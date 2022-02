Transfers: So haben sich Schalkes Konkurrenten verstärkt

Das Transferfenster in Deutschland ist seit Montagabend geschlossen. So haben die Aufstiegskonkurrenten des FC Schalke 04 die Wechselperiode genutzt.

Kurz vor Schluss der Transferperiode hat Schalke 04 nachgelegt und Dong-gyeong Lee verpflichtet. Der 24-jährige Mittelfeldspieler aus Südkorea ist nach Andreas Vindheim (Sparta Prag/Leihe) und Marius Lode (FK Bodo/Glimt) der dritte Winter-Zugang der Knappen. Derweil werden Dries Wouters (KV Mechelen) und Timo Becker (Hansa Rostock) S04 bei der Mission Bundesliga-Rückkehr nicht helfen - sie wurden für die Rückrunde verliehen.

RS wirft einen Blick auf die Transfer-Aktivitäten der weiteren Aufstiegsaspiranten in der 2. Bundesliga. Spoiler: Allzu viel ist nicht passiert.

Darmstadt 98

Wie viele andere Zweitligisten hielt sich der Tabellenführer zurück. Mit André Leipold kam ein junger Perspektivstürmer, der in der Hinrunde in der Regionalliga Bayern für Furore gesorgt hatte. Weitere Neuzugänge vermeldeten die Lilien nicht. Erich Berko (SV Sandhausen) und Benjamin Goller (Karlsruher SC) haben den Verein verlasen.

FC St. Pauli

Ganz ohne Verstärkungen geht der FC St. Pauli in die Rückrunde. Der Herbstmeister setzt im Aufstiegsrennen auf seinen bestehenden Kader, der durch die Abgänge von Marvin Knoll (MSV Duisburg) und Luis Coordes (VfB Stuttgart ll) verkleinert wurde.

Werder Bremen

Auch die zuletzt erstarkten Bremer blieben untätig. "Wir haben die ein oder andere Personalie durchgesprochen, aber es muss sportlich passen und eben auch wirtschaftlich", erklärte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting, am Deadline Day. "Daher haben wir entschieden, keinen Spieler mehr zu verpflichten." Einzige Änderung beim SVW: U23-Stürmer Justin Njinmah unterzeichnete einen Profivertrag und wurde an Borussia Dortmund ll verliehen.

Hamburger SV

Der HSV verstärkte sein offensives Mittelfeld mit Giorgi Chakvetadze. Der neue Mann kommt als Leihgabe von KAA Gent, ist georgischer Nationalspieler und hat laut transfermarkt.de immerhin einen Marktwert von 2,3 Millionen Euro. Demgegenüber stehen die Abgänge von Robin Meißner (Hansa Rostock/Leihe) und Tommy Doyle, der nach Leihe zu seinem Stammklub Manchester City zurückkehrte.

1. FC Heidenheim

Ruhig blieb es auch bei den Heidenheimern. Florian Pick wechselte aufgrund mangelnder Spielzeit leihweise zum FC Ingolstadt. Ansonsten geht der FCH mit unverändertem Personal in die Rückrunde.

1. FC Nürnberg

Ein Zugang, ein Abgang, jeweils per Leihe - so lautet die Transferbilanz der Clubberer. In Jens Castrop kam ein talentierter 18-jähriger Offensivmann vom 1. FC Köln. Dafür hat Linksverteidiger Linus Rosenlöcher den Verein in Richtung Esbjerg fB (Dänemark) verlassen.

Jahn Regensburg

Schalkes kommender Gegner (Samstag, 13.30 Uhr) besserte zweifach nach. Rechtsaußen Nicklas Shipnoski wechselte von Fortuna Düsseldorf leihweise nach Bayern. Dazu kehrte Torhüter Alexander Weidinger nach seiner Leihe zur SpVgg Unterhaching zurück. Jann George (Erzgebirge Aue) sowie André Becker (Würzburger Kickers/Leihe) werden in der Restrunde nicht mehr für den Jahn auflaufen.

SC Paderborn

Nachdem die Verpflichtungen der Offensivspieler Florent Muslija (Hannover 96) und Philipp Klement (VfB Stuttgart/Leihe) bereits feststanden, wurde es zum Ende der Transferzeit noch einmal hektisch beim SCP. Top-Torjäger Sven Michel wurde von Union Berlin als Ersatz für Max Kruse verpflichtet. Die Ostwestfalen reagierten auf den für sie schmerzhaften Abgang und holten Kemal Ademi aus Russland (FK Khimki/Leihe). Prince Osei Owusu hatte Paderborn zuvor schon in Richtung Erzgebirge Aue verlassen.

