für einen robusten Abwehrspieler“, sagte Sportchef Ralf Minge. Reddemanns ursprünglicher Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.

10.01. - Ex-Kölner Cestic hat neuen Verein gefunden

10.01. - Westfalia Herne holt alten Bekannten zurück

10.01. - BVB holt Youngster aus Italien

10.01. - Fürth holt schwedischen Torhüter Linde

Der Bundesliga-Tabellenletzte SpVgg Greuther Fürth verstärkt sich auf der Torhüterposition. Der Schwede Andreas Linde kommt vom norwegischen Erstligisten Molde FK, der 28-Jährige hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Linde wird am Dienstag ins Training einsteigen.

10.01. - Oberligist ASC Dortmund verkündet Zugang für nächste Saison

10.01. - Abgang bei der SpVg Schonnebeck

10.01. - Schalke verpflichtet norwegischen Rechtsverteidiger

10.01. - Union Berlin: Abwehrmann Puchacz für Rest der Saison nach Trabzonspor

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verleiht den polnischen Abwehrspieler Tymoteusz Puchacz bis zum Ende der Saison an den aktuellen Tabellenführer der türkischen Süper Lig. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wird nun bis zum 30. Juni für Trabzonspor auflaufen. Das teilten die Unioner am Montag mit. Puchacz hatte sich nach seinem Wechsel von Lech Posen nach Deutschland im Sommer 2021 in seinem ersten halben Jahr bei den Unionern nicht durchsetzen können und war in der Bundesliga gar nicht zum Einsatz gekommen in der Mannschaft von Trainer Urs Fischer.

10.01. - 2. Liga: Ingolstadt verpflichtet Innenverteidiger Stevanovic

Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat kurz vor dem Start in das Pflichtspieljahr Verstärkung für die Innenverteidigung gefunden: Wie das Schlusslicht am Montag mitteilte, kommt Nikola Stevanovic (23) vom serbischen Erstligisten Radnicki Nis. Der Nationalspieler Serbiens soll demnach noch im Laufe der Woche ins Teamtraining einsteigen. Details über die Ablösesumme und die Vertragslaufzeit gab der Klub nicht bekannt.

10.01. - Norwegischer Rechtsverteidiger zum FC Schalke?

Holt der FC Schalke einen neuen Rechtsverteidiger. Passen würde es, nachdem sich Mehmet Aydin verletzte und einige Wochen ausfallen wird. Aus Norwegen kommt die Meldung, dass die Königsblauen an Andreas Vindheim vom AC Sparta Prag interessiert seien, der Spieler soll sogar schon in Gelsenkirchen zum Medizincheck sein. Der 26-Jährige (Marktwert eine Millionen Euro) kam in der tschechischen Fortuna Liga in dieser Saison auf sechs Einsätze. Sein Vertrag in Prag läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

10.01. - Mintard holt Römer

Nach Timo Conde hat Blau-Weiß Mintard mit David Römer (Viktoria Buchholz) den zweiten Winterzugang präsentiert.

10.01 - Personalwechsel bei TVD Velbert

Marcel Lange (32), der die linke Seite sowohl defensiv als auch offensiv spielen kann, wechselt vom SC zum TVD Velbert. Derweil haben Leon Janberk Anadol (Mülheimer FC 97) und Mike Osenberg (SG Wattenscheid 09) den niederrheinischen Oberligisten verlassen.

10.01 - VfB Homberg verpflichtet Julian Meier

Julian Meier, der beim SC Wiedenbrück keine Rolle mehr spielte, hat beim VfB Homberg einen Vertrag unterschrieben.

10.01 - Ex-BVB-Star Kagawa geht nach Belgien

Der ehemalige BVB-Mittelfeldspieler Shinji Kagawa hat einen neuen Klub gefunden. Der 32-Jährige wechselt nach Belgien, wo er beim VV St. Truiden unterschrieb. Kagawa betonte: "Ich habe die Entscheidung, zur STVV zu kommen, mit großer Entschlossenheit getroffen. Ich möchte mit meinem Fußball und meiner Erfahrung dazu beitragen, dass die Mannschaft ihre Ziele erreicht. Ich freue mich darauf, vor den Fans und Anhängern zu spielen."

10.01 - Aachens Mario Zelic nach Düsseldorf

Mario Zelic, Ersatzkeeper der Alemannia, hat Aachen verlassen und sich TuRU Düsseldorf angeschlossen.

10.01 - Fünf Zu- und Abgänge bei GSG Duisburg

George Michael Wiedemann, Darwin Schäfer (beide Duisburger SV 1900), Mamadou Billo Kante (VfB Homberg II), Jonis Youssef (SV Raadt) und Manuel Wunderlich (zuletzt vereinslos) verstärken im Winter den Bezirksligisten GSG Duisburg. Derweil haben Ex-Profi Aliosman Aydin, Stephan Thiedge (beide Ziel unbekannt), Ramazan Ünal (Glückauf Möllen), Musafi Shehu (FC Bosporus Düsseldorf) und Can Yasar (SV Duissern) den GSG Duisburg verlassen.

09.01 - Fabio Dias wechselt in die Oberliga Niedersachsen

Der ehemalige Wattenscheider Fabio Dias, der sich auf Vereinssuche befand, hat beim niedersächsischen Oberligisten Heeslinger SC angeheuert.

09.01 - BVB vor Verpflichtung eines Talents aus Italien

Der BVB hat wieder einmal ein vielversprechendes Talent im Visier: Der 16-jährige Innenverteidiger Filippo Mane soll aus Italien kommen. Das berichtet die WAZ. Filippo Calixte Mane kommt von Sampdoria Genua.

08.01 - HSV stimmt Abschied von Talent Doyle zu

Mittelfeldspieler Tommy Doyle beendet sein Engagement beim Hamburger SV. Der 20 Jahre alte englische U21-Nationalspieler beklagte zu geringe Einsatzzeiten beim norddeutschen Fußball-Zweitligisten. „Tommy befindet sich nun auf der Suche nach einem neuen Club. Wir gehen erst mal davon aus, dass er wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen wird, wollen das aber auch nicht zu 100 Prozent ausschließen“, sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel am Samstag.

Doyle kam beim HSV auf lediglich sechs Zweitliga-Kurzeinsätze und erzielte dabei ein Tor. Der Mittelfeldspieler von Manchester Citys U23-Mannschaft war im Sommer von den Hamburgern ausgeliehen worden. Sein Vertrag sollte ursprünglich im Sommer dieses Jahres enden.

08.01. - Mölders-Klub legt nach

Die SG Sonnenhof Großaspach hat nach den Verpflichtungen von Trainer Hans-Jürgen Boysen und seinem neuen spielenden Assistenten Sascha Mölders nun auch Manuel Konrad verpflichtet. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt in seiner Karriere auf 220 Einsätze in der 2. Bundesliga. Großaspach ist in der Regionalliga Südwest stark abstiegsbedroht und will unbedingt die Klasse halten.

08.01. - Bewegung beim FSV Duisburg

Der FSV Duisburg ist auf dem Transfermarkt weiterhin sehr aktiv. Während Dominik Milaszewski (Vogelheimer SV) kommt, verlässt Enes Topal den Verein und geht zu den Sportfreunden Baumberg.

08.01. - SuS Haarzopf holt Kreshnik Vladi

Fußball-Kreisligist SuS Haarzopf hat den nächsten Transfer-Hammer veröffentlicht. Kreshnik Vladi wechselt an den Föhrenweg. Er ist ein bekannter Name im Essener Amateurfußball. Sechs Jahre spielte der 32-Jährige beim SV Burgaltendorf, war dort Kapitän und Top-Torjäger. Der Offensivspieler war mit 35 Saisontreffern maßgeblich an der Bezirksliga-Meisterschaft 2017 beteiligt und gewann mit dem SVA zweimal die Essener Hallenstadtmeisterschaft. In der Landesliga traf er 50-Mal in 83 Partien. 2020 wechselte der Routinier zum Oberligisten SpVg Schonnebeck. Nun heuert er also in Haarzopf an.

07.01 - MSV Duisburg verpflichtet Marvin Knoll

Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat die Verpflichtung von Marvin Knoll bekannt gegeben. Der Neuzugang stand schon einmal bei den Zebras unter Vertrag.

Zur Meldung

07.01 - Sascha Mölders wechselt in die Regionalliga

Die SG Sonnenhof Großaspach hat am Freitag, 7. Januar 2022, Hans-Jürgen Boysen (64) als Cheftrainer und Sascha Mölders (36) als spielenden Co-Trainer verpflichtet.

Zur Meldung

07.01 - 1. FC Köln verleiht Jens Castrop

Jens Castrop verlässt den 1. FC Köln auf Leihbasis. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum 1. FC Nürnberg in die 2. Bundesliga. In der laufenden Saison absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 15 Einsätze (zwei Tore) in der Regionalligamannschaft der Kölner.

07.01. - Wattenscheid verpflichtet neuen Keeper

Die SG Wattenscheid 09 hat den US-Amerikaner Jacob Lazarus für die Torwartposition verpflichtet. Der 20-Jährige trainierte bereits seit Monaten mit der Mannschaft und gehört ab sofort zum Oberliga-Kader von Trainer Christian Britscho.

07.01. - Offensiv-Allrounder für die Knappenschmiede

Der 21-jährige Nelson Amadin wechselt in die U23 vom FC Schalke 04. Das gab der Verein offiziell bekannt. Der Flügel- und Mittelstürmer war zuletzt vereinslos, zuvor war er in zweiten niederländischen Liga aktiv. Seinen Wechsel hatte der Neuzugang bereits via Instagram verkündet.

07.01. - Zweitliga-Profi Knoll vor Wechsel zum MSV?

Marvin Knoll steht kurz vor einem Wechsel vom FC St. Pauli zum abstiegsbedrohten Drittligisten MSV Duisburg. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der 31-jährige Defensiv-Allrounder kam in dieser Saison für den Tabellenführer der 2. Liga noch nicht zum Einsatz.

07.01 - Ex-Bayern-Star Coutinho auf Leihbasis zu Aston Villa

Der ehemalige Bayern-München-Star Philippe Coutinho wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom FC Barcelona zum englischen Premier-League-Klub Aston Villa. Dies gab der englische Klub am Freitag bekannt.

Der 29-jährige Brasilianer soll das Offensivspiel des Klubs aus Birmingham ankurbeln. Coutinho sammelte bereits beim Jürgen-Klopp-Klub FC Liverpool England-Erfahrung. Villa hat sich außerdem eine Kaufoption für den Südamerikaner zusichern lassen. Ende des vergangenen Jahres hatte Supertechniker Coutinho mit einer Corona-Erkrankung zu tun gehabt.

07.01 - Abwehrspieler Trippier wechselt von Madrid nach Newcastle

Der englische Fußball-Erstligist Newcastle United hat Kieran Trippier vom spanischen Meister Atlético Madrid verpflichtet. Der 31 Jahre alte Engländer unterschrieb beim abstiegsgefährdeten Premier-League-Club einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Nach Medienberichten soll die Ablöse rund 14,5 Millionen Euro betragen. Der Abwehrspieler ist damit die erste Neuverpflichtung unter den neuen Club-Besitzern aus Saudi-Arabien.

„Ich freue mich, zu diesem fantastischen Club zu wechseln“, sagte der 35-malige englische Nationalspieler in einer Clubmitteilung. Seine Zeit in Madrid habe er sehr genossen, sagte Trippier, der zweieinhalb Jahre für Atlético spielte. Mit Newcastle-Trainer Eddie Howe hatte er bereits beim FC Burnley zusammengearbeitet. Mit nur einem Sieg ist Newcastle in der Premier League Vorletzter, der erste Nicht-Abstiegsplatz ist zwei Punkte entfernt.

06.01. - Ex-Schalker Bentaleb hat neuen Klub gefunden

Nach einem halben Jahr als vertragsloser Spieler hat Nabil Bentaleb einen neuen Verein gefunden. Der 27-jährige Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei Schalke 04 im vergangenen Sommer ausgelaufen war, wird ab sofort für SCO Angers in Frankreich spielen.

06.01. - BVB-Talent vor Wechsel in die Regionalliga West

Der SC Wiedenbrück steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines Talents von Borussia Dortmund. Und es gibt noch einen zweiten Probespieler beim West-Regionalligisten.

06.01. - Drei Neue für SSVg Velbert U23

Mit Ahmet Tepebas, Leonard Kastrati und Jeremie Mvunuku hat die Bezirksliga-Reserve der SSVg Velbert ausnahmslos Spieler aus höheren Ligen von einem Wechsel nach Velbert überzeugen können. Zusätzlich gibt es bereits mehrere Vertragsverlängerungen für die neue Saison zu verkünden. Neben Abwehrchef und Kapitän Mohamed Sealiti und Leistungsträger Athanasios Xiros, die beide bereits einen laufenden Vertrag für die neue Saison haben, konnte bereits mit dem Großteil des aktuellen Kaders eine Einigung für die neue Spielzeit erzielt werden.

06.01. - Hertha-Talent für Gladbach?

Wie die Sport Bild berichtet, hat sich Borussia Mönchengladbach mit Jamil Najjar von Hertha BSC geeinigt. Der Vertrag des jungen Verteidigers läuft am Ende der aktuellen Saison. Er könnte Matthias Ginter bei den Fohlen ersetzen. Schon im letzten Sommer holte Gladbach ein Talent aus Berlin: damals war es Luca Netz.

Klaas kehrt Osnabrück im Sommer den Rücken

Die Wege von Sebastian Klaas und dem VfL Osnabrück werden sich im kommenden Sommer trennen. Der Mittelfeldmann ist Stammspieler beim Drittligisten und wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Dembele zum FC Bayern?

