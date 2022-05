RWE: Eine Verlängerung - Für Sextett wird es eng - Young grübelt noch

Bei Rot-Weiss Essen haben nach dem ersehnten Aufstieg in die 3. Liga längst die Planungen für die neue Spielklasse begonnen. Trotz gültiger Verträge werden wohl einige Spieler RWE verlassen.

Aktuell stehen bei Rot-Weiss Essen für die Saison 2022/2023 23 Spieler unter Vertrag. Doch alles deutet daraufhin, dass nicht alle 23 Mann für RWE in der 3. Liga spielen werden.

Nach Informationen dieser Redaktion wird bei RWE demnächst mit einigen Akteuren gesprochen, um ihnen ihre persönliche, ja schwierige Situation zu erörtern.

RWE-Kader 2022/23 - Stand: 17. Mai 2022: Tor: Jakob Golz Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Yannick Langesberg, Felix Bastians. Mittelfeld: Felix Schlüsselburg, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat. Angriff: Ron Berlinski (SC Verl), Simon Engelmann.

Für Spieler wie Yannick Langesberg (Vertrag bis 2023) oder den Rückkehrern Felix Schlüsselburg (2023, war an den SV Lippstadt ausgeliehen) und Felix Heim (2023, war an den FSV Frankfurt ausgeliehen) sowie auch Eigengewächs Nils Kaiser, der sogar einen Kontrakt bis zum Sommer 2024 besitzt, dürfte es mit einer Zukunft an der Hafenstraße schwer werden. Allesamt sind Kandidaten für einen vorzeitigen Abgang. Kaiser könnte dabei ausgeliehen und ein Jahr Spielpraxis bei einem Regionalligisten sammeln. Für Langesberg, Schlüsselburg und Heim deuten die Zeichen eher auf vorzeitige Vertragsauflösung.

Vier Verträge laufen aktuell am zum 30. Juni 2022 aus. Auch hier bringt diese Redaktion Licht ins Dunkle. Dass der suspendierte Torwart Daniel Davari den Klub verlässt, ist bekannt. Ebenfalls geklärt ist die Situation von Marius Kleinsorge (war ausgeliehen), der zum 1. FC Kaiserslautern zurückkehrt. Dass die Arbeitspapiere von Rechtsverteidiger David Sauerland und Stürmer Zlatko Janjic nicht verlängert werden, dürfte auch niemanden im RWE-Umfeld überraschen.

Diese Nachricht dann vielleicht doch: Wie wir erfuhren, wird der Kontrakt von Raphael Koczor, dem nominellen dritten Keeper der Essener, verlängert. Er gilt in der Mannschaft als ein meinungsstarker, wichtiger Spieler für das Gesamtgefüge.

Und da wäre noch Isaiah Young: Wie diese Redaktion erfuhr, will RWE dem Publikumsliebling ein finales Angebot unterbreiten. Der 24-Jährige soll bis Wochenbeginn eine Entscheidung treffen - für oder gegen RWE.