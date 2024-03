Landesliga Niederrhein 2: Niederwenigern Erster, Frohnhausen nach 2:10-Debakel vor Abstieg

Zweistellige Pleite, beim VfB Frohnhausen geht aktuell nichts mehr - das gilt auch für den FC Kray. Besser sieht es in Niederwenigern aus, nach einem 6:0 sind die SF wieder Erster.

Wer es in der Landesliga Niederrhein 2 mit dem VfB Frohnhausen hält, der macht in diesen Tagen einen weiten Bogen um die Anlage und um alles, was mit dem VfB zusammenhängt.

Denn die "Löwen" machen ihrem Klub derzeit Kummer. Unter der Woche gab es das Aus im Kreispokal beim Bezirksligisten Vogelheimer SV. VfB Coach Issam Said ahnte da schon, was am Wochenende in der Liga folgen könnte.

Eigentlich hatte der VfB die große Chance mit dem Heimspiel gegen den schon abgeschlagenen FSV Duisburg Feuer im Abstiegskampf zu entfachen. Aber, der Coach sagte nach dem Pokalaus. "Mo Said, Abdul Semmo und Canel Ucan sind alle verletzt und humpelnd vom Platz gegangen. Dazu haben sich noch Dasilva Matondo und Kai Hoffmann verletzt. Das sind fünf Spieler. Ich bin wirklich ratlos. Da müssen wir mal schauen, wen wir für Sonntag überhaupt noch alles übrig haben."

Viel war es offenbar nicht, denn beim 2:10 gab es eine Heimklatsche gegen den vermutlichen Absteiger aus Duisburg, die es in sich hatte. Nach sechs Minuten stand es 0:2, in der siebten Minute flammte Hoffnung auf nach dem Anschluss durch Mohamed Said.

Doch dann zerfiel Frohnhausen in alle Einzelteile. Zur Pause stand es 1:4, nach 62 Minuten 1:9. Am Ende hieß es 2:10, fraglich, wie Frohnhausen nach diesem Debakel noch einmal wieder kommen will.

Die einzigen positiven Nachrichten: Nach der Niederlage der SG Essen-Schönebeck (1:2 beim 1. FC Lintfort) bleibt es bei sechs Punkten Abstand auf den Relegationsplatz. Und da auch Steele beim SV Scherpenberg 2:5 verlor, bleibt ein weiterer Verein in Reichweite.

Im Keller sonst nichts Neues: Das Schlusslicht Hönnepel-Niedermörmter verlor gegen BW Mintard 1:3, der Vorletzte Sterkrade-Nord verlor 1:2 gegen den VfB Speldorf.

Enger ist es an der Tabellenspitze, wo es einen neuen Ersten gibt. Die SF Niederwenigern sind nach dem 6:0 gegen Bedburg-Hau wieder ganz oben. Sie profitieren von dem 1:1 von BW Dingden beim ESC Rellinghausen. Niederwenigern hat zudem noch eine Partie in der Hinterhand.

Für den FC Kray geht weiter nichts in der Landesliga. Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien gab es auch gegen Arminia Klosterhardt beim 0:1 eine Heimpleite.