Mitten im Aufstiegskampf: ESC Rellinghausen landet weiteren Transfercoup

Der ESC Rellinghausen hat bei den Planungen für die kommende Saison einen weiteren hochkarätigen Zugang verkündet. Es ist ein Rückkehrer, der zuletzt in der Oberliga unterwegs war.

Mit dem Last-Minute-Sieg im Topspiel gegen den Mülheimer FC hat des ESC Rellinghausen am vergangenen Wochenende den Traum vom Aufstieg in die Oberliga am Leben gehalten.

Und auch abseits des Rasens schrieb der Landesligist aus Essen positive Schlagzeilen. Am Dienstag verkündete der Verein den nächsten Neuzugang: Dabei handelt es sich um Simon Neuse, ein alter Bekannter des ESC.

Neuse spielte schon früher am Krausen Bäumchen, ehe er 2020 zum ETB Schwarz-Weiß Essen wechselte. Zwei Jahre später kehrt der frühere Jugendspieler von Rot-Weiss Essen zurück nach Rellinghausen. 36 Partien bestritt Neuse für den ETB, zuvor waren es 35 für den ESC. Neuse war Stammspieler bei Schwarz-Weiß und führte das Team in der laufenden Saison teilweise als Kapitän aufs Feld.





"Da ich nun ins Berufsleben einsteige und mich hier voll drauf konzentrieren will, kamen mir Zweifel auf ob die Oberliga sich damit kombinieren lässt. Nach reiflicher Überlegung kam ich dann zur Entscheidung lieber etwas kürzer zu treten", erklärte der Mittelfeldmann seine Entscheidung.

Neuse weiter: "Beim ESC kenn ich viele Spieler noch und habe die Verbindung zu Ihnen nie verloren. Auch zum Trainer hatte ich immer einen guten Kontakt und wusste einfach, das dass gesamte Umfeld zu mir, in meiner neuen Situation, besser passt. Ich freue mich auf die alten Jungs und auf die neue Saison."

Zuvor hatten die 06er bereits fünf weitere, teils namhafte Zugänge vermeldet.