Sollte Kingsley Coman den FC Bayern verlassen, wird Ousmane Dembele als Nachfolger auf der Außenbahn gehandelt. Das berichtet zumindest die französische L'Equipe. Der Vertrag des früheren Dortmunders läuft bei Barca im kommenden Sommer aus.

06.01 - Erdmann nach Colorado

Dass Dennis Erdmann den 1. FC Saarbrücken Richtung USA verlässt, stand schon vor wenigen Tagen fest. Nun ist auch bekannt, wohin sein genauer Weg führt - nämlich nach Colorado. 31-Jähriger unterschriebt einen Vertrag beim Zweitligisten Colorado Springs Switchbacks FC.

06.01 - WSV-Testspieler sind wieder abgereist

Die beiden Testspieler des Wuppertaler SV Samir Benamar und Hiroto Yamada sind mittlerweile abgereist und werden nicht verpflichtet.

06.01 - Wuppertaler SV legt Linksverteidiger Wechsel nahe

Der Wuppertaler SV hat seinem 19-jährigen Linksverteidiger Mátyás Jr Jurácsik einen vorzeitigen Wechsel in der laufenden Winterpause nahegelegt. Er wird auch nicht mit ins Türkei-Trainingslager des WSV reisen.

06.01 - Zwei Neue für den Cronenberger SC

Der abstiegsbedrohte niederrheinische Oberligist Cronenberger SC hat in der Winterpause zwei Spieler verpflichtet. Mittelfeldspieler Furkan Kücüktireli und Stürmer Ferad Sari wechseln Landesligisten SV 09 Wermelskirchen nach Wuppertal-Cronenberg.

06.01. - Berichte: Hertha-Angreifer Piatek vor Wechsel nach Florenz

Krzysztof Piatek steht Medienberichten zufolge vor dem Abschied bei Hertha BSC und der Rückkehr nach Italien. Laut der „Gazzetta dello Sport“ und des Senders Sky Sport Italia, soll der Angreifer noch an diesem Donnerstag bei der AC Florenz den notwendigen Medizincheck absolvieren. Er soll zunächst auf Leihbasis in die Serie A zurückkehren mit einer Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Hertha, Florenz und der Profi sollen sich einig sein. Piatek war vor zwei Jahren noch unter dem damaligen Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann in die deutsche Hauptstadt gewechselt. 24 Millionen Euro hatte der Berliner Fußball-Bundesligist für den 26 Jahre alten polnischen Stürmer dem Traditionsclub AC Mailand bezahlt. Sein Vertrag bei Hertha soll bis Ende Juni 2025 gültig sein.

06.01. - Neuer Stürmer für den VfL Bochum

Der VfL Bochum hat Jürgen Locadia unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Niederländer wechselt ablösefrei aus der englischen Premier League, wo er für Brighton & Hove Albion 35 Spiele bestritten hat, an die Castroper Straße. Für Locadia ist der VfL die zweite Bundesligastation, bereits in der Saison 2019/20 war er für ein knappes halbes Jahr von Brighton an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen worden. In der Bundesliga traf der Angreifer bislang in elf Spielen viermal und steuerte zudem einen Assist bei. Beim VfL unterzeichnet er einen Vertrag, der bis zum 30.06.2022 datiert ist.

06.01. - Leipzig-Talent Wosz vor Leihe - Kein Wechsel nach New York

Top-Talent Joscha Wosz möchte den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig im Winter auf Leihbasis verlassen. „Joscha möchte auf jeden Fall spielen“, sagte sein Vater Zbigniew Wosz der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Donnerstag). So gebe es derzeit ernsthaftes Interesse eines europäischen Erstligisten, Gespräche laufen mit deutschen Teams aus der zweiten und dritten Liga. Ein Wechsel zur New Yorker RB-Filiale kam nicht zustande. Der 19 Jahre alte Neffe von Ex-Nationalspieler Dariusz Wosz hofft zudem, bei Trainer Domenico Tedesco Chancen zu erhalten, wie er sie in der Vorsaison bei Julian Nagelsmann bekommen hatte. „Wir hoffen, dass RB die Absprachen erfüllen kann, die wir getroffen haben, als wir vor einem Jahr den Vertrag unterschrieben haben“, sagte Zbigniew Wosz. Sein Sohn soll in Leipzig Spielpraxis bekommen oder sich bei einem Leihclub entwickeln können. Unter Nagelsmann war der Mittelfeldspieler zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga gekommen und einem im DFB-Pokal. In der aktuellen Spielzeit stand Wosz lediglich neunmal ohne Einsatz im Kader.

05.01. - Hinteregger nach Gladbach?

Wie Sport1 berichtet, haben sich Verantwortliche von Borussia Dortmund vor einigen Wochen mit der Seite von Martin Hinteregger getroffen. Der Österreicher steht derzeit bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag und würde in Gladbach auf seinen früheren Trainer Adi Hütter treffen. Es soll um einen Wechsel im kommenden Sommer gehen - ein offizielles Angebot für Hinteregger gibt es dem Bericht zufolge allerdings nicht. Der Abwehrmann spielte bereits in der Rückrunde der Saison 2015/16 am Niederrhein.

05.01. - Kagawa bei zwei Klubs im Gespräch

Wohin zieht es Shinji Kagawa? Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist der Japaner, der insgesamt sechseinhalb Jahre für Borussia Dortmund spielte, vereinslos. Sein Vertrag beim griechischen Erstligisten PAOK Saloniki wurde aufgelöst. Laut Medienberichten bieten sich dem 32-jährigen Japaner zwei Optionen bei der Suche nach einer neuen Herausforderung: Belgien oder die Türkei.

05.01. - Mehmet Aydin zieht Interesse von Topklubs auf sich

Wie "Sport1" berichtet, sollen mit dem englischen Erstligisten FC Brentford, für den unter anderem auch der Ex-Bochumer Vitaly Janelt spielt, Bayer Leverkusens Europa-League-Gegner Real Betis (spanischer Erstligist), den französischen Erstligavertretern OSC Lille und Olympique Marseille, dem belgischen Topklub RSC Anderlecht und dem italienischen Zweitligisten Parma Calcio gleich sechs Vereine an Aydin interessiert sein. Außerdem berichtet "Sport1", dass Aydin noch in diesem Monat eine Entscheidung treffen wolle.

04.01. - Laut Bild hat Bochum BVB-Stürmer im Visier

Wie die Bild-Zeitung am Dienstagabend berichtet, hat der VfL Bochum BVB-Stürmer Tigges im Visier. Der 23-Jährige soll leihweise als Ersatz für den abgewanderten Soma Novothny kommen. Allerdings soll der ehemalige Osnabrücker nicht an einer Veränderung im Winter interessiert sein.

04.01. - Gomez soll Technischer Direktor bei Red Bull Soccer werden

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Gomez soll Technischer Direktor bei Red Bull Soccer International werden. Das berichten am Dienstag die „Bild“-Zeitung und die „Sport-Bild“. Gomez wäre demnach an der strategischen Planung sowie den Prozessen und Strukturen beteiligt. Dabei soll es um die Unterstützung der drei Red-Bull-Clubs RB Leipzig, New York Red Bulls und Bragantino in Brasilien gehen.

„Er ist ein absoluter Teamplayer, sprüht vor Energie und Leidenschaft und ist im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen voller Vorfreude und Tatendrang“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Gomez war in dieser Saison unter anderem als Champions-League-Experte für Amazon Prime Video im Einsatz.

04.01. - Talent Asllani rückt in TSG-Profikader

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim integriert Nachwuchshoffnung Fisnik Asllani in seinen Profikader. Der 19 Jahre alte Stürmer, der zuletzt der U23 angehörte, rückt ab sofort dauerhaft in die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß auf.

Asllani war in der Hinrunde bereits dreimal für den Bundesligakader der TSG nominiert worden und feierte bei der Partie gegen RB Leipzig am 20. November (2:0) sein Profidebüt.

04.01. - Sandhausen holt Innenverteidiger aus der Eredivisie

Der abstiegsbedrohte Zweitligist SV Sandhausen bastelt weiter an seinem Kader für die Rückrunde. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wechselt Innenverteidiger Dario Dumic vom niederländischen Erstligisten Twente Enschede in die Kurpfalz. Der 29-Jährige soll die kurzfristig entstandene Vakanz in der Abwehr beheben und ist nach Mittelfeldspieler Nils Seufert der zweite Winterneuzugang des Tabellensechzehnten.

„Weil uns Tim Kister noch längerfristig fehlen wird, haben wir einen robusten und kopfballstarken Innenverteidiger gesucht und mit Dario gefunden“, sagte Trainer Alois Schwarz. Dumic werde den Kader des SVS „mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten verstärken“, ergänzte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Dumic spielte in der Saison 2018/19 bereits für Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga, die folgende Spielzeit bestritt er für Darmstadt 98.

04.01. - Torhüter verlässt TuS Haltern

Der TuS Haltern gibt einen Torhüter an einen Ligakonkurrenten ab: Torhüter Ubeyd Güzel wechselt zu Westfalia Herne.

04.01. - Zu- und Abgänge beim RSV Meinerzhagen

Der RSV Meinerzhagen wird mit verändertem Personal in die Restserie gehen. Der Westfalen-Oberligist vermeldete die Verpflichtung von Alexander Rothkamm. Der Torhüter kommt von Westfalia Herne. Zuvor wechselte Offensivspieler Darius Stawski zum RSV. Nicht mehr für Meinerzhagen auflaufen werden Til Bauman und Johannes Focher.

04.01. - Zwei Spieler verlassen TuS Erndtebrück

Westfalen-Oberligist TuS Erndtebrück trennte sich zum Jahresende einvernehmlich von Linus Stahl und Jordi Ndombaxi. Wo das Duo künftig auflaufen wird, gab der Wittgensteiner Verein nicht bekannt.

Abgang bei Oberligist Monheim

Yannick Raufeiser verlässt den 1. FC Monheim in der Winterpause. Das gab der Klub aus der Oberliga Niederrhein bekannt.

04.01.22 - Aue verpflichtet George aus Regensburg

Erzgebirge Aue hat für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga personell nachgelegt. Der Tabellen-17. sicherte sich die Dienste von Offensivspieler Jann George. Der 29-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Jahn Regensburg und erhält einen Vertrag bis Juni 2023. (SID)

04.01.22 - Kolasinac vor Wechsel nach Frankreich?

Sead Kolasinac erlebt derzeit keine gute Zeit beim FC Arsenal: Der Ex-Schalker kommt erst auf zwei Liga-Einsätze in dieser Saison und fällt aktuell mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Laut der englischen Daily Mail darf Kolasinac den Verein im Winter bei einem passenden Angebot verlassen. Interesse gibt es aus Frankreich.

04.01.22 - BVB-Keeper Bürki nach Frankfreich?

Bei Borussia Dortmund spielt Roman Bürki als dritter Torwart schon seit dem letzten Sommer keine Rolle mehr - er ist noch ohne Pflichtspieleinsatz in der laufenden Saison. Laut Sky-Informationen könnte Bürki den BVB im Winter verlassen. Demnach wird er vom französischen Klub AS Saint-Etienne umworben.

03.01.22 - Werder Bremens Co-Trainer Zenkovic wechselt nach Belgien

Werder Bremens Co-Trainer Danijel Zenkovic verlässt den Fußball-Zweitligisten und geht zum belgischen Erstligisten FC Brügge. Dort wird der 34-Jährige Assistent des früheren Hoffenheimer Chefcoaches Alfred Schreuder, wie beide Vereine am Montagabend mitteilten. „Die Anfrage für Danijel kam sehr kurzfristig, da sich die Konstellationen in Brügge am Wochenende geändert haben“, sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann.

Ob der neue Werder-Coach Ole Werner einen Nachfolger für Zenkovic bekommt, soll in den nächsten Tagen entschieden werden. Zenkovic war vor der Saison 2020/21 noch als Assistent des damaligen Cheftrainers Florian Kohfeldt nach Bremen gekommen. Nach dem plötzlichen Rücktritt von Markus Anfang wegen der Impfpass-Affäre war Zenkovic beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 Ende November einmal als Interimscoach für die Grün-Weißen tätig.

03.01.22 - Köln will Abgang von Czichos intern auffangen

Der 1. FC Köln sieht nach dem Abgang von Rafael Czichos vorerst keinen Bedarf, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. „Wahrscheinlich werden sich viele Berater in den nächsten Tagen bei uns melden, um uns Spieler anzubieten, aber wir sind mit der Struktur unseres Kaders zufrieden. Den Abgang von Rafael Czichos können wir intern auffangen. Das bedeutet nicht, dass wir definitiv keinen neuen Spieler holen, aber geplant ist es Stand heute nicht“, sagte Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der FC-Lizenzspielerabteilung, am Montag.

Am Tag zuvor hatte der Fußball-Bundesligist den Wechsel des 31 Jahre alten Czichos in die USA zu Chicago Fire bestätigt. „Aus Wertschätzung haben wir dem Wechsel zu Chicago zugestimmt. Sportlich hätten wir uns sicher dazu entscheiden können, Rafa noch ein halbes Jahr zu behalten. Wir haben uns auch vorstellen können, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern. Rafa ist aber mit dem Wunsch auf uns zugekommen, gerne in die USA wechseln zu wollen. Dieser Bitte haben wir entsprochen“, kommentierte Kessler.

