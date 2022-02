KFC Uerdingen: Abgänge fünf und sechs nach Baumberg und Frankreich

Der KFC Uerdingen, Letzter der Regionalliga West, hat seine Abgänge fünf und sechs.

Der Kaderumbau beim KFC Uerdingen geht weiter. Beim abgeschlagenen Schlusslicht der Regionalliga West gab es die Abgänge Nummer fünf und sechs.

Niklas Schubert und Kevin Ntika Bondombe haben den Traditionsverein verlassen. Schubert (drei Einsätze für den KFC) wechselt zu den SF Baumberg in die Oberliga Niederrhein. Bondombe (Elf Einsätze für den KFC) kehrt zurück in seine französische Heimat.

Auf der Zugangsseite hat der KFC Uerdingen zwei Transfers getätigt. Ex-Profi Levan Kenia und Jonathan Canto wechselten im Winter nach Krefeld.

Die Transfers des KFC Uerdingen im Winter Zugänge: Levan Kenia (war Co-Trainer), Jonathan Canto (Hellerup, 3. Liga Dänemark) Abgänge: Jonas Brendieck (Ziel unbekannt), Joshua Yeboah (RSV Meinerzhagen, ausgeliehen), Connor Klossek (Union Fürstenwalde), Quadie Barini (Siegburger SV), Kevin Ntika Bondombe (Frankreich), Niklas Schubert (SF Baumberg)

Sportlich wird auch die Kaderkorrektur nur wenig daran ändern, dass die Uerdingern den Klassenerhalt kaum schaffen können. Auch wenn Kapitän Leonel Kadiata den Glauben noch nicht verloren hat, wie er nach dem 2:2 gegen die U21 des 1. FC Köln verriet: „Der Glaube an den Klassenerhalt ist, auch wenn das viele nicht denken werden, immer da. Auch wenn die Ergebnisse teilweise eine andere Sprache gesprochen haben, geben wir Woche für Woche Gas. Natürlich ist uns das in den Spielen nicht immer gelungen, aber wir hoffen, dass wir gerade durch so ein Comeback wie gegen Köln noch einmal etwas entfachen können.“

Mit zehn Punkten (wenn der Abzug der neun Punkte wegen des Insolvenzverfahrens zurückgenommen wird) ist das rettende Ufer bereits zehn Zähler entfernt. Die Uerdinger gewannen erst eine der bisher bestrittenen 23 Partien. Wenn das Wunder gelingen soll, dann muss schnell ein Erfolg her. Am besten am Wochenende, dann geht es zu Alemannia Aachen (Samstag, 14 Uhr). Die Alemannia befindet sich mit 17 Punkten ebenfalls im Abstiegskampf.