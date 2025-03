Rot-Weiss Essen: Unter den Augen von Obuz - Serie endet bei Viktoria Köln - Kraulich fliegt

Rot-Weiss Essen reiste als bestes Rückrundenteam der 3. Liga zu Viktoria Köln. Doch dort endete die Serie von sieben ungeschlagenen Partien. Der Abstand nach unten wird kleiner.

Rot-Weiss Essen wollte im zweiten Spiel der englischen Woche das nächste Ausrufezeichen setzen. Nach 19 Punkten aus den letzten sieben Partien wollte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat den Lauf auch bei Viktoria Köln fortsetzen.

Am Ende gab es aber - unter den Augen von Ex-Spieler Marvin Obuz, der derzeit beim 1. FC Köln über die Reservistenrolle nicht hinauskommt, vor 4938 Zuschauern eine 0:1 (0:0)-Niederlage. Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nun noch vier Punkte.

Koschinat versuchte es in Köln mit drei frischen Kräften. Für den gelbgesperrten Tom Moustier durfte Jimmy Kaparos beginnen, für Ramien Safi und Lucas Brumme begannen Kaito Mizuta und Matti Wagner.

Dem Spiel taten die Wechsel erst einmal nicht gut. Denn RWE spielte eine sehr überschaubare erste Hälfte. Defensiv stand Essen ordentlich, nach vorne gab es aber nicht einen Torschuss.

Gefährlich wurde nur die Viktoria in Ansätzen. Doch die Versuche von Florian Engelhardt (13,) und Lex-Tyger Lobinger (17.) waren zu harmlos. Am gefährlichsten wurde es nach dem Abschluss von Niklas May, der nur das Außennetz traf (41.).





Ansonsten gab es gelebte Langeweile und auch die Zahlen sprachen gegen RWE. Viel weniger Ballbesitz, weniger gewonnene Zweikämpfe. Da musste nach dem Wechsel mehr kommen.

Und RWE versuchte, die Bremse zu lösen. In der 50. Minute musste Viktoria-Keeper Dudu dann das erste Mal eingreifen, wobei auch das kein RWE-Schuss war, vielmehr flog Ahmet Arslans Flanke zu nah an das Tor der Kölner.

In der 55. Minute war es dann aber soweit mit dem ersten echten Torschuss der Essener: Erneut war es Arslan, der aus 18 Metern abzog - doch der Ball flog weit über das Tor.

So spielten Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen Viktoria Köln: Dudu - Lopes Cabral, Keita, L. Dietz, Sticker (72. Eisenhuth) - Lofolomo, Engelhardt, Velasco (72. Cueto), N. May - Güler (94. Schulz), Lobinger (72. M. El Mala) RWE: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula (86. Doumbouya), Kaparos (72. Müsel), Wagner - Mizuta, Arslan (72. Safi) - Martinovic (86. Owusu) Tor: 1:0 M. El Mala (83.) Schiedsrichter: Marc Philip Eckermann Gelb-Rot: Kraulich (85.) Zuschauer: 4938

RWE war jetzt besser in der Partie und hatte nach 63 Minuten die beste Möglichkeit der Partie. Dominik Martinovic fasste sich aus 18 Metern ein Herz - doch sein toller Versuch knallte an den Pfosten - von dort sprang er wieder ins Feld.

RWE hatte nun alles unter Kontrolle - und näherte sich dem Tor an. Doch weder der Kopfball von Mizuta, noch die scharfe Hereingabe von Tobias Kraulich führten zum 1:0.

Und die Viktoria? Die wechselte in der 72. Minute dreimal und hatte kurz danach die große Möglichkeit zum 1:0. Doch Serhat-Semih Güler verpasste nach einer Ecke kurz vor dem Tor um Haaresbreite.

Als es so schien, dass in dem Spiel kein Tor mehr fällt, da kam der Kölner Joker Malek El Mala. Der ließ Kraulich einmal alt aussehen und aus 13 Metern traf er mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:0 für die Gastgeber. Knapp eine Minute später war das Spiel für Kraulich vorbei. Er unterband einen Konter gegen El Mala und sah - bereits vorgewarnt - Gelb-Rot. Damit fehlt er gegen seinen Ex-Verein aus Dresden.

In den letzten Minuten wollte RWE in Unterzahl den Ausgleich, es gab auch die dicke Chance. Doch Kelsey Owusu verzog aus wenigen Metern (92.). Kurz danach war Schluss und die Serie von RWE beendet.

Weiter geht es für Viktoria Köln am Samstag (14 Uhr) beim BVB II. RWE spielt zeitgleich zu Hause gegen Dynamo Dresden.