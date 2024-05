Die Essener Landesligisten FC Kray und ESC Rellinghausen haben jeweils den ersten Neuzugang für die Saison 2024/2025 präsentiert.

Erster Neuer für die kommende Saison für den ESC Rellinghausen: Maurice Walz wechselt innerhalb Essens vom FC Kray zum Rellinghausener Krausen Bäumchen.

"Maurice kommt eigentlich in sein erstes echtes Seniorenjahr, wurde aber bereits in dieser Saison nur in der Ersten Mannschaft eingesetzt beziehungsweise trainiert auch ausschließlich hier. Er wird als junger und talentierter Torhüter unser Torwart-Trio mit Patrick Hollenbeck und Dennis Hornig komplettieren", heißt es vom ESC-Vorstand.

Der 19-jährige Walz kommt aus Gelsenkirchen und ist bisher ausschließlich im Westfalenbereich unterwegs gewesen. Der ESC ist nach dem FC Kray seine zweite Station am Niederrhein.

FC Kray: Neuzugang wurde bei RWE, S04 und MSV ausgebildet

Stichwort FC Kray: Auch Rellinghausens Landesliga-Konkurrent hat den ersten Zugang präsentiert. Juri Korte wechselt von der U19 der Spielvereinigung Schonnebeck an die Krayer Buderusstraße.

Der zentrale Mittelfeldspieler gilt trotz seiner Körperlänge von 1,90 Meter als ein Spieler mit einer tollen Ballsicherheit und Spielstärke. Ausgebildet in den Nachwuchsleistungszentren von Rot-Weiss Essen, FC Schalke 04 und MSV Duisburg wechselte der noch 18-Jährige zur U17 zum Nachbarn aus Schonnebeck und konnte in seinen beiden Jahren in der A-Jugend mehr als 30 Spiele in der Niederrheinliga absolvieren.

Dennis Blasczyk, Krays Sportchef, sagt: "Juri ist ein guter Techniker im zentralen Mittelfeld und hat eine starke Übersicht. Er ist eine ruhige Seele und wird sich im Team zeigen wollen. Er ist nicht gekommen, um sich brav unterzuordnen, sondern will der Mannschaft ab dem Sommer sofort weiterhelfen."

Rellinghausen hat in der Landesliga noch zwei Spiele zu absolvieren und liegt mit 50 Punkten auf Rang neun. Dem FC Kray stehen noch drei Begegnungen bevor. Aktuell rangiert der ehemalige Oberligist mit 45 Zählern auf dem 13. Tabellenplatz.