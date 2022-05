Aachen: Flügelflitzer liebäugelt mit Verbleib - die Türkei lockt aber auch

Alemannia Aachen plant aktuell den Kader für die neue Saison. 13 Mann sind schon fix. Fragezeichen stehen auch noch hinter einigen aktuellen Spielern wie zum Beispiel Selim Gündüz.

Zu diesem Zeitpunkt - Stand: 18. Mai 2022 - stehen 14 Mann bei Alemannia Aachen für die Saison 2022/2023 unter Vertrag. Matti Cebulla gehört jedoch trotz eines Arbeitspapiers bis zum 30. Juni 2023 schon seit Wochen nicht mehr zum Kader. Er spielt keine Rolle, so dass Sportchef Helge Hohl und Trainer Fuat Kilic aktuell mit 13 Spielern planen können.

In Zukunft werden die Aachener auf die Dienste von sieben Akteuren verzichten. Nils Blumberg, Peter Hackenberg (beide Karriereende), Tugrul Erat, Ricardo Antonaci, Joshua Mroß, Luka Losic und Oluwabori Falaye (alle Ziel unbekannt) werden den Verein im Sommer verlassen.

Mit Mergim Fejzullahu, Hamdi Dahmani, Selim Gündüz, Frederic Baum und Tim Korzuschek befinden sich die Aachener noch in Gesprächen.

Ich habe in Aachen viele tolle Menschen kennengelernt, es ist ein geiler Verein. Ich kann mir durchaus einen Verbleib vorstellen. Wir werden sehen, was die Tage bringen. Selim Gündüz

Vor allem Gündüz hat sich bei 16 Pflichtspiel-Einsätzen für die Schwarz-Gelben in die Herzen der Fans gespielt. Der Ex-Bochumer beackerte die Flügel in Aachen und seine leidenschaftliche Spielweise gefiel den Alemannia-Anhängern. Ob der ehemalige Spieler des VfL Bochum - immerhin 53 Zweitliga-Einsätze - weiter am Tivoli spielen wird, weiß er nicht. Nach RS-Informationen besitzt er Angebote des Süper-Lig-Absteigers Rizespor und des Zweitligisten Genclerbiligi.

"Ich nach langer Zeit wieder topfit. Ich habe 16 Spiele am Stück gemacht und bin der Alemannia sehr dankbar dafür. Das war sehr wichtig für mich", erklärt Gündüz. Er ergänzt: "Ich bin zu Beginn der Woche 28 Jahre alt geworden und traue mir noch einiges zu, wenn ich gesund bleibe. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich habe in Aachen viele tolle Menschen kennengelernt, es ist ein geiler Verein. Ich kann mir durchaus einen Verbleib vorstellen. Wir werden sehen, was die Tage bringen."