Rot Weiss Ahlen: Leistungsträger wechselt zur U23 eines Bundesligisten

Rot Weiss Ahlen hat eine gute Saison auf Platz zehn abgeschlossen. Die guten Leistungen hat auch die Konkurrenz mitbekommen. Nun verliert Ahlen einen Leistungsträger.

Mit David Mamutovic verlässt ein weiterer Spieler Rot Weiss Ahlen. Er wird zur U23-Mannschaft des Bundesligisten FSV Mainz 05 in die Regionalliga Südwest wechseln.

Vor der Saison ist der Offensivspieler vom Absteiger Bergisch Gladbach an die Werse gewechselt und hat 33 Regionalligaspiele für die Münsterländer absolviert. Dabei gelangen ihm sieben Tore und weitere sieben Treffer bereitete der 21-Jährige vor.





"Wir haben es geschafft einen weiteren Spieler in Ahlen weiter zu fördern und auszubilden, so dass ein Bundesligist auf ihn aufmerksam geworden ist. Darauf können wir ein wenig stolz sein. Natürlich können und werden wir dem Spieler keine Steine in den Weg legen, wenn er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte. Sollte er den Durchbruch bei den Mainzern nicht schaffen, darf er selbstverständlich gerne wieder zu uns zurückkehren!" bedauert Sportvorstand Joachim Krug den Mamutovic-Wechsel von der Werse an den Main.

Mit Hüseyin Bulut von Rot-Weiß Oberhausen hat Rot Weiss Ahlen bislang nur einen Zugang präsentiert.

Mamutovic ist nach Sebastian Mai (Rot-Weiß Oberhausen), Romario Wiesweg (Spielvereinigung Vreden), Kevin Harr (Florida International University/USA), Rene Lindner und Bennett Eickhoff (beide Karriereende) der sechste Spieler auf den Trainer Andreas Zimmermann in Zukunft verzichten muss.