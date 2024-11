Bei der 28. Hallenstadtmeisterschaft im Essener Amateurfußball wird Rot-Weiss Essen nicht vertreten sein. Die Kreisliga-Reserve des Drittligisten sagte ab. Das sagen die Konkurrenten.

Schon im Februar 2024 hatte Frank Kurth, Teammanager von Rot-Weiss Essen II, gegenüber RevierSport betont: "Wenn es nach mir geht, dann werden wir nicht mehr teilnehmen. Aber das müssen wir noch einmal in größerer Runde besprechen."

Das Thema war eine erneute Teilnahme an der Essener Hallenstadtmeisterschaft im Jahr 2025. Kurth hatte schon nach der Veranstaltung 2024 die Faxen dicke. Grund genug hatte die RWE-Torwartlegende allemal. Mit Dominik Milaszewski (Muskelbündelriss) und Mirco Selle (Knöchelbruch) verletzten sich zwei RWE-II-Akteure schwer und fielen monatelang aus.

Kurth sagte weiter: "Das war kein gutes Turnier für uns. Es fing ja schon damit an, dass unser Trainer Stefan Lorenz Spieler dafür begeistern musste. Es hatten sich zunächst nur vier oder fünf Mann gemeldet. Und dann kam noch der Modus hinzu, der mir persönlich missfiel. Da hat ein Kreisligist kaum eine Chance, in die Geldtöpfe zu gelangen. Das ist das Ziel, wenn man an einem Turnier teilnimmt. Und, klar: Die Verletzungen von Dominik und Mirco waren dann die unrühmliche Zugabe. Die Halle hatte für uns auch überhaupt keinen Mehrwert für die Vorbereitung."

Und nun, im November 2024, fiel die Entscheidung. Der 62-jährige RWE-Funktionär verkündete den Hallen-Verzicht des Kreisliga-A-Tabellenführers mit den Worten gegenüber der WAZ: "Wir sind da sicherlich konträr zur Allgemeinheit mit der Meinung. Die Essener Hallenstadtmeisterschaft ist nicht so ein Spaß- und Traditionsturnier wie das Traditionsmasters. Wir haben letztes Jahr teilgenommen und ich fand nicht, dass es ein Event war, bei dem man danach sagte, man hätte etwas verpasst."

Für die Essener Amateurfußballszene ist das alljährliche Hallenturnier ein "Heiligtum", ein Zusammenkommen der Fußballfamilie. Für Kurth kein Spaß- und Traditionsturnier. RevierSport fragte bei der Konkurrenz nach, was diese denn über den RWE-II-Verzicht denkt.

Sascha Behnke, Trainer des ESC Rellinghausen: "Ich möchte mich da gar nicht zu Herrn Kurth äußern. Jeder darf seine Meinung haben und kundtun. Für das Turnier ist es sicherlich schade, dass der größte Verein der Stadt nicht teilnimmt. Mir ist es aber so oder so völlig egal, was RWE macht. Vielleicht hat Herr Kurth sogar teilweise Recht. Das Turnier wird von Jahr zu Jahr mehr gemieden, wie ich meine. Spieler haben Angst vor Verletzungen, Trainer ebenfalls und schicken die Zweite Mannschaft hin oder sagen sogar kurzfristig ab. Und die Bezeichnung Essener Hallenstadtmeisterschaft ist auch nicht treffend. Es müsste Essener Hallenkreismeisterschaft heißen, da angrenzende Städte, wie Titelverteidiger Sportfreunde Niederwenigern aus Hattingen, ja mitmachen dürfen (lacht)."

