Ex-Essener Kai Pröger wechselt innerhalb der 2. Bundesliga

Früher spielte er für Rot-Weiss Essen, in den letzten Jahren für den SC Paderborn. Jetzt wechselt Kai Pröger den Verein innerhalb der 2. Bundesliga.

Nach dem Aufstieg von Rot-Weiss Essen in die 3. Liga hätten einige Fans Kai Pröger gerne wieder im RWE-Trikot gesehen. Doch es wird nichts mit einer Rückkehr des Flügelflitzers, der die Hafenstraße Anfang 2019 in Richtung des SC Paderborn verlassen hatte. Pröger wechselt zwar den Verein - aber innerhalb der 2. Bundesliga.

Der 30-Jährige wird ab sofort für Hansa Rostock auflaufen, das vermeldete der Verein am Freitag. An der Ostseeküste hat Pröger einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Nach dreieinhalb Jahren in Paderborn bringt er die Erfahrung von 31 Einsätzen in der Bundesliga (zwei Toren, sieben Vorlagen) und 70 Zweitliga-Partien (elf Tore, neun Vorlagen) mit nach Rostock.

"Mit Kai konnten wir einen begehrten Spieler zu uns lotsen, der seine Qualitäten in den beiden obersten Ligen Deutschlands bereits unter Beweis gestellt hat", wird Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen zitiert. "Neben seiner Schnelligkeit und dem offensiven Umschaltspiel zählt das Erarbeiten von Torchancen zu seinen Stärken."





In der abgelaufenen Saison stand Pröger regelmäßig für Paderborn auf dem Rasen. Er sammelte 32 Einsätze, gehörte dabei 14 Mal zur Startelf. Mit dem SCP landete er auf dem siebten Tabellenplatz. Aufsteiger Rostock beendete die Saison auf Rang 13, mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz.

"Ich habe gesehen, was hier bei Hansa mit dem Rückhalt der Fans alles möglich ist. Auch ich werde vom ersten bis zum letzten Tag alles geben, um das Minimalziel Klassenerhalt zu erreichen und alles, was darüber hinaus noch möglich ist", betont er. Einige Spieler bei Hansa kenne er bereits, "was es natürlich noch ein bisschen einfacher macht".

Das Fundament für seine Karriere in höheren Ligen hatte der gebürtige Wilhelmshavener in seinen eineinhalb Jahren bei RWE gelegt. Mit 18 Treffern und acht Vorlagen in 60 Einsätzen hatte Pröger auf sich aufmerksam gemacht.