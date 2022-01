Wuppertaler SV: Linksverteidiger gefunden! Drittligaspieler kommt

Stephan Küsters, Sportchef des Wuppertaler SV, hatte es in den letzten Tagen gegenüber RS betont: Ein Linksverteidiger wird noch gesucht. Nun wurde dieser gefunden.

Der Wuppertaler SV hat Nick Galle vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken verpflichtet. Der 23-Jährige ist auf der linken Seite flexibel einsetzbar und kann auch in der Dreier- beziehungsweise Viererkette spielen. Er ist der gesuchte Linksverteidiger, von dem Sportchef Stephan Küsters zuletzt immer wieder sprach.

"Wir freuen uns, dass sich Nick Galle für den WSV entschieden hat. Für sein junges Alter verfügt er bereits über die Erfahrung von 27 Drittliga- und 84 Regionalliga-Spielen. Mit dieser Erfahrung wird er unserem bestehenden Kader noch mehr Qualität verleihen. Nick kann verschiedene Positionen spielen und ist flexibel einsetzbar. Wir sind froh, dass er jetzt bei uns ist, nachdem es im Sommer bereits positive Gespräche gegeben hatte", erklärt Küsters.

WSV-Neuzugang zu Saisonbeginn noch Drittliga-Stammkraft

Auch Galle freut sich auf die neue Aufgabe und erklärt: "Ich habe den WSV schon länger verfolgt, weiß um die Tradition einerseits und auch die tolle Entwicklung des vergangenen Jahres. Das ist bemerkenswert und spricht für die sehr gute Arbeit der Verantwortlichen. Ich habe Bock darauf, Teil dieses Vereins zu sein und will mit der Mannschaft die gute Ausgangslage nutzen. Am Ende der Saison werden wir dann sehen, wofür es gereicht hat."

In der laufenden Saison bestritt Galle für das Drittliga-Spitzenteam vom 1. FC Saarbrücken 14 Einsätze - davon neun von Beginn an - über insgesamt 887 Spielminuten. Zu Saisonbeginn war er Stammspieler. Der gebürtige Kölner wurde im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln ausgebildet und wechselte in der U19 zum Stadtrivalen Viktoria Köln. Vor seinem Engagement beim 1. FC Saarbrücken stand Galle bei Alemannia Aachen und dem Halleschen FC unter Vertrag.