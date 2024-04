Landesligist ESC Rellinghausen ist in einer guten Verfassung und steht aktuell auf dem fünften Tabellenplatz.

Der ESC Rellinghausen konnte als einzige Essener Mannschaft sein Landesliga-Spiel am Mittwochabend gewinnen: Mit 2:0 siegte der ESC beim Kellerkind FSV Duisburg.

Die Treffer für den Gast erzielten die beiden Angreifer Berkan Eken (30.) und Edisher Ugrekhelidze (74.).

Es war keine glanzvolle Vorstellung des Tabellenfünften, aber im Endeffekt zählten nur die drei Punkte, die der Essener Landesligist aus Duisburg entführen konnte. Ähnlich sah es auch Cheftrainer Sascha Behnke nach dem Abpfiff:

"In der ersten Halbzeit hatten wir ein paar Chancen, das war schon in Ordnung. Man muss dann aber ehrlich sagen, dass Duisburg in der zweiten Hälfte klar besser war. Da haben sie uns schon ordentlich hinten reingedrückt. Wir konnten aber einen Konter durch Edi Ugrekhelidze vollenden. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, aber drei Punkte geholt."

Während der ESC in der Hinrunde teilweise sogar auf einem Abstiegsplatz stand, hat sich die Behnke-Elf in den vergangenen Monaten deutlich gesteigert und ist die beste Rückrundenmannschaft der Landesliga. Aus elf Rückrundenpartien holte Rellinghausen 23 Zähler, das macht einen Schnitt von 2,09 Punkten pro Partie.

Besonders auffällig: Der Tabellenfünfte ist richtig stark auf fremden Plätzen. In der Auswärtstabelle rangiert der ESC mit 29 Punkten auf Platz zwei, hinter Spitzenreiter Sportfreunde Niederwenigern. In der Heimtabelle stehen die Essener dagegen auf einem Abstiegsplatz (17 Punkte).

Diese Diskrepanz kann sich Behnke nicht erklären: "Es gibt bei uns keine störenden Abläufe, weshalb wir bei Heimspielen nicht so performen (lacht). Es ist aktuell einfach so, dass wir zuhause nicht so punkten wie auswärts. Wichtig ist aber, dass wir überhaupt unsere Punkte holen. Eine genauere Erklärung habe ich dafür nicht."

Noch sieben Liga-Spiele wird Rellinghausen in dieser Saison bestreiten. Zwischen Platz vier und zwölf ist quasi alles möglich, aber natürlich möchte der Landesligist oben bleiben und die Saison als beste Essener Mannschaft abschließen.

"Wir spielen noch gegen Teams von oben, unten und aus dem Mittelfeld. Um in dieser Tabellenregion zu bleiben, müssen wir unsere Punkte holen. Dazu sind wir verpflichtet. Ob wir zuhause oder auswärts spielen, ist dabei völlig egal. Intern haben wir schon besprochen, dass wir zwischen Platz vier und sieben auslaufen wollen", betonte der Coach.

Die nächste Aufgabe heißt erst einmal: SV Budberg. Am Sonntag (14. April, 15 Uhr) trifft der ESC Rellinghausen zuhause auf Budberg mit Landesliga-Top-Torjäger Moritz Paul (33 Tore). Behnke erwartet ein Spiel auf Augenhöhe: "Sie haben den treffsichersten Stürmer. Der ist schon richtig gut und macht die Tore nicht aus Zufall. Wir brauchen aber weiter unsere Punkte und wollen den Gegner auf Abstand halten."