Münster: Drittliga-Stürmer im Visier - auch RWE-Trainer kennt ihn gut

Der SC Preußen Münster überwintert auf Platz drei der Regionalliga West. Am Ende der Saison soll dann Rang eins zu Buche stehen. Eventuell helfen dabei Winter-Verstärkungen.

Der SC Preußen Münster spielte bis zur Saison 22019/2020 in der 3. Liga - zehn jahrelang. Dann folgte im Sommer 2020 der Absturz in die Viertklassigkeit. Im zweiten Anlauf wollen die Münsterländer nun die Rückkehr in den bezahlten Fußball schaffen.

Doch auch in Münster wissen die Verantwortlichen, dass das Aufstiegsrennen in der Regionalliga West so eng wie nie zuvor ist. Mit Essen, Wuppertal, Fortuna Köln, Oberhausen und eben den Preußen streiten sich gleich fünf Mannschaften um den einzigen Aufstiegsrang. Es muss am Ende alles passen, dass man Platz eins belegt.

Die Preußen scheinen nichts unversucht zu lassen. Erst der heiße Flirt mit Dennis Grote, der mit einer zweiwöchigen Suspendierung des RWE-Kapitäns endete und vielleicht auch das Aus des 35-Jährigen in Essen bedeutet, und nun scheinen die Preußen an einen Drittliga-Stürmer herangetreten zu sein, der noch bis zum Sommer 2023 an seinen aktuellen Arbeitgeber gebunden ist. Das berichtet zumindest die Bild-Zeitung.

Demnach im Visier: Benjamin Girth von Eintracht Braunschweig. Der 29-jährige Stürmer kam beim Drittligisten in dieser Spielzeit nur zu zehn Einsätzen (ein Tor). "Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität und der Breite unseres Kaders. Wenn sich eine spannende Möglichkeit für eine Verstärkung ergeben sollte, würden wir uns aber nicht davor verschließen", sagte SCP-Sportchef Peter Niemeyer noch vor wenigen Wochen gegenüber RevierSport. Bleibt abzuwarten, was im Januar-Transferfenster passiert.

Auch RWE-Trainer kennt Girth gut

Girth wurde jedenfalls schon vor einem Jahr mit dem SCP in Verbindung gebracht. Der gebürtige Magdeburger ging schon in der Regionalliga (112 Spiele, 50 Tore), 3. Liga (62, 29) und auch 2. Bundesliga (41, 4) auf Torejagd. Auch Christian Neidhart, Trainer von Rot-Weiss Essen, wird Girth gut kennen. Der erlebte nämlich zwischen 2016 und 2018 unter Neidhart seine beste Zeit. Hier schoss er für den SV Meppen in 67 Begegnungen 39 Treffer.