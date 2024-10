Weisse noch? 1993/94 - Lizenzentzug, aber RWE-Auswärtssieg in Rostock

Rot-Weiss Essen ist am Samstag (26. Oktober) in der 3. Liga bei Hansa Rostock zu Gast. An ein Auswärtsspiel aus der Vergangenheit haben RWE-Fans noch gute Erinnerungen. Weisse noch?