03.01.22 - Belgier Clement folgt auf Kovac als Trainer bei AS Monaco

Der Belgier Philippe Clement ist neuer Trainer der AS Monaco und damit Nachfolger von Niko Kovac, von dem sich der Club am Neujahrstag offiziell getrennt hatte. Der 47 Jahre alte Clement erhält laut Vereinsangaben vom Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Er hatte den FC Brügge zuletzt zu zwei Meistertiteln in Belgien geführt, nachdem er dort direkt zuvor bereits mit KRC Genk Meister geworden war. Der 38-malige Nationalspieler nahm mit der belgischen Auswahl 1998 an der WM-Endrunde in Frankreich teil.

Monacos Clubführung erhofft sich von Clement, dass er beim Team mit dem deutschen Nationalspieler Kevin Volland und Torhüter Alexander Nübel weiterhin seine offensive Philosophie umsetzt und Talente voranbringt. Clement solle das im vorigen Sommer begonnene Kapitel fortsetzen und die AS Monaco nachhaltig zurück in die französische Spitze und auf die europäische Bühne bringen, erklärte Vizepräsident Oleg Petrow.

Unter dem im Sommer 2020 angetretenen Kovac hatte Monaco zwar drei der zurückliegenden vier Spiele in der Ligue 1 gewonnen. Mit dem früheren Frankfurter und Bayern-Coach sollen die Verantwortlichen nach einer guten ersten Saison aber nicht mehr zufrieden gewesen sein, berichteten französische Medien. Monaco hatte die Qualifikation für die Champions League verpasst und ist derzeit Sechster in der Liga. Der Vertrag des aus Berlin stammenden 50 Jahre alten Kroaten Kovac lief eigentlich bis 2023.

03.01.22 - Conteh darf Sandhausen verlassen

Christian Conteh wird das Trainingslager nicht mehr mit dem SV Sandhausen absolvieren. Der 22 Jahre alte Stürmer darf den Club verlassen, wie der SVS am Montag mitteilte. Auf eine Reise nach Chiclana de la Frontera hatte der Verein aufgrund der Corona-Situation in Spanien kurzfristig verzichtet.

03.01.22 - Erdmann verlässt Saarbrücken gen USA

Der wegen Rassismusvorwürfen in die Schlagzeilen geratene Fußballprofi Dennis Erdmann verlässt den 1. FC Saarbrücken und wechselt in die USA. Der Fußball-Drittligist und der Abwehrspieler haben ihren Vertrag aufgelöst, wie der Club am Montag mitteilte. Dies sei auf ausdrücklichen Wunsch Erdmanns geschehen. Seinen neuen Arbeitgeber nannte der 31-Jährige nicht. „Ich habe mir über die Feiertage ausführliche Gedanken über meine weitere Zukunft gemacht. Dabei bin ich zu dem Entschluss gekommen, eine neue sportliche Herausforderung im Ausland suchen zu wollen, weil es schon immer mein Traum war, einmal in den USA zu spielen“, sagte Erdmann nun. “

03.01.22 - FC Bayern verkauft Mittelfeldspieler Cuisance an FC Venedig

Der FC Bayern München hat Reservist Michael Cuisance mit sofortiger Wirkung an den FC Venedig abgegeben. Wie der italienische Fußball-Erstligist am Montag mitteilte, erhält der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Der 22 Jahre alte Franzose soll den Bayern laut Medienberichten drei bis vier Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen einbringen. Cuisance war im Sommer 2019 für rund zehn Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt. Er konnte sich aber an der Isar nie durchsetzen und war zwischenzeitlich an Olympique Marseille verliehen. In München besaß er einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

03.01.22 - RWE holt Kleinsorge und testet zwei Spieler

Marius Kleinsorge wechselt auf Leihbasis vom 1. FC Kaiserslautern bis zum Ende der Saison zu Rot-Weiss Essen. Zudem testet RWE zwei Spieler. Zum einen Aaron Berzel von Viktoria Köln. Der 29-jährige Innenverteidiger kam in dieser Saison neun Mal für die Höhenberger zum Einsatz. Neben ihm stellt sich zudem der 20-jährige Fabian Rüth von der TSG Hoffenheim II vor. Der defensive Mittelfeldspieler kam in der Regionalliga Südwest in den letzten beiden Jahren auf 37 Einsätze.

03.01.22 - Augsburg holt US-Talent Pepi für Rekordsumme

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat die Vereinsrekordsumme von angeblich 17,5 Millionen Euro ausgegeben und das Sturmjuwel Ricardo Pepi vom FC Dallas verpflichtet. Der 18-Jährige, der unter anderem von Bayern München und Real Madrid umworben worden sein soll, unterschrieb bis 2026 plus Option auf ein weiteres Jahr. Am Montag nahm er bereits das Training auf. Pepi hat in sieben Länderspielen für die USA drei Tore erzielt und drei weitere vorbereitet. Für Dallas war der hochveranlagte Teenager in der vergangenen Saison in 31 Spielen 13-mal erfolgreich. Die Ablöse soll US-Medien zufolge bei rund 20 Millionen Dollar liegen.

03.01.22 - Losilla bleibt beim VfL Bochum

Anthony Losilla hat seinen Vertrag beim VfL Bochum um ein weiteres Jahr verlängert. Das gab der Bundesligist am Montagnachmittag bekannt.

03.01.22 - Schmidt und MSV gehen getrennte Wege.

Dominik Schmidt verlässt den MSV Duisburg mit sofortiger Wirkung. Wie der Klub bekanntgab, wurde der Vertrag des 34-Jährigen aufgelöst. Über die Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Einen neuen Verein hat der Abwehrspieler noch nicht bekanntgegeben.

03.01.22 - Ahmed Kutucu vor Deutschland-Rückkehr

Das ehemalige Schalke-Juwel Ahmed Kutucu steht ein halbes Jahr nach seinem Wechsel in die Türkei vor einer Rückkehr nach Deutschland. Der Angreifer soll zum SV Sandhausen verliehen werden.

03.01.22 - Dynamo Dresden verpflichtet Bayern-Talent

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat sich mit einem Spieler von Bayern München verstärkt. Die Sachsen gaben am Montag den Wechsel von Oliver Batista Meier bekannt, der 20 Jahre alte Deutsch-Brasilianer unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2025. Der Offensivspieler, der am 30. Mai 2020 unter dem heutigen Bundestrainer Hansi Flick sein Bundesliga-Debüt für die Bayern gefeiert hatte, lief in der aktuellen Saison 24-mal in der Regionalliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters auf. Der Junioren-Nationalspieler hatte 2018 die Fritz-Walter-Medaille in Silber für den zweitbesten DFB-Nachwuchsspieler seines Jahrgangs erhalten.

03.01.22 - Münster holt Frenkert zurück

Preußen Münster hat nachgelegt und ein Eigengewächs zurück an die Hammer Straße gelockt. Erst im Sommer wechselte Lukas Frenkert vom SC Preußen Münster, für den er sieben Jahre lang in der Jugend, bei der U23 und bei den Profis seine Fußballschuhe schnürte, zur Reserve des Zweitligisten FC Schalke 04. Nun die Rückkehr nach 15 Einsätzen für Schalke II. In Münster hat er einen langfristigen Vertrag erhalten.

03.01.22 - WSV verpflichtet 102-maligen Zweitligaspieler

Der Wuppertaler verpflichtete einen Tag nach dem Start in die Wintervorbereitung Valdet Rama. Der 34-Jährige beackert beide offensiven Außenbahnen und hat seinen Vertrag beim Drittligisten SV Meppen aufgelöst, um danach beim WSV zu unterschreiben. Der Routinier kam beim SVM in dieser Saison nicht mehr zum Zug und stand nur drei Mal in der Liga auf dem Platz.

03.01.22 - VfL Bochum und Soma Novothny gehen getrennte Wege

Soma Novothny verlässt den VfL und wechselt nach Famagusta ins sonnige Zypern.

03.01.22 - Aachen holt neuen Stürmer

Ergün Yildiz, 15-Tore-Mann des FC Pesch, verstärkt ab sofort Alemannia Aachen.

03.01.22 -Düsseldorf: Stefes neuer Co-Trainer, Trennung von Kleine

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Manfred Stefes (54) als neuen Co-Trainer von Chefcoach Christian Preußer verpflichtet. Thomas Kleine (44), der bisher die Funktion des Co-Trainers inne hatte, wurde hingegen freigestellt. Stefes hatte zuletzt als Assistent von Lucien Favre bei Borussia Dortmund gearbeitet. „Ziel war es, die Zusammensetzung im Trainerteam ausgewogener zu gestalten und uns breiter aufzustellen. Mit Manfred Stefes haben wir nun die passende Person gewinnen können, die uns mit viel Erfahrung und großer Expertise weiterhelfen wird“, sagte Fortunas Sportvorstand Uwe Klein.

03.01.22 - Mölders nach Halle?

Wie das 1860-Magazin "dieblaue24" erfahren haben will, soll sich der Hallesche FC mit dem Ex-Löwen Sascha Mölders beschäftigen. Zuletzt wurde der Stürmer schon mit dem 1. FC Kaiserslautern in Verbindung gebracht.

02.01.22 - Darmstadt holt Leipold aus Burghausen

Zweitliga-Topteam Darmstadt 98 hat den ersten Winterzugang präsentiert. André Leipold wechselt vom SV Wacker Burghausen nach Damrstadt. Er unterzeichnete einen Vertrag bis Juni 2025.

02.01.22 - Paderborn verpflichtet Florent Muslija von Hannover 96

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Florent Muslija vom Liga-Konkurrenten Hannover 96 verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei und hat bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben. Dies teilte der Paderborner Club am Sonntag mit. Der 23-Jährige absolvierte 17 Bundesligaspiele und 60 Zweitligapartien für die Niedersachsen. „Mit seiner Kreativität erhöht er die Möglichkeiten in unserem Kader“, sagte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

02.01.22 - Köln verliert seinen Abwehrchef

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss kurz vor Beginn der Rückrunde einen personellen Rückschlag verkraften. Abwehrchef Rafael Czichos wechselt mit sofortiger Wirkung in die USA zu Chicago Fire. Dies bestätigte der FC am Sonntag. Czichos' Vertrag in Köln wäre zum Saisonende ausgelaufen. Unter Trainer Steffen Baumgart war Czichos als Chef der Viererkette gesetzt, der Innenverteidiger kam in allen 17 Bundesligaspielen zum Einsatz. Er war im Sommer 2018 von Holstein Kiel nach Köln gewechselt.

02.01.22 - Ex-Bochumer Perthel jetzt viertklassig unterwegs

Zwischen 2014 und 2019 spielte Timo Perthel für den VfL Bochum, im letzten halben Jahr war er vereinslos. Nun hat er einen neuen Verein gefunden: und zwar in der vierten Liga Österreichs, wo er von nun an einen Champions-League-Sieger zum Trainer hat.

02.01.22 - Augsburg vor Rekordtransfer

Beim Bundesligisten FC Augsburg bahnt sich ein Rekordtransfer an. Der FCA, der gegen den Abstieg kämpft, soll vor der Verpflichtung des 18-jährigen Ricardo Pepi vom FC Dallas stehen, der eigentlich vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg stand. Das große Talent soll 16 Millionen Euro kosten, mehr gab der FCA niemals für einen Spieler aus.

02.01.22 - Hannover verpflichtet Stürmer Teuchert von Union

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Stürmer Cedric Teuchert als ersten ersten Winterzugang präsentiert. Der 24-Jährige wechselt vom Bundesligisten Union Berlin zu den Niedersachsen und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Teuchert lief bereits in der Saison 2019/2020 als Leihspieler für die Hannoveraner auf, anschließend schloss er sich Union an. Nach eineinhalb Jahren folgt nun die Rückkehr. „Ich bin wirklich glücklich, dass es geklappt hat und ich zurück bin. Als sich die Option auftat, wieder für 96 zu spielen, war mir klar, dass ich das unbedingt machen möchte“, sagte Teuchert.

02.01.22 - Neuer Trainer für Türkspor Dortmund

Der ambitionierte Westfalen-Landesligist hat rund um den Jahreswechsel einen neuen Trainer präsentiert. Er war zuletzt als Co-Trainer in der Regionalliga West tätig und soll den Verein zum Aufstieg führen.

01.01.22 - Fürth löst Vertrag mit Berggreen auf

Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Emil Berggreen in beidseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Das teilte das abgeschlagene Schlusslicht am Samstag mit. Der Däne war im Sommer 2020 ablösefrei vom niederländischen Erstligisten Twente Enschede nach Fürth gewechselt.

01.01.2022 - Westfalia Herne holt einen Keeper

Ubyed Güzel verlässt den TuS Haltern und schließt sich Westfalia Herne an. Das gab der Tabellenletzte der Oberliga Westfalen rund um den Jahreswechsel bekannt. "Wir gewinnen einen sehr ehrgeizigen Spieler, der sogar unweit unseres Stadions wohnt. Somit einen Spieler der sich voll mit unserer Westfalia identifiziert und von nun an unser Tor hüten soll", heißt es von Vereinsseite.

31.12. - FC Ingolstadt leiht Torhüter Stojanovic von Middlesbrough aus

Der FC Ingolstadt hat Torwart Dejan Stojanovic vom FC Middlesbrough aus England verpflichtet. Wie der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag mitteilte, wechselt der 28-Jährige auf Leihbasis an die Donau. Die Schanzer haben sich zudem eine Kaufoption gesichert. Der Österreicher war schon Anfang 2021 für ein halbes Jahr an den FC St. Pauli ausgeliehen gewesen. Für den FC Ingolstadt beginnt die Restrückrunde am 16. Januar beim 1. FC Heidenheim. (dpa)

31.12. - Nach einem halben Jahr: Leipzig verleiht Brobbey an Ex-Club Ajax

Nach nur sechs Monaten verlässt der niederländische U21-Nationalspieler Brian Brobbey Fußball-Bundesligist RB Leipzig bereits wieder. Der 19-Jährige kehrt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu seinem Ex-Club Ajax Amsterdam zurück. Das bestätigte RB am Freitag. Brobbey war im Sommer ablösefrei nach Sachsen gewechselt, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Der Stürmer brachte es gerade einmal auf einen Startelf-Einsatz in der Bundesliga und einen in der Champions League.

