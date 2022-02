RWE: Nächster Gegner kommt mit drei Winter-Zugängen

Rot-Weiss Essen trifft am Sonntag, 6. Februar (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf die U23 von Fortuna Düsseldorf. Diese kommt mit gleich drei Zugängen an die Hafenstraße.

Nach Stürmer Kevin Brechmann (VfB Hilden) - RevierSport berichtete - gab Fortuna Düsseldorf zwei weitere Verstärkungen für die U23-Mannschaft bekannt.

Patrick Sussek wechselt vom FC Ingolstadt nach Düsseldorf. Der gebürtige Ingolstädter spielte seit seiner Kindheit für die "Schanzer" und war beim FCI Bestandteil des Profikaders. Der 21-jährige Außenbahnspieler lief 20 Mal für die erste Mannschaft der Ingolstädter auf, 17 Mal in der 3. Liga. Zudem lief Sussek sechs Mal für die deutsche U19 und U18 auf.

Niko Vukancic kommt außerdem vom HSC Hannover an den Flinger Broich. Der 19-Jährige wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und vom VfL Wolfsburg ausgebildet und wechselte im vergangenen Sommer aus der Wolfsburger U19 zum HSC. Der Innenverteidiger absolvierte in der Hinrunde dieser Saison 17 Einsätze in der Regionalliga Nord.

Am Sonntag (6. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) reist die Fortuna-Reserve mit ihren drei Winter-Zugängen zu Regionalliga-West-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen ins Stadion an die Hafenstraße. Das Hinspiel hatte es in sich. Die Fortuna-Zweitvertretung führte gegen RWE schon mit 3:0, doch die Essener kamen zurück und erkämpften sich ein 3:3-Unentschieden im Paul-Janes-Stadion.