Hofmann-Wechsel fix - das sagen Schindzielorz und der Stürmer

Jetzt ist es offiziell: Der VfL Bochum hat Philipp Hofmann vom Karlsruher SC verpflichtet. Der treffsichere Angreifer ist der erste Zugang für die kommende Saison.

Der VfL Bochum hat Philipp Hofmann am Mittwochvormittag als ersten Zugang für die kommende Bundesliga-Saison verkündet. Die WAZ hatte schon vor einigen Wochen berichtet, dass Hofmann zum VfL wechseln wird, sobald der Klassenerhalt feststeht, was seit dem vergangenen Wochenende der Fall ist.

Der 29 Jahre alte Stürmer hat einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet. "Philipp Hofmann verfügt über enorme physische Voraussetzungen, viel Erfahrung und ist torgefährlich. Dass er sehr anpassungsfähig ist, hat er auf seinen unterschiedlichen Stationen bewiesen und überall seine Tore erzielt oder vorbereitet", erklärt der Bochumer Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. "Er ist ein Teamplayer, der aus unserer Sicht die nötigen Fähigkeiten und mentale Robustheit mitbringt, um sich auch in der für ihn neuen Umgebung – und damit meine ich nicht nur den VfL, sondern auch die Bundesliga – durchzusetzen."

Hofmann selbst hatte vor einigen Wochen im RS-Interview betont, dass er sich in diesem Sommer den Traum von einem Wechsel in die Bundesliga erfüllen möchte. "Auch die Rückkehr in den Ruhrpott freut mich, ich habe ja dort einen Großteil meiner Jugend verbracht", sagt der Angreifer, der im Nachwuchs von Schalke 04 ausgebildet wurde und 2012 die U19-Meisterschaft mit S04 gewann. "Der VfL Bochum ist ein besonderer Verein, die Mannschaft hat in dieser Saison Außergewöhnliches geleistet. Nun gilt es, diese Reise fortzusetzen und auch nächstes Jahr den Klassenerhalt zu schaffen." Er habe oft als Gast im Stadion des VfL gespielt, "Bochum von Grönemeyer im Spielertunnel zu hören, sorgt immer für Gänsehaut – auch darauf freue ich mich schon jetzt!", so Hofmann weiter.

Der gebürtige Arnsberger gehört seit Jahren zu den treffsichersten Stürmern der 2. Bundesliga. In der laufenden Saison erzielte er 18 Tore in 31 Einsätzen. Insgesamt kommt der 1,95-Meter-Mann auf 71 Treffer in 207 Zweitliga-Partien für den SC Paderborn, FC Ingolstadt, 1. FC Kaiserslautern, Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig und eben den KSC. Im Übrigen spielte Hofmann zwei Jahre für den FC Brentford in der englischen zweiten Liga.

Mit seiner Verpflichtung dürfte auch klar sein, dass der auslaufende Vertrag von Jürgen Locadia nicht verlängert wird. Der Winter-Zugang von Brighton & Hove Albion konnte nicht nachhaltig überzeugen, auch aufgrund von Verletzungen. Mit Top-Torjäger Sebastian Polter, dem nach seinem Kreuzbandriss wieder genesenen Simon Zoller und dem jungen Luis Hartwig hat Trainer Thomas Reis noch drei weitere Optionen für die Sturmzentrale.