Brobbeys Berater Mino Raiola hatte bereits vor Tagen gesagt, eine Rückkehr zu Ajax wäre momentan das Beste für seinen Mandanten. Ajax hatte Brobbey im Sommer durchaus halten wollen, doch Leipzig bot laut Raiola ein deutlich besseres Gehalt. Für Ajax hatte Brobbey seit 2010 gespielt und in der vergangenen Saison den Sprung zu den Profis geschafft. In Leipzig läuft sein Vertrag noch bis 2025. (dpa)

31.12. - Viktoria Berlin verlängert mit Kapitän Menz - Quartett geht

Viktoria Berlin hat den Vertrag mit seinem Kapitän Christoph Menz um ein Jahr bis zum Sommer 2023 verlängert. Das teilte der Fußball-Drittligist am Freitag mit. Der 33 Jahre alte Mittelfeldakteur spielt seit 2019 für Viktoria und bestritt in dieser Saison 18 von 20 Partien in der 3. Liga. „Als Führungsspieler hat er eine wichtige Funktion für den Teamgeist und den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft auf und neben dem Platz“, sagte Sportdirektor Rocco Teichmann über Menz.

Vier Spieler beenden hingegen vorzeitig ihre Zeit bei der Viktoria. Yannis Becker, Erhan Yilmaz, Till Muschkowski und Yazid Heimur lösen ihre Verträge zum 31. Dezember aus persönlichen Gründen auf, wie der Club mitteilte. Der Drittliga-Kader werde für die Saison-Fortsetzung entsprechend verkleinert. Viktoria startet am Sonntag mit der Vorbereitung nach der Weihnachtspause. Das erste Punktspiel steht am 16. Januar gegen Eintracht Braunschweig an. (dpa)

31.12. - Mavroudis verstärkt SG Finnentrop/Bamenohl

Die SG Finnentrop-Bamenohl hat kurz vor Jahreswechsel Georgios Mavroudis verpflichtet. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt von den Sportfreunden Siegen

30.12. - Cuisance vor Wechsel zu Venedig

Dauerreservist Michael Cuisance steht Medienberichten zufolge beim FC Bayern München vor dem Absprung und soll zum FC Venedig wechseln. Der französische Mittelfeldspieler ist nach Angaben von Sky Sport Italia bereits zum Medizincheck bei dem italienischen Erstliga-Aufsteiger eingetroffen. Demnach sind nur noch letzte Details zwischen den Clubs zu klären. Cuisance hatte sich zuletzt offen für einen vorzeitigen Abschied vom deutschen Fußball-Rekordmeister gezeigt und soll den Münchnern angeblich drei bis vier Millionen Euro Ablöse einbringen. Der FC Venedig teilte am Donnerstag auf Anfrage mit, vor dem Start des Transferfensters am 3. Januar könne der Wechsel nicht offiziell bestätigt werden.

30.12. - Remscheid holt Regionalliga-Spieler

Kurz vor dem Jahreswechsel ist der FC Remscheid e.V. noch mit einem Wintertransfer tätig geworden. Mit Marcelo Costa Rebelo hat der FCR ab sofort einen neuen Offensivspieler in seinen Reihen. Der 21-jährige kommt vom Regionalligisten SV Lippstadt in die Röntgenstadt, wo er aktuell auf drei Einsätze in der Regionalliga-West kommt.

30.12 - Vierter Neuer im Winter für TuS Bövinghausen

Vom Ligakonkurrenten FC Brünninghausen wechselt Mittelstürmer Jonas Telschow (21) nach Bövinghausen. Es ist bereits der vierte Neue im Winter für den Spitzenreiter der Westfalenliga II.

30.12 - Greift Rangnick bei Bella Kotchap an?

Gerüchte, dass Bochums Abwehrperle Armel Bella Kotchap das Interesse aus der Premier League auf sich gezogen hat, die gibt es schon länger. Nun werden die wieder konkreter. Kein Wunder, dass er immer wieder mit großen Klubs in Verbindung gebracht wird. Vor allem aus der englischen Premier League. Nun wieder - konkret soll Manchester United Interesse am Bochumer Talent haben.

30.12 - Inter legt im Ginter-Poker Karten auf den Tisch

Inter Mailand hat im Poker um Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter die Karten offenbar auf den Tisch gelegt. Der italienische Meister bietet dem Innenverteidiger des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach laut Gazzetta dello Sport einen Vierjahresvertrag an. Ginter soll pro Saison bis zu vier Millionen Euro netto verdienen. Der 27-Jährige hatte am Dienstag verkündet, dass er seinen auslaufenden Vertrag beim fünfmaligen deutschen Meister nicht verlängern werde. Ginter kann die Borussia im Sommer ablösefrei verlassen.

30.12 - Zweitliga-Stürmer für den MSV?

Der MSV Duisburg steht in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz und benötigt Verstärkungen, um nicht in die Regionalliga abzusteigen. Eine könnte aus der 2. Bundesliga kommen. Wie die WAZ berichtet, soll der MSV Interesse am 29-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Jann George haben, der aufgrund einiger Verletzungen in dieser Saison bei Jahn Regensburg nicht regelmäßig zum Einsatz kam.

29.12 - Aachens Schiffer nach Frechen

Alemannia Aachen und Sven Schiffer gehen getrennte Wege. Der 20-Jährige wechselt zur SpVg Frechen 20.

29.12 - Nach Ginter - auch Zakaria verlässt Mönchengladbach

Erst Matthias Ginter, jetzt Denis Zakaria: Nach dem deutschen Nationalspieler Ginter wird auch der Schweizer Zakaria seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ablösefrei verlassen. Das teilte der fünfmalige deutsche Meister am Mittwoch mit. Sportdirektor Max Eberl hatte Klarheit bis zum Jahresende gefordert.

„Wir wissen nun, mit wem wir für die nächste Saison planen können und mit wem nicht und unter welchen Vorzeichen wir in die Rückrunde gehen. Das war uns wichtig“, sagte Eberl vor dem Trainingsauftakt am Mittwochnachmittag: „Ich habe seine Agentur bereits vor Weihnachten kontaktiert und darüber informiert, dass wir spätestens ab Sommer ohne ihn planen.“

Eigengewächs Jordan Beyer (21) verlängerte derweil seinen Vertrag bis 2026. Eine Vertragsverlängerung wird auch bei Patrick Herrmann angestrebt. „Mit ihm sind wir in guten Gesprächen“, sagte Eberl über den neben Tony Jantschke dienstältesten Profi im Kader der Fohlen.

29.12 - Streichliste des Drittligisten Türkgücü München

Türkgücü München will seinen 29-Mann-Kader im Winter verkleinern. Auf der Streichliste finden sich die Namen von Spielern wie Yomi Scintu, Furkan Zorba und Luis Jakobi (alle ohne Einsatz), Sinan Karweina (zwei Spiele), Sebastian Maier (vier Einsätze), Leroy-Jacques Mickels (fünf Partien) oder Sebastian Hertner (sechs Partien). Hier gibt es nähere Infos.

29.12 - Voloder verlässt den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln und Robert Voloder gehen endgültig getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wechselt der Innenverteidiger fest zu NK Maribor. Für den slowenischen Erstligisten spielt der 20-Jährige seit Sommer 2021 auf Leihbasis und kam bisher zu 20 Einsätzen mit zwei Toren. „Robert hat sich seit seinem Wechsel zum Stammspieler entwickelt, das freut uns für ihn und deshalb war es der logische Schritt, dass Maribor die Kaufoption zieht“, sagte FC-Sportchef Jörg Jakobs.

29.12 - Bruckhausen präsentiert neuen Stürmer

Der TSV Bruckhausen kann sich über einen neuen Angreifer freuen. Vom Landesligisten SV Scherpenberg wechselt Gökhan Kiltan zum TSV.

29.12 - Rheinland Hamborn holt Hirsch

Lukas Hirsch (Eintracht Walsum) geht in der Rückrunde für Rheinland Hamborn auf Torejagd.

29.12 - Förster verstärkt Buchholz

Viktoria Buchholz hat sich mit Luis Förster (Arminia Klosterhardt) verstärkt.

29.12 - Große-Beck-Brüder verlassen Rhenania Bottrop

Nico Große-Beck verlässt Rhenania ins Richtung Fortuna Bottrop. Sein Bruder Danny Große-Beck (Ziel unbekannt) geht auch. Von Arminia Klosterhardt kommt Torwart Kai Hanysek ins Blankenfeld zum SV Rhenania.

29.12 - Hordel mit zwei Zugängen und einem Abgang

Die DJK TuS Hordel und Mahamadou N'Diaye gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vertrag mit dem Torhüter wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Derweil wechselt Torwart Benedikt Mroß von der Spielvereinigung Hagen 1911 nach Bochum-Hordel. Zudem wird ab dem 1. Januar 2022 auch Max Morgner, der zuletzt für die U19 des Wuppertaler SV im Einsatz war, in Hordel aufschlagen.

29.12 - 2. Liga: Hansa holt Linksaußen Fröling

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock verstärkt sich für den zweiten Teil der Saison mit dem schwedischen Junioren-Nationalspieler Nils Fröling (21). Der Linksaußen kommt von Kalmar FF, er erhält beim Tabellen-14. einen Vertrag bis 2025. Fröling besitzt auch die amerikanische Staatsbürgerschaft.

29.12 - Drei Drittligisten buhlen um Zweitliga-Stürmer

Neben Waldhof Mannheim und Viktoria Berlin ist nun offenbar auch der TSV 1860 München ins Buhlen um Hannover-96-Stürmer Valmir Sulejmani eingestiegen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

29.12 - Regionalliga-West-Klubs sind schon aktiv geworden

Hier geht es zur Übersicht der bisherigen Wintertransfers in der Regionalliga West.

29.12 - Fabio Dias sucht einen neuen Verein

Fabio Dias hat kurz nach den Weihnachtsfeiertagen seinen Vertrag beim SV Drochtersen/Assel aufgelöst. "Wir haben uns aus persönlichen und privaten Gründen auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Dafür danke ich dem Verein auch", berichtet der 29-Jährige. Ab sofort sucht der Angreifer einen neuen Klub. Hier finden Sie alle Informationen.

28.12. - Ginter verlässt Gladbach im Sommer

Nationalspieler Matthias Ginter wird Borussia Mönchengladbach verlassen und seinen im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Fußball-Bundesligisten nicht verlängern. „Nach 5 tollen Jahren bei Borussia Mönchengladbach fällt es mir sehr schwer, diesen Schritt zu gehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, für meine persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg in meiner Karriere einzuschlagen“, teilte der 27-Jährige am Dienstagabend auf Instagram mit.

„Ich habe der Borussia viel zu verdanken und werde den Verein und die tollen Fans immer im Herzen tragen“, betonte der Innenverteidiger und kündigte an: „Nun geht es mit voller Kraft in die Rückrunde. Wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür geben werde, die noch möglichen Ziele in dieser Saison gemeinsam zu schaffen.“

28.12. - Wegen offener Gehaltszahlungen: Ex-Schalker Di Santo löst Vertrag auf

Der frühere Bremer und Schalker Bundesligaprofi Franco Di Santo hat seinen Vertrag beim argentinischen Klub Atletico San Lorenzo wegen offener Gehaltszahlungen aufgelöst. Dies berichteten verschiedene argentinische und spanische Medien am Dienstag. Demnach plagen San Lorenzo große finanzielle Probleme, Di Santo (32) wartet wohl noch auf Zahlungen in Höhe von einer Million Dollar (880.000 Euro).

28.12. - Cuisance vor Winterwechsel

Laut Informationen des TV-Senders Sky steht Bayern Münchens Michael Cuisance unmittelbar vor einem Winterwechsel. Demnach sollen dem Rekordmeister zwei schriftliche Angebote von ZSKA Moskau und dem Venezia FC vorliegen - beide Vereine sollen jeweils rund 10 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldspieler bieten

28.12. - Mit 40 Jahren: Roque Santa Cruz wechselt nochmal!

Von 1999 bis 2007 stürmte Roque Santa Cruz für den FC Bayern München. In 238 Einsätzen traf er 51 Mal und legte 24 weitere Treffer vor. 15 Jahre später hat der Mann aus Paraguay immernoch nicht genug. Der mittlerweile 40-Jährige stand seit 2016 bei seinem Jugendklub Olimpia Asuncion in der ersten Paraguayanischen Liga unter Vertrag und fuhr dort fünf Titel ein. In 104 Partien traf Santa Cruz, der Kapitän bei Olimpia war, 39 Mal. Zum neuen Jahr schließt er sich Ligakonkurrent Club Libertad Asuncion an.

28.12. - Ferran Torres wechselt zum FC Barcelona

Trotz der finanziell angespannten Lage hat der FC Barcelona auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Ferran Torres wechselt für 55 Millionen Euro von Manchester City zu den Katalanen und erhält einen Vertrag bis 2027 inklusive Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro. Durch Bonuszahlungen können weitere zehn Millionen Euro zur Ablösesumme hinzukommen.

