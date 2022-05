3. Liga: "Löwen" holen 165-maligen Drittligaspieler vom Aufsteiger

Der TSV 1860 München hat einen kleinen Transfercoup gelandet und sich einen Spieler von Aufsteiger Eintracht Braunschweig geangelt.

Der 28-jährige offensive Mittelfeldspieler Martin Kobylanski wird ab der Saison 2022/23 das Trikot des TSV 1860 München tragen. In 220 Spielen in den höchsten drei deutschen Spielklassen erzielte Martin Kobylanski 55 Treffer und bereitete 36 weitere vor.

Der gebürtige Berliner, der neben der deutschen auch die polnische Staatsangehörigkeit besitzt, war zuletzt bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Martin Kobylanski: "Der TSV 1860 München ist eine der interessantesten Adressen im deutschen Fußball. Ich freue mich sehr auf den Verein, die Stadt und natürlich die Fans. Ich werde im Löwen-Trikot mein Bestes geben um meinen Teil dazu beizutragen, die gesteckten Ziele zu erreichen."

Kobylanski begann in der Jugend von Hannover 96 und spielte später lange Jahre im Nachwuchsbereich von Energie Cottbus. Parallel war er für die Junioren-Nationalteams Polens am Ball, absolvierte aber auch insgesamt fünf Spiele für die deutsche U16- und U18-Nationalmannschaft.

1860-Geschäftsführer Günther Gorenzel: "Die Verpflichtung von Martin ist ein wichtiger Baustein für eine Weiterentwicklung in unserem Offensivspiel, denn er bringt nicht nur bei offensiven Standardsituationen eine hohe individuelle Qualität mit, welche in gewissen Situationen den Unterschied ausmachen kann. Mit seiner Erfahrung auch in höherklassigen Ligen wird er unserem Team guttun, um unsere Ziele gemeinschaftlich zu verwirklichen."

2012 schloss sich Martin Kobylanski dem SV Werder Bremen an. Dort spielte er zunächst für die zweite Mannschaft, später absolvierte er acht Bundesliga-Spiele für die Norddeutschen. In dieser Zeit erhielt Kobylanski auch die Einladung für die polnische U21, für die er sechs Spiele absolvierte.

Nach der Station an der Weser spielte der Löwen-Neuzugang bei Union Berlin, Lechia Gdansk und Preußen Münster, ehe er im Sommer 2019 zu Eintracht Braunschweig wechselte, wo er unter anderem mit 1860-Angreifer Marcel Bär (37 Spiele, 21 Tore) zusammenspielte.