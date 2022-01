Schalke: Dritter Winterzugang ist perfekt

Am Deadline-Day hat auch der FC Schalke noch einmal zugeschlagen. Winter-Zugang Nummer drei hat unterschrieben.

Am Montag schließt das Transferfenster. Kurz zuvor hat der FC Schalke noch einen dritten Spieler für den Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga verpflichtet. Von Ulsan Hyundai kommt der Südkoreaner Dong-Gyeong Lee. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kann in der Offensive mehrere Positionen bekleiden.

Die Transfers des FC Schalke in der Winterpause Zugänge: Marius Lode (FK Bodø/Glimt), Andreas Vindheim (Sparta Prag), Dong-Gyeong Lee (Ulsan Hyundai) Abgänge: Dries Wouters (KV Mechelen / Leihe), Timo Becker (Hansa Rostock / Leihe)

Der südkoreanische Verband hatte am Sonntag bestätigt, dass der Spieler das Trainingslager der Nationalmannschaft verlassen habe, um sich in Deutschland einem Medizincheck zu unterziehen. Den hat er nun bestanden und bei Schalke einen Vertrag unterschrieben. Zunächst wird der Spieler ausgeliehen, Schalke besitzt eine Kaufoption. Für Lee ist es die erste Station in Europa.

Für Ulsan Hyundai sammelte er in 86 Partien 21 Scorerpunkte (14 Tore, sieben Vorlagen. „Wir haben Dong-gyeong Lee seit einiger Zeit auf dem Radar. Unser Chef-Scout André Hechelmann ist extra nach Südkorea gereist, um ihn live zu beobachten. Wir sind von seinem Entwicklungspotenzial überzeugt“, erklärt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. „Lee ist ein ausgezeichneter Techniker, benötigt nur wenige Kontakte zur Spielfortsetzung und besitzt die Qualität, sich in engen und umkämpften Situationen spielerisch zu befreien. Er wird unserem Kader noch mehr Torgefahr, Variabilität und damit Unberechenbarkeit geben.“

Der Spieler selber betonte nach seiner Unterschrift: „Ich habe mich ganz bewusst für Schalke 04 entschieden. Der Klub wird meine erste Station im Ausland sein, das ist eine große Ehre für mich. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass Schalke möglichst schnell wieder in der Bundesliga spielen kann.“