28.12. - Zwei Abgänge bei Westfalia Ryhnern

Dennis Gutsche und Fabian Hellmich verlassen Oberligist Westfalia Rhynern. Beide spielten in der laufenden Saison keine Rolle und sind auf der Suche nach mehr Spielpraxis. Für Gutsche geht es zum SVE Heessen in die Bezirksliga. Hellmich wird für den SV Hilbeck in der Landesliga auflaufen. "Wir wollen weiter schauen wie sie sich entwickeln und haben die Option, sie uns dann zurückzuholen", erklärte der sportliche Leiter Andreas Kersting.

28.12. - Nürnberg bindet Abwehr-Talent langfristig

Der 1. FC Nürnberg hat den Vertrag von Innenverteidiger Mario Suver "langfristig" verlängert. Der 22-Jährige schaffte im Sommer den Sprung aus der zweiten Mannschaft zu den Profis und stand dort bislang wettbewerbsübergreifend sechs Mal auf dem Platz.

28.12. - Auch Newcastle an Aubameyang dran?

Die Suspendierung von Pierre-Emerick Aubameyang beim Arsenal FC hat einige Interessenten auf den Plan gerufen. Neben dem FC Barcelona und Juventus Turin soll sich nun auch Newcastle United für die Dienste des 32-Jährigen interessieren. Die „Magpies“ stehen nach der Übernahme von Investoren aus Saudi-Arabien auf dem vorletzten Tabellenplatz und suchen händeringend nach Verstärkungen. Der Vertrag von Aubameyang läuft noch bis Sommer 2023.

28.12. - Luzern beschäftigt sich mit Saulo Decarli

Der FC Luzern soll ein Auge auf Saulo Decarli geworfen haben. Das berichtet „Blick“. Die Schweizer haben eine enttäuschende Hinrunde hinter sich und stehen mit nur elf Punkten aus 18 Partien auf dem letzten Platz in der Liga. Nur ein Sieg gelang dem von Kapitän und Ex-Bundesligaprofi Christian Gentner.

Decarli ist bei den Bochumern nur Innenverteidiger Nummer fünf und von Verletzungspech geplagt. Aktuell fällt der Schweizer mit einer Schluterverletzung aus. Für die Bochumer ist es die letzte Chance noch eine Ablöse für den 29-Jährigen zu erhalten. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

28.12. - Aserbaidschan-Interesse an Roman Bürki

Roman Bürki hat den steilen Fall von der Nummer Eins zur Nummer Drei bei Borussia Dortmund hinter sich. Nun könnte sich ein Ausweg für den Schweizer Nationaltorhüter ergeben. Wie die "SportBild" berichtet, ist der Qarabaq FK an Bürki interessiert. Der Klub aus der ersten Liga Aserbaidschans wolle Bürki bis zum Saisonende ausleihen.

28.12. - BVB-Verantwortliche Treffen sich mit Bellingham-Bruder

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll es vor zehn Tagen zu einem Treffen zwischen Jobe Bellingham und den BVB-Verantwortlichen gekommen sein. Der 16-Jährige Bruder von Jude Bellingham kommt in dieser Spielzeit auf neun Einsätze und vier Treffer für die U18 von Birmingham City. Dazu sammelte er bereits vier Einsätze für die U23. Nur zwei Monate nach seinem 16. Geburtstag schaffte es das Talent, das auf dem rechten Flügel zu Hause ist, sogar in den Spieltagskader der Profis. Mit den Dortmundern sei es allerdings noch nicht zu Vertragsgesprächen gekommen. Beim BVB wäre Bellingham zunächst für die U19 eingeplant.

28.12. - BVB führt Rennen um Barca-Talent

Auf der Suche nach Verstärkungen ist Borussia Dortmund scheinbar beim FC Barcelona fündig geworden. Die Dortmunder bemühen sich angeblich um Yusuf Demir. Wie die österreichische „Kronen Zeitung“ berichtet, sind die Schwarz-Gelben im Rennen um den 18-jährigen Flügelspieler vorne. Auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen wird Interesse nachgesagt.

Demir steht eigentlich bei Rapid Wien unter Vertrag. Dort besitzt er ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2023. Zurzeit ist er aber an den FC Barcelona ausgeliehen. Beim La Liga-Siebten kam er in der laufenden Saison drei Mal in der Champions League und sechs Mal in der Liga zum Einsatz. Eine Torbeteiligung blieb aus.

28.12. - Knappmann neuer Trainer in Mintard

Christian Knappmann hat einen neuen Trainerjob. Der ehemalige Coach von Westfalia Herne übernimmt in der Rückrunde Landesligist BW Mintard. Mehr dazu.

27.12. - Thiagos Bruder Rafinha nach San Sebastian

Rafinha Alcantara, jüngerer Bruder des früheren Bayern-Stars Thiago, wechselt vom französischen Spitzenklub Paris St. Germain nach Spanien zu Real Sociedad San Sebastian. Dies bestätigten die Klubs am Montagabend. Rafinha (28) spielt auf Leihbasis bis Saisonende für San Sebastian, Medienberichten zufolge enthält der Deal keine Kaufoption.

27.12. - BVB mit Interesse an Patrik Schick

Der BVB hat offenbar Patrik Schick als möglichen Nachfolger für Erling Haaland im Blick. Das berichtet die WAZ.

27.12 - Vier Neue für Genc Osman

Nach Argient Emrula (Mülheim 07) und Mert Yagci (VfB Bottrop) hat der SV Genc Osman Duisburg auch Gianluca Buhlmann (TV Jahn Hiesfeld) und Leon Ossmann (Blau-Gelb Überruhr) ab dem 1. Januar 2022 unter Vertrag genommen. Derweil verlässt Reid Osei den Klub in Richtung DJK Adler Union Frintrop.

27.12 - Hashimoto wechselt an den Mittelrhein

Nach Philipp Meißner (VfB Homberg) hat auch der zweite aussortierte Bocholter Shunya Hashimoto einen neuen Verein gefunden. Er wechselt zum Landesliga-Mittelrhein-Vertreter SV Eintracht Hohkeppel.

27.12 - Sander Rau wechselt nach Homberg

Der VfB Homberg verstärkt sich mit Sander Rau von Roda Kerkrade.

27.12 - Mölders nach Lautern? Coach dementiert

Bei 1860 München hat Sascha Mölders nach internen Querelen seinen Vertrag aufgelöst. Nun wurde Ligakonkurrent 1. FC Kaiserslautern als mögliches neues Ziel des gebürtigen Esseners genannt, der ablösefrei wechseln kann. Doch FCK-Trainer Marco Antwerpen dementiert Interesse an dem Routinier gegenüber "Sport1". "Da ist nichts dran. Wir beobachten den Markt, aber Mölders ist definitiv nicht in unserem Blickfeld."

25.12 - Zlatan Alomerovic mit neuem Klub

Der ehemalige Dortmunder Torwart Zlatan Alomerovic spielt ab dem 1. Januar 2022 für Jagiellonia Bialystok. Mehr Informationen zu diesem Wechsel gibt es hier.

24.12 - Neuer Premier-League-Klub für Sead Kolasinac?

Ex-Schalke-Profi Sead Kolasinac trägt möglicherweise bald ein neues Trikot. Der Verteidiger spielt beim FC Arsenal keine Rolle mehr. Aufsteiger Watford ist offenbar interessiert.

Zur Meldung

24.12 - Drei Unterschriften bei TuRU Düsseldorf

TuRU Düsseldorf hat mit Trainer Francisco „Paco“ Carrasco auf unbestimmte Zeit verlängert. Torhüter Johannes Kultscher verlängerte um ein weiteres Jahr. Darüber hinaus hat der Oberligist Selcuk Yavuz vom VfB Hilden verpflichtet.

Zur Meldung

23.12 - Münster wohl an Girth interessiert

Preußen Münster hat scheinbar die Fühler nach Benjamin Girth (Eintracht Braunschweig) ausgeworfen. Hier lesen Sie alles zu diesem Thema.

23.12 - Mintard holt Timo Conde

Landesligist Blau-Weiß Mintard hat sich mit Stürmer Timo Conde von Westfalia Herne verstärkt.

23.12 - Freiburg verlängert mit Mittelfeldprofi Woo-Yeong Jeong

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Mittelfeldprofi Woo-Yeong Jeong verlängert, zur Dauer des neuen Kontraktes aber keine Angaben gemacht. Die Breisgauer teilten am Donnerstag lediglich mit, der Vertrag des südkoreanischen Nationalspielers sei „vorzeitig“ verlängert worden. Über die Inhalte sei Stillschweigen vereinbart worden.

Berichten zufolge war der bisherige Kontrakt des 22-Jährigen bis Mitte 2023 datiert gewesen. Woo-Yeong Jeong war 2019 von der Reserve des FC Bayern nach Freiburg gekommen, hatte aber zunächst Anlaufschwierigkeiten und wechselte daraufhin Anfang 2020 auf Leihbasis noch einmal für ein halbes Jahr nach München zurück. Vergangene Saison schaffte er dann in Freiburg in der Bundesliga den Durchbruch, inzwischen zählt er zu den Leistungsträgern des Teams von Trainer Christian Streich

23.12 - Guardiola bestätigt: Torres vor Wechsel zu Barca

Der spanische Fußball-Nationalspieler Ferran Torres steht unmittelbar vor einem Wechsel vom englischen Meister Manchester City zum FC Barcelona. Wie City-Teammanager Pep Guardiola am Donnerstag bestätigte, bat der 21 Jahre alte Stürmer den Verein um die Freigabe.

„Ich habe immer das Gefühl, wenn Barcelona und Real Madrid an die Tür klopfen, ist es schwer, nein zu sagen“, sagte Guardiola, der selbst als Trainer mit Barca zweimal die Königsklasse gewann: „Ich möchte, dass meine Spieler glücklich sind. Wenn sie nicht glücklich sind, müssen sie gehen.“ Lediglich die Zustimmung beider Vereine stehe noch aus. Zudem schloss Guardiola die Verpflichtung eines Nachfolgers für Torres noch im Januar aus.

23.12 - FC Ingolstadt leiht Hans Nunoo Sarpei von Greuther Fürth aus

Hans Nunoo Sarpei wechselt in der Winterpause der Fußball-Bundesliga von der SpVgg Greuther Fürth zum FC Ingolstadt. Wie der Bundesliga-Letzte und das Zweitliga-Schlusslicht am Donnerstag mitteilten, wird der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler ausgeliehen. Der Ghanaer hat in Fürth noch einen Vertrag bis zum Sommer kommenden Jahres. Zu den jetzigen Wechselmodalitäten haben beide Vereine den Angaben zufolge Stillschweigen vereinbart.

23.12 - Winter-Umbruch bei Alemannia Aachen

"Wir nutzen die Pause, um das eine oder andere zu verbessern - auch personell. Bis jetzt haben wir mit Sebastian Schmitt, Alexander Heinze, Selim Gündüz und Tim Korzuschek vier Mann geholt. Torwart Mario Zelic hat uns aus persönlichen Gründen verlassen. Da benötigen wir noch einen Ersatz. Tim Buchheister könnte uns auch verlassen. Ebenfalls Tjorben Uphoff und Christian Gartner. Allen drei habe ich empfohlen, sich anderweitig umzuschauen. Wir befinden uns in eine ernsthaften Situation und hier geht es nicht mehr um persönliche Belange, sondern nur um Alemannia Aachen. Es ist gut möglich, dass wir weitere Spieler verpflichten", erklärt Alemannia-Trainer Fuat Kilic.

23.12 - Veränderungen beim SV Straelen

"Wir haben mit Musashi Fujiyoshi von Viktoria Arnoldsweiler einen Mann für den Angriff verpflichtet. Zudem konnten wir uns mit Innenverteidiger Dacain Dacruz Baraza vom SC Westfalia Herne verstärken. Das sind zwei sehr interessante Spieler. Wir hoffen, dass sie uns weiter bringen. Im Januar könnte es auch passieren, dass uns Spieler verlassen. Das steht aber noch nicht fest", berichtet Straelens Sportchef Rudi Zedi.

23.12. - Greuther Fürth verleiht Mittelfeldspieler Seufert nach Sandhausen

Die SpVgg Greuther Fürth verleiht Mittelfeldspieler Nils Seufert bis zum Saisonende an den Zweitligisten SV Sandhausen. Der 24-Jährige war im Sommer von Arminia Bielefeld zum Bundesligaaufsteiger nach Fürth gewechselt. Er stand zwar im ersten Bundesligaspiel in der Startelf, kam danach aber nur noch auf drei Einwechslungen. Seuferts Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2024.

23.12. - René Michen verlässt Wattenscheid 09

Angreifer René Michen verlässt die SG Wattenscheid 09. Der 22-Jährige wechselte erst im Sommer vom Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel an die Lohrheide. In der laufenden Saison kam er zu einem Kurzeinsatz gegen den SC Verl in der 1. Runde des Krombacher Westfalenpokals.

23.12. - 1. FC Köln - Talent wechselt fest nach Maribor

Robert Voloder, Talent des 1. FC Köln, wird nicht zum FC zurückkehren. Das berichtet der "Geissblog". Abwehrspieler Voloder, der an NK Maribor ausgeliehen ist, wechselt fest zum slowenischen Klub, bei dem er bisher schnell zu einem Leistungsträger avancierte. Köln soll demnach eine sechsstellige Ablösesumme erhalten.