Issam Said, Sportchef des VfB Frohnhausen: "Also, meiner Meinung nach kann jeder machen, was er will. Es ist keine Pflicht-Veranstaltung und es ist ja nicht nur RWE, das an diesem geilen Turnier nicht teilnimmt. Wir müssen alle die Entscheidung akzeptieren und respektieren, weil jeder in einer Saison andere Prioritäten setzt und Ziele verfolgt. Mit RWE hätte das Turnier aber sicherlich mehr an Flair gewonnen. Aber wer nicht will, der hat ja bekanntlich schon. Für mich war, ist und wird die Halle immer das geilste Event des Jahres bleiben. Ich finde auch, dass die mit der Aktion zeigen, dass sie gar kein Interesse an unserem schönen Amateurfußball haben und ihr eigenes Ding fahren. Ich finde es auch nicht gut, dass RevierSport so viel über RWE II berichtet und sie so ins Rampenlicht stellt. Und andere Vereine, die sich so sehr den Arsch aufreißen und nicht das Geld wie RWE haben, kommen alle zwei Monate in der Berichterstattung vor. Das finde ich echt schade. Aber, klar: Ich respektiere auch die Arbeit von RevierSport und sie werden auch ihre Gründe für die RWE-II-Berichterstattung haben."

Bartosz Maslon, Trainer des FC Kray: "Die Entscheidung von Rot-Weiss Essen ist legitim. Ich bin der Meinung, dass man das alles nicht zu persönlich sehen darf. Es ist sein gutes Recht zu sagen, dass das für ihn kein cooles Event ist. Das ist seine Meinung, die ich akzeptiere. Aber natürlich ist es auch sehr schade, dass der größte Verein der Stadt an solch einem Turnier nicht teilnimmt."

Sascha Fischer, Trainer der DJK SF Katernberg: "Mich persönlich juckt das null, ob die da teilnehmen oder nicht. Wer nicht will, der hat schon. Das Turnier findet seit Jahrzehnten statt und die ganze Essener Fußballszene fiebert dem entgegen. Wenn jemand darauf keinen Bock hat, dann ist das so. Ob RWE da jetzt teilnimmt oder nicht, ist mir so was von Latte. Wir freuen uns auf das Turnier."

Slavko Franjic, Trainer des Heisinger SV: "Wer nicht will, der hat schon. Wir freuen uns mega auf das Hallen-Event, da es seit Jahren ein absolutes Highlight im Essener Fußball ist."

Dirk Tönnies, Trainer der SpVg. Schonnebeck: "Wenn ich ehrlich bin, dann ist mir das egal, ob Rot-Weiss Essen teilnimmt oder nicht. Das muss jeder Verein für sich entscheiden. Wir freuen uns sehr auf das Turnier und wollen möglichst weit kommen. Wir müssen aber auch in der Truppe herumfragen, wer Lust hat zu spielen. Aber wir werden auf jeden Fall teilnehmen, denn das Hallenturnier in Essen ist immer ein absolutes Highlight. Ich habe da gerne als Spieler teilgenommen und tue dies auch als Trainer gerne."

Julian Stöhr, Trainer des ETB Schwarz-Weiß Essen: "Es ist natürlich schade, dass RWE II nicht teilnimmt, die Entscheidung muss man akzeptieren und dabei sollte man es belassen."

Olaf Rehmann, Trainer der SG Schönebeck: "Ehrlich gesagt hat uns das nicht sonderlich interessiert. Wie RWE die Priorität setzt, ist aus unserer Sicht die Entscheidung des Klubs. Ich kann für meine Mannschaft aber sagen, dass die meisten Spieler sich jedes Jahr auf dieses Event freuen und die Halle auch für mich als Trainer, eine willkommene Abwechslung darstellt, zur Wintervorbereitung. Und ich glaube auch ohne die zweite Mannschaft von RWE wird die Veranstaltung nichts an ihrer Faszination für den Essener Amateurfußball verlieren."

Sascha Hense, Trainer des SV Burgaltendorf: "Mir persönlich steht es nicht zu über die Gedankenwelt von Frank Kurth zu urteilen. Es ist seine eigene Meinung. Mich persönlich juckt das auch null, ob die da teilnehmen oder nicht. Wer nicht will, der hat schon. Das Turnier findet seit Jahrzehnten statt und die ganze Essener Fußballszene fiebert dem entgegen. Wenn jemand darauf keinen Bock hat, dann ist das so. Ob RWE da jetzt teilnimmt oder nicht, ist mir so was von Latte. Wir freuen uns auf das Turnier."