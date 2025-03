Regionalliga: So sieht die Tabelle nach dem Rückzug von Türkspor Dortmund aus

Türkspor Dortmund zieht sich aus der Regionalliga zurück. Für die Tabelle bedeutet das einige Verschiebungen.

Es zeichnete sich ab, dass die Regionalliga West nicht in der alten Mannstärke beendet wird. Gerüchte gab es reichlich - mehrere Mannschaften waren verdächtig, die Saison nicht beenden zu können.

Erwischt hat es nun Türkspor Dortmund. Der Klub zieht die Regionalliga-Elf zurück und in der Konsequenz werden alle Ergebnisse gestrichen, die Teams, die noch gegen Türkspor antreten müssten, haben an dem Tag spielfrei.

Sieben von absolvierten 24 Begegnungen verlor Türkspor nicht, dementsprechend bekommen nicht alle Mannschaften die volle Punktzahl abgezogen.

Die Teams, die gegen Türkspor nicht gewinnen konnten, haben nun einen Vorteil. Eine Niederlage, die nun keine mehr ist, gibt es für Eintracht Hohkeppel, sie verloren als einzige Mannschaft gegen Türkspor.

An der Spitze hat sich nicht viel getan. Denn hier hat sich bisher niemand eine Blöße gegen Türkspor gegeben. Erst Rot-Weiß Oberhausen auf Rang fünf kann zwei Zähler auf den MSV gutmachen. Doch nun sind es zehn statt zwölf Punkte Abstand nach oben - auch das wird für RWO nicht aufzuholen sein.

Am meisten geholfen hat der Türkspor-Rückzug dem FC Gütersloh, der zweimal nicht gegen die Dortmunder gewinnen konnte. Daher werden nur zwei Punkte abgezogen und aus 15 Punkten Rückstand auf den MSV Duisburg wurden elf.

Etwas anders ist die Lage im Keller der Tabelle, wo Türkspor nun als erster Absteiger feststeht. Vor dem Spieltag mussten speziell die Teams von Platz zwölf an nach unten schauen. Fortuna Düsseldorf II (12.), Schalke II (13.), Eintracht Hohkeppel (14.), KFC Uerdingen (15.), Wuppertaler SV (16.) und SC Wiedenbrück (17.).

An den Plätzen hat sich nichts verändert, auch nicht an der Tatsache, dass Düsseldorf II und Wiedenbrück fünf Punkte trennen. Nur konnte der SC Wiedenbrück auf einen Zähler an den WSV heranrücken, vorher waren es zwei Punkte Abstand. Auch auf die anderen Teams verlor der WSV, der nun eine Partie weniger ausgetragen hat, einen Zähler.

Hier die neue Tabelle nach dem Rückzug von Türkspor Dortmund