23.12. - Vertrag aufgelöst: Ex-BVB-Star Kagawa entschuldigt sich bei Fans

Der frühere BVB-Star Shinji Kagawa hat sich nach seiner Vertragsauflösung beim griechischen Fußballclub PAOK Thessaloniki bei den Fans entschuldigt. „Liebe PAOK-Fans, -Spieler und -Verantwortliche. Ich entschuldige mich, dass ich eure Erwartungen nicht erfüllen konnte. Ich schätze eure Unterstützung. Beste Wünsche und danke euch“, schrieb der ehemalige japanische Nationalspieler auf Instagram. Der 32-jährige Kagawa, der mit Borussia Dortmund je zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann, war seit Januar 2021 bei PAOK, konnte sich aber nicht durchsetzen. Ob Kagawa seine Karriere fortsetzt, ist unklar.

22.12. - Heidenheim leiht Pick an Ingolstadt aus

Offensivspieler Florian Pick verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim auf eigenen Wunsch und wird bis zum Saisonende an Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt ausgeliehen. Das teilten die Heidenheimer am Mittwoch mit. Die Ingolstädter sicherten sich zudem eine Kaufoption für den 26-Jährigen, dessen Vertrag beim FCH noch bis zum Sommer 2024 läuft. In der laufenden Spielzeit kam Pick nur auf elf Pflichtspiele und einen Startelfeinsatz für Heidenheim. „Das Leihgeschäft ist eine sinnvolle Lösung für alle Parteien“, sagte Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des FCH.

22.12. - Darmstadt verlängert langfristig mit Mehlem und Schnellhardt

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 baut langfristig auf die Mittelfeldspieler Marvin Mehlem und Fabian Schnellhardt. Wie die Lilien am Mittwoch mitteilten, verlängerte der 24 Jahre alte Mehlem seinen Vertrag bis Sommer 2025. Der drei Jahre ältere Schnellhardt unterzeichnete einen neuen Kontrakt bis Juni 2024. Beide Profis verpassten in dieser Saison verletzungsbedingt große Teile der Hinrunde.

„Marvin ist sportlich und menschlich eine Bereicherung für den Kader, deswegen sind wir glücklich, über den kommenden Sommer hinaus mit ihm planen zu können“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht. Schnellhardt attestierte der Coach bis zu seinem Muskelbündelriss Ende Oktober eine „herausragende Saison“. Der zentral defensive Mittelfeldspieler habe „bewiesen, wie sehr er einer Mannschaft weiterhelfen kann“.

22.12. - Dominique Heintz wechselt zu Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat sich mit Dominique Heintz vom SC Freiburg verstärkt. „Union hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung eingeschlagen. Sie haben sich nicht nur in der Bundesliga etabliert, sondern auch in Europa ihre Spuren hinterlassen. Nach dreieinhalb Jahren bei Freiburg freue mich jetzt auf die neue Aufgabe und darauf, Teil dieses Vereins zu werden“, kommentierte Dominique Heintz seinen Wechsel nach Berlin-Köpenick

22.12. - Wehrle verlässt Köln und kehrt zum VfB Stuttgart zurück

Alexander Wehrle wird den 1. FC Köln im kommenden Jahr verlassen. Das bestätigte der Klub am Mittwochmorgen. Der 46-Jährige macht von seinem Sonderkündigungsrecht in seinem bis 2023 laufenden Vertrag Gebrauch und wird im Laufe des Aprils 2022 zum VfB Stuttgart wechseln, wo er den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernehmen wird.

"Alexander Wehrle hat uns frühzeitig darüber informiert und in seine Gedanken miteinbezogen, dass es den Ruf aus seiner Heimat gibt und dass er diesem trotz der engen Verbundenheit zum FC folgen möchte, weil ihn die Aufgabe als Vorstandsvorsitzender sehr reizt", betont FC-Präsident Werner Wolf.

21.12. - Dabrowski bleibt Trainer bei Hannover 96

Hannover 96 hat den früheren Bundesliga-Profi Christoph Dabrowski vom Interims- zum Cheftrainer befördert. Das gab der Fußball-Zweitligist am Dienstagabend trotz der jüngsten 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen im letzten Spiel des Jahres bekannt. Der Ex-Profi ist nach Mirko Slomka, Kenan Kocak und Jan Zimmermann bereits der vierte 96-Chefcoach seit dem Bundesliga-Abstieg 2019.

Der 43-jährige Dabrowski arbeitet bereits seit 2013 als Jugend-, U23- und zwischenzeitlich auch Co-Trainer für die 96er. Nach der Trennung von Jan Zimmermann sollte er die Profis zunächst nur beim Heimspiel gegen den Hamburger SV (1:0) betreuen. Der Erfolg in diesem Spiel und vor allem die Art und Weise, wir der frühere Bundesliga-Spieler von Werder Bremen, von Hannover 96 und des VfL Bochum bei der Mannschaft ankam, bewogen die Verantwortlichen dazu, diese Frist zunächst bis Weihnachten zu verlängern und Dabrowski nun endgültig zu befördern.

21.12. - Castro unterschreibt bei Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld setzt im Kampf um den Klassenverbleib auf die große Erfahrung von Gonzalo Castro. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, unterzeichnete der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison plus Option. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler war bis zum vergangenen Sommer beim Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart aktiv und zuletzt vereinslos. Gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen steigt Castro beim Tabellen-Vorletzten am 28. Dezember in die Vorbereitung auf die Rückrunde ein.

21.12. - Auch Alexander Heinze kehrt zu Alemannia Aachen zurück

Nach der Wiederverpflichtung von Sebastian Schmitt hat Alemannia Aachen den zweiten Rückkehrer präsentiert. Alexander Heinze kehrt zurück an den Tivoli. Der 27-Jährige war im vergangenen Jahr noch Kapitän der Aachener. Seit seinem Abgang im Sommer war der Innenverteidiger vereinslos.

„Ich freue mich, dass Alex wieder ein Teil der Alemannia-Familie wird. Er war in der Vergangenheit ein verlässlicher Eckpfeiler in der Defensive und soll so schnell wie möglich an die Mannschaft herangeführt werden“, begrüßte Trainer Fuat Kilic den Rückkehrer.

21.12 - Bobic bestätigt Interesse an Stuttgarts Kempf Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat das Interesse an Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf vom VfB Stuttgart bestätigt. „Spieler, deren Verträge auslaufen und die Qualität besitzen, sind immer spannend. Er ist ein Spieler, der sicherlich auch interessant ist“, sagte Bobic im Interview mit Sky Sport News.

Der Vertrag des 26-jährige Kempf, der bereits seit Längerem mit Berlin in Verbindung gebracht wird, läuft in Stuttgart noch bis zum Sommer 2022.

Dem neuen Trainer Tayfun Korkut, unter dem Hertha sieben von zwölf möglichen Punkten geholt hat, stellte Bobic ein positives Zwischenzeugnis aus. „Tayfun muss die Hertha nicht retten, sondern auf Kurs bringen. Das hat er die ersten Wochen mit Bravour gemeistert mit der Mannschaft“, sagte Bobic.

Für die Rückrunde wünscht sich Bobic bei den Berlinern vor allem ein gutes Auftreten im DFB-Pokal. Im Achtelfinale trifft Hertha auf den Stadtrivalen Union (19. Januar).

„Ich will einfach, dass die Mannschaft sich entwickelt und dass wir im Pokal zum Beispiel das auch wirklich so ernst nehmen, dass wir sagen: Das ist vielleicht unser Wettbewerb und den wollen wir mit aller Konsequenz angehen“, sagte Bobic.

21.12. - Dortmund heiß auf Brasilianer Éverton?

Auf der Suche nach möglichen Wintertransfers soll Borussia Dortmund auf Éverton von Benfica Lissabon aufmerksam geworden sein. Das berichtet das brasilianische Portal „UOL Esporte“. Bereits im April 2020 wurde den Dortmundern ein Interesse am Brasilianer nachgesagt. Neben dem BVB sollen auch der Everton FC und AC Milan interessiert sein.

Der 25-Jährige spielt bei den Portugiesen eine durchwachsene Saison und kommt wettbewerbsübergreifend in 25 Einsätzen auf vier Tore und fünf Assists. Seinen großen Durchbruch feierte er 2019, als er der brasilianischen Nationalmannschaft mit drei Toren und zwei Assists zum Sieg der Copa America verhalf.

21.12 - Ex-Bayern-Spieler Rafinha wechselt in Brasilien zu São Paulo

Nach dem Abstieg mit Grêmio Porto Alegre hat der ehemalige Bundesliga-Profi Rafinha, der auch für den FC Schalke 04 spielte, einen neuen Klub in der ersten brasilianischen Fußball-Liga gefunden. Der FC São Paulo gab die Verpflichtung des 36-Jährigen am Montagabend (Ortszeit) bekannt. Demnach unterschrieb der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 31. Dezember 2022 mit der Option auf Verlängerung um ein Jahr.

Rafinha, der von 2011 bis 2019 für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München gespielt hatte, kehrte 2019 in seine brasilianische Heimat zu Flamengo Rio de Janeiro zurück. Mit Flamengo gewann er unter anderem die brasilianischer Meisterschaft und die Copa Libertadores, vergleichbar mit der Champions League.

Im August 2012 wechselte Rafinha zu Olympiakos Piräus, löste den Vertrag mit dem griechischen Erstligisten aber bereits im Februar 2021 wieder auf, um erneut nach Brasilien zurückzukehren. Im März 2021 verkündete Grêmio ihn als Verstärkung für die Saison 2021, in der der Traditionsklub aus dem Süden des Landes zuletzt in die zweite Liga abstieg. Rafinha kam bei Grêmio auf 43 Einsätze.

21.12 - Zwei Abgänge beim ESC Rellinghausen

"Es werden uns zwei Spieler verlassen: Julian Gaulke ist mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden gewesen und wechselt zu Einigkeit Dornap. Auch Osman Durmus geht aus dem gleichen Grund. Beide haben sich vernünftig verhalten und top verabschiedet. Sie waren offen und ehrlich, aber man kann beides nachvollziehen. Wir hätten gerne noch einen Spieler gehabt, aber das wäre bei ihm mit dem Training problematisch geworden, weil er noch Jugendtrainer ist. Deswegen wird bei uns nichts passieren", erklärt ESC-Trainer Sascha Behnke.

21.12 - Tschertschessow folgt Stöger als Trainer von Ferencvaros Budapest

Stanislaw Tschertschessow wird neuer Trainer beim ungarischen Fußballmeister Ferencvaros Budapest. Der 58 Jahre alte Russe tritt damit die Nachfolge des Österreichers Peter Stöger an, wie der Hauptstadtclub am Montag mitteilte. Der frühere Torhüter Tschertschessow, der Anfang der 90er Jahre auch für Dynamo Dresden spielte, war als Teamchef der russischen Nationalmannschaft beurlaubt worden.

Nach weniger als sechs Monaten im Amt musste Stöger vor einer Woche bei Ferencvaros wieder gehen. Der 55 Jahre alte Österreicher, der in der Bundesliga den 1. FC Köln und Borussia Dortmund betreut hatte, war erst zu Beginn der laufenden Saison verpflichtet worden. Zuvor hatte Stöger den im Volksmund „Fradi“ genannten Budapester Club in die Gruppenphase der Europa League geführt.

21.12 - Özil-Klub Fenerbahce entlässt Trainer

Der türkische Spitzenklub Fenerbahce hat auf die jüngste Negativserie reagiert und sich von seinem Trainer Vitor Pereira getrennt. Ein Nachfolger wurde zunächst nicht präsentiert. Der 53 Jahre alte Portugiese Pereira, einst Coach bei 1860 München, hatte die Mannschaft um Rio-Weltmeister Mesut Özil erst im Sommer übernommen.

Von den vergangenen neun Ligaspielen gewann Fenerbahce nur zwei. Den 19-maligen Meister der Süper Lig trennen nach 17 Spieltagen auf Platz fünf bereits 14 Punkte von Tabellenführer Trabzonspor. Aus der Europa League stieg Fener in die Zwischenrunde der Conference League ab.

Auch das Verhältnis von Pereira zu Özil galt als gestört. Bei Fenerbahce stehen zudem der frühere Nationalspieler Max Meyer sowie die ehemaligen Junioren-Nationalspieler Mergim Berisha und Sinan Gümüs unter Vertrag

21.12 - Ex-Herthaner Rekdal hat neuen Job gefunden

Kjetil Rekdal will Norwegens Fußball-Rekordmeister Rosenborg Trondheim als Trainer wieder zu Titeln führen. Der ehemalige Bundesliga-Profi von Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC erhielt ebenso wie sein Co-Trainer Geir Frigard einen Vertrag über drei Jahre, wie Rosenborg auf seiner Webseite mitteilte. Das Duo hatte zuvor den Zweitligisten Hamkam in die erste Liga geführt.

Der 53-Jährige, der von 1997 bis 2000 für Hertha 64 Spiele bestritt und dabei vier Tore erzielte, ist seit 2002 als Trainer beschäftigt. Auf seiner ersten Station Valerenga IF war der 83-malige norwegische Nationalspieler die ersten beiden Saisons als Spielertrainer aktiv. In Deutschland hat Rekdal 2007/2008 den 1. FC Kaiserslautern trainiert.

21.12 - Zu- und Abgänge beim SV Burgaltendorf

Jörg Oswald, Sportlicher Leiter, erklärt: "Es wird auf jeden Fall Veränderungen geben: Wir geben zwei Spieler ab. Shawn Simon wechselt nach Frohnhausen. Außerdem haben wir uns von Yassine Bel-Mustapha getrennt. Er hat an und für sich sportlich ordentliche Leistungen gezeigt, aber es gab andere Dinge, die nicht so korrekt waren, wie ich es erwarte. Wir haben uns mit Justin Kaiser verstärkt. Er hat zuletzt bei Fortuna Bredeney in der Kreisliga gespielt. Ansonsten sondieren wir den Markt."

