Der ESC Rellinghausen hat eine kuriose Serie gestartet. Das Team von Trainer Sascha Behnke ist seit nunmehr sechs Spielen ungeschlagen. Das hört sich nach einer traumhaften Serie und einem sehr guten Tabellenplatz an.

Bis man auf die Punkteausbeute schaut: Nur zwei der sechs ungeschlagenen Partien konnten gewonnen werden. Auch deswegen steht der ESC nach zwölf Partien mit 17 Punkten "nur" auf dem 9. Tabellenplatz. Behnke merkt an, dass es an den vielen Remis liegt: "Wir haben zu viele Punkte liegengelassen. Natürlich ist es immer schön, nicht zu verlieren, aber im Nachhinein wäre mehr drin gewesen. Wir bekommen zu oft späte Gegentore und schaffen es nicht, das Spiel frühzeitig zu entscheiden."

Den Grund, warum enge Spiele nicht über die Zeit gebracht werden konnten, sieht der 45-Jährige vor allem in der Vielzahl an jungen Spielern: "Wir arbeiten sehr gerne und sehr viel mit jungen Spielern. Diese Spieler haben halt noch ihre Defizite und sind oftmals nicht clever genug, um eine Führung souverän über die Zeit zu bringen. Aber das ist unser Weg, und dieses Risiko gehen wir bewusst auch ein."

Insgesamt zeigt sich Behnke jedoch sehr zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft: "Wir schaffen es bislang, dass wir spielerisch gegen egal welche Mannschaft mitspielen und präsent sind. Da sehe ich definitiv eine Verbesserung zur letzten Spielzeit. Wenn wir es schaffen, über 90 Minuten konzentriert und fokussiert zu bleiben, ist ein einstelliger Tabellenplatz das Ziel. Am Ende geht es aber beim ESC darum, so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben."

Eine wichtige Möglichkeit, um genau für dieses Ziel Punkte zu sammeln, hat Rellinghausen am Sonntag (3. November). Dann ist das Team von Behnke ab 15 Uhr beim FC Kray zu Gast.

Auch wenn der FC Kray momentan tabellarisch hinter dem ESC steht, weiß der 45-Jährige den Gegner richtig einzuordnen: "Kray spielt ziemlich unter ihren Erwartungen und hat ganz andere Mittel zur Verfügung als wir. Da reden wir von einer Mannschaft, die unter normalen Umständen in allen Themen auch nicht auf Augenhöhe mit uns ist." Trotzdem fordert er von seiner Mannschaft: "Wir müssen in so einem Derby auch einen Derby-Charakter an den Tag legen. Es geht darum, von Anfang an hellwach zu sein und möglichst die ungeschlagene Serie weiter auszubauen."

Personell kann Behnke dabei nahezu auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Bis auf die Langzeitverletzten Erik May und Eray Ciplak gibt es keine verletzungsbedingten Ausfälle. Der erst im Sommer verpflichtete Athanasios Xiros verlässt den Verein bereits wieder aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Verein: "Er verlässt uns von seiner Seite aus und geht seinen eigenen Weg weiter."