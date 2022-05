Fünf Neue: Essener Landesliglist verkündet hochkarätige Zugänge

Der ESC Rellinghausen spielt eine starke Saison in der Landesliga Niederrhein und arbeitet daran, dass auch die nächste Spielzeit eine gute wird: mit bisher fünf Neuzugängen.

Der ESC Rellinghausen kann an diesem Wochenende durchatmen. Die Landesliga Niederrhein pausiert - ehe der Saisonendspurt beginnt, in dem die Essener noch Chancen auf den ganz großen Coup haben.

Den spielfreien Sonntag nutzte der ESC stattdessen für die Verkündung eines hochkarätigen Neuzugangs. Julian Bluni wird in der kommenden Saison am Krausen Bäumchen auflaufen. Nach vielen Jahren beim abstiegsbedrohten Ligakonkurrenten SV Burgaltendorf hat er seine Zusage für die kommende Saison gegeben.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, erklärte der 27 Jahre alte Offensivspieler in einer Vereinsmitteilung, betonte aber auch: "Es war aber dennoch der richtige Zeitpunkt um noch mal etwas Neues auszuprobieren und neue Impulse zu setzen. Dazu gefällt mir die Art und Weise des Trainers und der ESC ist eine feste Größe in der Landesliga. Ich freue mich jetzt auf das Team und die neue Aufgabe und hoffe, dass ich die Erwartungen des Trainers an mich erfüllen kann."

Bluni bringt reichlich Erfahrung aus höheren Ligen mit: Er spielte bereits in der Oberliga, hat auch 15 Regionalliga-Einsätze für den FC Kray und VfL Bochum II in seiner Vita stehen.

Die ersten vier Verpflichtungen hatte Rellinghausen bereits verkündet. Dabei handelt es sich um den erst 19 Jahre alten Tom Holz (Blau-Gelb Überruhr), der in der Jugend von Rot-Weiss Essen und den BVB spielte, Guiseppe Raudino (TVD Velbert), Adrian Saitovski (SC Velbert U19) und Aiman Salmi (eigene Reserve).

Womöglich werden sie in der kommenden Saison mit ihrem neuen Verein sogar in der Oberliga unterwegs sein, wenngleich Trainer Sascha Behnke sich damit noch nicht beschäftigt. Der ESC steht derzeit auf dem dritten Tabellenplatz, zwei Punkte hinter dem Tabellenführer SF Hamborn. Drei Spieltage stehen noch aus. Am kommenden Sonntag steigt das richtungsweisende Topduell gegen den Zweiten Mülheimer FC.