21.12 - Veränderungen in Klosterhardt

"Ekin Yolasan kommt von Sterkrade-Nord zu uns, Luis Förster verlässt uns Richtung Viktoria Buchholz. Sonst ist nichts geplant. Wir sind zufrieden mit den Jungs, die da sind und haben einen guten Kader zusammen", erzählt Marcel Landers, Trainer der DJK Arminia Klosterhardt.

21.12 - Kommen und Gehen beim VfB Frohnhausen

"Wir kriegen zwei neue Spieler dazu: Shawn Simon kommt vom SV Burgaltendorf. Zudem Torwart Filip Curcic von Croatia Mülheim. Verlassen werden uns auch einige. Kim Dedek geht zu Preußen Essen, Adrian Wolbeck und Milad Mansoori gehen zu RuWa Dellwig. Ansonsten ist der Kader, wie er steht, schon gut genug, die Klasse zu halten", berichtet Issam Said, Trainer des VfB Frohnhausen.

20.12. - Wegberg-Beeck verpflichtet Ex-Aachener

Der FC Wegberg-Beeck hat den früheren Aachener Mohamed Redjeb verpflichtet. Der Innenverteidiger war zuletzt in den USA aktiv. Zudem verlässt Brook-Lyn Merl den Verein.

20.12 - Marius Laux verlässt den 1. FC Köln II

Die U21 des 1. FC Köln muss in der Restrunde ohne ihren Kapitän auskommen. Marius Laux (35) beendet seine Karriere und wird Funktionär bei einem Kölner Klub.

20.12 - Wiedenbrück mit zwei Abgängen

Daniel Latkowski, der in die Scouting-Abteilung des VfL Osnabrück wechselt, und Julian Meier (Ziel unbekannt) verlassen den SC Wiedenbrück zum Jahresende.

20.12 - SC 1920 holt zwei Neue

Dogan Yildiz (SV Rödinghausen II) und Ertunc Turan (Duisburger FV 08) verstärken die Oberhausener ab dem 1. Januar 2022.

20.12. - Tabaku verlässt den Wuppertaler SV

Offensivspieler Xhuljo Tabaku verlässt den WSV. Das Ziel des Angreifers ist unbekannt.

20.12. - Zwei Neue für den FSV Duisburg

In die Vorbereitung des FSV Duisburg auf das Jahr 2022 werden dann auch neue Spieler starten. Der Ex-RWO-Spieler Boran Sezen und der ehemalige RWE-Akteur Roussel Ngankam sind sich mit den Duisburgern bereits einig. In der Offensive - 15 Tore in 16 Spielen - drückt der Schuh beim Oberligisten. Sezen (26) kommt vom Liga-Konkurrenten Sterkrade-Nord. In elf Einsätzen erzielte der Angreifer immerhin vier Tore und war zuletzt suspendiert. Ngankam (28) kam in der Hinrunde nur zu vier Kurzeinsätzen für die SG Wattenscheid 09. Beim FSV will er wieder angreifen.

20.12. - Paderborn verlängert mit Hünemeier bis 2023

Fußball-Zweitligist SC Paderborn und Innenverteidiger Uwe Hünemeier (35) setzen ihre Zusammenarbeit bis 30. Juni 2023 fort. Dies gaben die Ostwestfalen am Montag bekannt, der Vertrag mit dem Profi wurde entsprechend verlängert. In der laufenden Zweitliga-Saison hat der Abwehrspieler alle Partien des SCP von Anfang an bestritten.

19.12. - Leipzig löst Vertrag mit Saracchi auf

RB Leipzig hat den Vertrag mit Marcelo Saracchi vorzeitig aufgelöst. Der Fußball-Bundesligist teilte am Sonntag mit, dass man sich mit dem Linksverteidiger auf ein Ende des Arbeitsvertrages zum Jahresende geeinigt habe. Der derzeit mit einem Kreuzbandriss verletzte Uruguayer war eigentlich noch bis 30. Juni 2023 an Leipzig gebunden.

Saracchi war im Sommer 2018 vom argentinischen Erstligisten River Plate für zwölf Millionen Euro nach Leipzig gewechselt. Nach einem starken Beginn fiel der 23-Jährige in seinen Leistungen immer weiter ab und wurde schließlich nicht mehr berücksichtigt. Von Januar 2020 bis Ende Juni dieses Jahres war Saracchi an Galatasaray Istanbul verliehen und hatte sich in der Leipziger Saisonvorbereitung schwer verletzt.

19.12. - Kapitän Valentini bleibt in Nürnberg

Enrico Valentini wird auch in der kommenden Saison für den 1. FC Nürnberg spielen. Wie der Fußball-Zweitligist aus Franken am Sonntag mitteilte, hat sich der Vertrag mit dem Rechtsverteidiger automatisch verlängert. Mit Valentinis Einsatz des Kapitäns beim 3:1 gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag habe eine entsprechende Klausel gegriffen. Der 32 Jahre alte Kapitän will seine Profikarriere beim „Club“ auch beenden und soll anschließend einen Job im Verein übernehmen.

18.12. - Holstein Kiel denkt über Verstärkungen in Mittelfeld und Sturm nach

Holstein Kiel denkt trotz des überzeugenden Jahresausklangs in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli (3:0) über Verstärkungen in der Winterpause nach. Man könne, müsse aber nichts auf dem Transfermarkt machen, meinte Sportchef Uwe Stöver am Freitagabend. Man halte Augen und Ohren offen, sagte Stöver dem TV-Sender Sky. „Wir haben immer offen kommuniziert, dass wir uns für die Sechser-Position und für den Sturm nach Verstärkungen umschauen. Wenn wir etwas machen, wollen wir die Qualität im Kader stärken.“

Als mögliche Zugänge im defensiven Mittelfeld werden zwei Edelreservisten gehandelt. Marvin Knoll vom Ligarivalen FC St. Pauli und Havard Nordtveit vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Namen etwaiger Kandidaten wollte Stöver allerdings nicht kommentieren.

18.12. - Wolfsburgs Sportdirektor Schäfer „total überzeugt“ von Kohfeldt

Sportdirektor Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg zweifelt auch nach dem 0:4 zum Jahresabschluss beim Herbstmeister FC Bayern München nicht an Trainer Florian Kohfeldt. Die Niedersachsen kassierten am Freitagabend zum Hinrundenabschluss der Fußball-Bundesliga die siebte Pflichtspielniederlage nacheinander. „Wir sind total überzeugt, dass wir mit ihm diese Kehrtwende schaffen werden“, sagte Ex-Profi Schäfer im TV-Sender Sat.1 mit dem Blick auf die Rückrunde im neuen Jahr.

„Wir müssen ein paar Dinge verändern - und das werden wir tun“, kündigte der Sportdirektor an. Ein erneuter Trainerwechsel gehört für Schäfer zunächst nicht dazu.

17.12. - TuS Erndtebrück bedient sich beim Ligarivalen

Okay Yildirim verstärkt zum 1. Januar 2022 den TuS Erndtebrück. Das gab der Tabellensiebte der Oberliga Westfalen am Freitag bekannt. Der 25-jährige kommt vom 1.FC Kaan-Marienborn wo er zuletzt nur sporadisch zum Einsatz kam.

Zur Meldung

17.12. - Wachtendonk-Wankum schnappt sich Duo vom Rivalen

Tobias Tatzel und Marvin Hitzek werden die SV Hönnepel-Niedermörmter spätestens im Sommer verlassen und zum Rivalen TSV Wachtendonk-Wankum wechseln.

Zur Meldung

17.12. - Regionalligist angelt sich aussortierten Verteidiger

Philipp Meißner wechselt vom 1. FC Bocholt zum VfB Homberg. Das erfuhr RevierSport aus dem Umfeld der Duisburger. Der Wechsel ist zum 1. Januar 2022 fix.

Der ebenfalls von Bocholt freigestellt Shunya Hashimoto könnte eventuell in Duisburg aufschlagen. Denn wie RS erfuhr, verhandelte der japanische Stürmer, der immerhin in elf Einsätzen viermal für Bocholt knipste, zuletzt mit Liga-Konkurrent FSV Duisburg. Ob es letztendlich zu diesem Wechsel kommen wird, steht jedoch noch nicht fest.

Zur Meldung

17.12. - Alemannia Aachen: Mittelfeldspieler kehrt an den Tivoli zurück

Mit Sebastian Schmitt verpflichtet Aachen zum 1. Januar 2022 einen alten Bekannten. Der 25-Jährige hatte die Alemannia erst im Sommer 2021 Richtung TSV Schott Mainz verlassen. Nach nur einem halben Jahr in der Rheinland-Pfalzs wird Schmitt im Januar zurückkehren. Er kann die linke Seite sowohl defensiv als auch offensiv spielen. In der Hinserie absolvierte Schmitt, der gebürtiger Mainzer ist und beim FSV 05 ausgebildet wurde, 20 Spiele für den TSV Schott.

Zur Meldung

17.12. - Blau-Weiß Mintard: Zwei weitere Leistungsträger bleiben an Bord

Kapitän Dominic Haas und Defensivspieler Max Haubus haben ihre Verträge bei Blau-Weiß Mintard bis 2023 verlängert.

Zur Meldung

17.12. - Rose: Kein Geld für Wintertransfers beim BVB - Entspannt bei Haaland

Trainer Marco Rose hat Neuverpflichtungen bei Borussia Dortmund in diesem Winter nahezu ausgeschlossen. „Wir müssen weiter an unserem Kader arbeiten, aber ich sehe nicht, dass die Winter-Transferperiode dafür Anlass bietet“, sagte der Chefcoach des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga am Freitag. Grund dafür sei die wirtschaftliche Situation aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Rose verwies auf den jüngsten Teil-Ausschluss der Zuschauer: „Das reißt natürlich wieder ein großes Loch in unsere Kassen. Dementsprechend sind auch unsere Planungen. Da wird nicht viel möglich sein. Wir müssen auch auf das Wohl des Vereins schauen.“ Sichtlich entspannt reagierte Rose auf erneute Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied von Top-Torjäger Erling Haaland. „Wir sehen ihn ja jeden Tag und sind mit ihm im Austausch. Wir wissen, was Fakt ist und nehmen es hin, wie es kommt“, sagte Rose über den 21 Jahre alten Norweger, der beim BVB noch einen Vertrag bis 2024 hat. Allerdings wird immer wieder über einen vorzeitigen Abgang zu einem europäischen Spitzenclub spekuliert.

17.12. - Hoffenheim bindet Bebou bis 2026

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Angreifer Ihlas Bebou langfristig an sich gebunden. Wie die Kraichgauer mitteilten, verlängerte der 27-Jährige seinen bis 2023 gültigen Vertrag vorzeitig bis 2026. Bebou war im Sommer 2019 von Hannover 96 zur TSG gewechselt, in dieser Spielzeit ist er mit fünf Treffern bester Hoffenheimer Torjäger. „Ich freue mich riesig. Ihlas ist ein ganz wichtiger Spieler“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß: „Mit seiner Dynamik und seiner Torgefahr hat er uns in vielen Spielen geholfen. Er ist unheimlich schwer zu verteidigen. Er ist neben seinen fußballerischen Qualitäten auch ein ganz feiner Kerl.“ Bereits in der Vorwoche hatte Torwart Oliver Baumann bis 2024 verlängert.

16.12. - Mönchengladbach holt ehemaligen Jugendspieler zurück

Niederrhein-Oberligist 1. FC Mönchengladbach holt zur Rückrunde Aleksandar Milenovic zurück. Der 21-Jährige hatte bereits in der B- und C-Jugend im Verein gespielt. In der Hinrunde lief er für den Landesligisten 1. FC Viersen auf.

16.12. - Badstuber löst seinen Vertrag in Luzern auf

Holger Badstuber verlässt den FC Luzern mit sofortiger Wirkung. Der 32-jährige Abwehrspieler hat seinen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Seine Karriere wolle er aber nicht beenden.

16.12. - Baumberg holt Schwabke zurück

Die Sportfreunde Baumberg haben ihre langjährige Nummer eins Daniel Schwabke zurück. Der Schlussmann hatte das vergangene halbe Jahr in Sachsen absolviert. In seiner Karriere stand er unter anderem vier Jahre lang bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag.

15.12. - FC Bayern verpflichtet 18 Jahre altes Torwarttalent aus China

Der FC Bayern München hat Torwarttalent Liu Shaoziyang aus China für seine Nachwuchsmannschaften verpflichtet. Der 18-Jährige kommt vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns, wie der deutsche Fußball-Meister am Donnerstag mitteilte. Das Torwarttalent hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Liu Shaoziyang war bereits einige Zeit als Gastspieler am FC Bayern Campus im Probetraining. Bei der Nachwuchsabteilung wird er auch zunächst verbleiben. „Ich habe ihn noch nicht gesehen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag. Aus dem Profibereich kümmere sich Torwarttrainer Toni Tapalović mit um den chinesischen Neuzugang. „Dieser Transfer spricht für unser Netzwerk in China, das wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern im Büro in Shanghai sowie unseren Partnern in der ganzen Region aufgebaut haben“, äußerte Bayern-Chef Oliver Kahn in der Vereinsmitteilung.

15.12. - Zeitung - Barça betrachtet Haaland-Verpflichtung als „möglich“

Der FC Barcelona will nach Medienberichten trotz enormer Schulden alles versuchen, um Stürmerstar Erling Haaland vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zu verpflichten. Clubpräsident Joan Laporta habe sich am Montag mit Haalands Agenten Mino Raiola getroffen und über einen Wechsel des 21 Jahre alten Norwegers verhandelt, berichtete am Mittwoch das katalanische Fachblatt „Mundo Deportivo“, das sich beim FC Barcelona gut auskennt. Danach habe Laporta den Schluss gezogen, dass der Deal „möglich“ sei. Um den Transfer verwirklichen zu können, suche Barça bereits nach Sponsoren, hieß es. Außerdem werde der Verkauf namhafter Spieler erwogen. Nach früheren Medienberichten will sich Barcelona nach Möglichkeit schon in der Wintertransferperiode von Profis wie Philippe Coutinho, Luuk de Jong, Samuel Umtiti, Sergiño Dest und Òscar Mingueza trennen. Aber auch ein Transfer von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen oder von Spielmacher Frenkie de Jong, die beide zuletzt schwächelten, werde demnach nicht ausgeschlossen. „Mundo Deportivo“ und auch das Konkurrenzblatt „Sport“ schrieben, Haaland schließe einen Umzug nach Barcelona trotz der aktuellen finanziellen und sportlichen Probleme des Clubs nicht aus. Das Team von Trainer Xavi Hernández müsse sich dazu aber für die Champions League qualifizieren.

15.12. - Cuisane bei Bayern vor Leihe

Bayern-Profi Michael Cuisance kam in Stuttgart erstmals in dieser Bundesliga-Saison zum Einsatz. Der 22-Jährige habe es „gut gemacht“ und „drei herausragende Pässe gespielt“, lobte Nagelsmann, Cuisance dürfte im Winter aber verliehen werden.

„Das spreche ich mit dem Spieler ab und dem Klub“, sagte Nagelsmann, „er hat viel zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln. Wir müssen Gespräche führen, was sinnvoll ist.“

14.12. - Nagelsmann wünscht sich Vertragsverlängerung von Gnabry bei Bayern

Trainer Julian Nagelsmann hofft auf eine Vertragsverlängerung von Nationalspieler Serge Gnabry beim FC Bayern. „Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er verlängert“, sagte der Coach nach dem 5:0 (1:0) der Münchner beim VfB Stuttgart am Dienstagabend. „Aber ich renne jetzt auch nicht jede Woche da hin.“ Gnabry habe „vertraute Personen, mit denen er darüber spricht, und auch wir im Club haben andere Menschen mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, die sich darum kümmern, diese Gespräche zu führen. Ich versuche, ihn im Sportlichen zu begleiten auf seinem Weg, dass er immer besser wird, und so Argumente zu sammeln.“

Gnabrys Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister läuft noch bis 30. Juni 2023. Er schätze ihn „als Mensch unglaublich und als Spieler sowieso“, sagte Nagelsmann über den 26-Jährigen. Kurz zuvor hatte der Offensivmann die Bayern mit drei Treffern und zwei Torvorlagen zu ihrer vorzeitigen 25. Herbstmeisterschaft in der Bundesliga geführt.

14.12. - BVB mit Interesse an Stuttgarts Mavropanos

Borussia Dortmund soll Interesse an einer Verpflichtung von Konstantinos Mavropanos im Sommer haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der Innenverteidiger spielt derzeit auf Leihbasis beim VfB Stuttgart und hat in dieser Saison bereits vier Tore erzielt. Der Stammverein des Griechen ist der FC Arsenal, bei einem Klassenerhalt des VfB greift jedoch eine Kaufverpflichtung für drei Millionen Euro - ein Schnäppchen. Sollte der VfB absteigen, hätte Stuttgart noch immer eine Kaufoption.

Doch auch wenn es dann zu einer festen Verpflichtung kommt, ist wohl mittlerweile unklar, ob Mavropanos auch wirklich in der kommenden Saison noch für den VfB spielt. Denn der wuchtige Abwehrmann könnte jede Menge Geld in die Kassen der Schwaben spülen. Zuletzt wurde dem BVB auch ein Interesse an Freiburg-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck nachgesagt.

13.12 -Ferencvaros Budapest trennt sich von Trainer Stöger

Nach weniger als einem halben Jahr muss Peter Stöger den ungarischen Traditionsclub Ferencvaros Budpest wieder verlassen. Der ehemalige Bundesliga-Trainer sowie seine beiden Assistenten Gerhard Fellner und Alexander Bade werden das Team nicht weiter betreuen, teilte der Club am Montag mit. Der 55 Jahre alte Österreicher, der in der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln und Borussia Dortmund betreut hatte, war erst zu Beginn der laufenden Saison von Ferencvaros verpflichtet worden. Zwar habe Stöger den im Volksmund „Fradi“ genannten Club in die Gruppenphase der Europa League geführt, jedoch habe Ferencvaros dort keine Glanzleistung gebracht - ebenso wenig wie in der ungarischen Liga, kommentierte die ungarische Boulevardzeitung „Blikk“. Vorerst werde Co-Trainer Csaba Mate die Mannschaft trainieren, ein neuer Cheftrainer werde gesucht.

13.12 - TuS Bövinghausen holt drei Offensiv-Spieler für die Rückserie

Für die anstehende Rückrunde wurden vom Westfalenligisten TuS Bövinghausen, der in die Oberliga Westfalen aufsteigen will, drei weitere Hochkaräter für die Offensive verpflichtet: Ervin Catic kehrt vom Oberligisten RW Erfurt zurück, Ilias Anan kommt vom Regionalligisten RW Ahlen und Elmin Heric, der zuletzt in Holland für die Zweitvertretung der Go Ahead Eagles aktiv war und schon für die U19-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina aufgelaufen ist, sollen allesamt den Durchmarsch der Mannschaft von Kevin Großkreutz und Co. vorantreiben.

12.12 - Oehlers in die Kreisliga B

Ab dem 1. Januar 2022 geht es für den 26-jährigen Domink Oehlers, einst in der Regionalliga aktiv, dann noch einmal drei Klassen tiefer bis in die Kreisliga B zum Tabellenführer SV Thomasstadt 09/24 aus Krefeld-Kempen. Hier finden Sie alle Infos zum Transfer.

11.12. - Adeyemi über BVB-Wechselgerüchte

Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi hat Gerüchte zurückgewiesen, dass ein Wechsel zu Bundesligist Borussia Dortmund bereits feststehe. Nach dem 5:0-Erfolg mit RB Salzburg über die WSG Tirol am Samstagabend sagte der Angreifer dem TV-Sender Sky: „Es ist - wie schon so oft - noch nichts fix. Und ich bin wie gesagt nächstes Jahr auch noch bei Salzburg, und da ist absolut mein Fokus drauf.“ Der 19-Jährige besitzt beim österreichischen Serienmeister noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Zuletzt hatte er mit Salzburg das Achtelfinale der Champions League erreicht, der VfL Wolfsburg schied in derselben Gruppe aus.

11.12. - Nouri übernimmt griechischen Zweitligisten AO Kavala

Der frühere Bundesliga-Trainer Alexander Nouri hat einen neuen Job. Der 42-Jährige übernimmt das Amt als Chefcoach und Technischer Direktor beim griechischen Fußball-Zweitligisten AO Kavala. Das gab der Verein am Freitagabend bekannt. Nouri, der zuvor Werder Bremen und Hertha BSC betreute, soll helfen, den Kader im kommenden Transferfenster neu aufzustellen. Kavala ist nach drei Spielen in der Super League 2 (Nord) punktlos und mit einem Torverhältnis von 0:20 Tabellenletzter.

10.12 - Mölders wird mit Türkgücü München in Verbindung gebracht

Das wäre ein Ding! Sascha Mölders wird mit einem Wechsel zu 1860-München-Stadtrivale Türkgücü München in Verbindung gebracht. Hier gibt es alle Infos zu diesem wilden Gerücht.

10.12. - SV Straelen mit dem ersten Winterzugang

Regionalligist SV Straelen hat ab dem 1. Januar 2022 Musashi Fujiyoshi unter Vertrag genommen. Der Stürmer erzielte in der laufenden Saison in 17 Einsätzen zwölf Tore für Mittelrheinligist Viktoria Arnoldsweiler.

9.12. - SC Paderborn verlängert Verträge mit zwei Leistungsträgern

Der SC Paderborn hat die Verträge von Julian Justvan und Marco Schuster langfristig verlängert. Beide Mittelfeldspieler haben nun einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. „Beide Spieler sind ganz wichtige Bausteine in unserem Kader“, sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth über den 23-jährigen Justvan und den 26 Jahre alten Schuster.

9.12. - BVB vor Verpflichtung von Nationalspieler Adeyemi

Karem Adeyemi steht angeblich vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft sich auf eigene Informationen. Der Stürmer und der BVB sollen sich bereits einig sein. Adeyemi soll einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben.

Problem soll allerdings die Ablöse sein. Sein Klub RB Salzburg soll 40 Millionen Euro fordern, der BVB aber nur zu maximal 35 Millionen Euro bereit sein zu zahlen. An ihm sollen auch der FC Bayern, Liverpool, Barcelona und RB Leipzig interessiert gewesen sein

9.12. - Ex-BVB-II-Coach offenbar mit neuem Job in der Türkei

Daniel Farke ist bei der Suche nach einem neuen Job offenbar fündig geworden. Der frühere U23-Trainer von Borussia Dortmund steht nach Sport1-Informationen vor einem Wechsel in die Türkei. Offenbar hat Besiktas Istanbul, am Dienstag dem BVB mit 0:5 unterlegen, Interesse an den Diensten des ehemaligen Trainers von Norwich City. Bis zum Wochenende soll der Deal unter Dach und Fach gebracht werden.

9.12. - Domenico Tedesco wird neuer Trainer von RB Leipzig

Domenico Tedesco ist neuer Trainer von RB Leipzig. Der 36-Jährige folgt auf den am Sonntag freigestellten Jesse Marsch und erhält einen Vertrag bis Sommer 2023, wie der sächsische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte.

8.12. - Zweitligist Ingolstadt verpflichtet Rehm als Schubert-Nachfolger

Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt hat wenige Stunden nach der Entlassung von Trainer Andre Schubert die Verpflichtung von Rüdiger Rehm als Nachfolger bekannt gegeben. Die derzeit durch mehrere Coronafälle dezimierte Mannschaft wird der 43 Jahre alte Rehm „ab Donnerstag auf das wichtige Heimspiel gegen Hannover 96 vorbereiten“, teilten die Schanzer am Abend mit. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben. Der FCI hatte sich nach nur zweieinhalb Monaten von Schubert getrennt. Der 50-Jährige blieb in neun Pflichtspielen mit den Schanzern sieglos.

8.12 - Turgul Erat spielt bei RWO keine Rolle mehr

Turgul Erat darf Rot-Weiß Oberhausen im Winter verlassen. Das bestätigte Sportchef Patrick Bauder gegenüber RevierSport. Erat wird nach RS-Infos bereits mit Wegberg-Beeck und dem 1. FC Bocholt in Verbindung gebracht.

8.12. - Leiht Schalke ein Gladbach-Talent aus?

Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll der FC Schalke Interesse an Angreifer Conor Noß von Borussia Mönchengladbach haben. Eine Winter-Leihe bis Sommer 2023 steht demnach im Rau. Der 20-Jährige lief bisher für die U23 der Gladbacher in der Regionalliga West auf. In Gladbach besitzt Noß noch einen Vertrag bis 2024. Dem Bericht zufolge sind beide Klubs im Austausch über die Formalitäten.

8.12. - Domenico Tedesco soll neuer Trainer bei RB Leipzig werden

RB Leipzig sucht einen Nachfolger für Jesse Marsch. Drei Tage nach dessen Freistellung steht der Klub kurz vor einer Lösung. Domenico Tedesco soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur neuer Trainer von RB Leipzig werden und das vor allem in der Bundesliga kriselnde Team wieder auf Champions-League-Kurs bringen. Zuvor hatten der TV-Sender Sky Sport News HD und die „Bild“-Zeitung am Mittwoch berichtet, dass der 36-Jährige kurz vor der Unterschrift bei dem sächsischen Fußball-Bundesligisten stehe. Zuletzt hatte der Deutsch-Italiener bis zum Mai Spartak Moskau trainiert. Als Cheftrainer war Tedesco, der auf den am Sonntag beurlaubten Jesse Marsch folgen soll, bereits beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue und beim damaligen Bundesligisten FC Schalke 04 tätig gewesen.

8.12. - Zweitligist Ingolstadt trennt sich von Trainer Schubert

Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt hat sich nach nur zweieinhalb Monaten von Trainer Andre Schubert getrennt. Das gab der Aufsteiger am Mittwoch bekannt. Der 50-Jährige blieb in neun Pflichtspielen mit den Schanzern sieglos. Bis auf Weiteres übernehmen Co-Trainer Thomas Karg und Athletik-Coach Luca Schuster die derzeit durch mehrere Coronafälle dezimierte Mannschaft. Schubert war in Ingolstadt auf Roberto Pätzold gefolgt, der nach acht Spielen und nur vier Punkten entlassen worden war. Mit nur sieben Zählern aus 16 Partien liegen die Oberbayern bereits weit hinter Erzgebirge Aue (14) auf dem Relegationsrang zurück.

8.12. - Mainzer Bobzien erhält Profivertrag

U19-Nationalspieler Ben Bobzien hat beim FSV Mainz 05 einen Profivertrag bis 2025 unterschrieben. Der 18-Jährige spielt aktuell bei der U19 der Rheinhessen und schaffte es in dieser Saison erstmals auch in den Bundesliga-Kader. Der Offensivspieler trägt bereits seit sieben Jahren das Trikot der 05er.