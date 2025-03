Nach dem 25. Spieltag der Regionalliga West ist der KFC Uerdingen auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Gegen den 1. FC Düren gab es zu Hause eine 1:5-Pleite.

Der KFC Uerdingen ist nach dem 25. Spieltag der Regionalliga West auf den 15. Tabellenplatz abgerutscht. Gegen den 1. FC Düren gab es vor heimischer Kulisse eine 1:5-Pleite.

Zur Pause lag der KFC bereits mit 0:2 hinten, wobei Trainer Rene Lewejohann sich vor allem über das zweite Gegentor nach einem Freistoß ärgerte, denn das hatte der Coach bereits vor dem Spiel angesprochen.

Das Endergebnis betrachtete er als verdient, "da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen zu", erklärte er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und fügte hinzu: "Ich kann nur das Sportliche beurteilen und das war nicht gut."

Kurz nach Wiederanpfiff hatte Uerdingen eine kurze Drangphase, die erst durch das 0:3 in der 57. Minute gestoppt wurde. Dies hob auch Lewejohann hervor: "Wir hatten eine Phase, nach der ersten Halbzeit, wo wir nach dem 0:2 gut drin waren und das gemacht haben, was wir uns vorgenommen hatten."

Der Cheftrainer wirkte nach der Partie ruhig und nicht sonderlich aufgebracht. Das hatte auch einen Grund: "Nach so einem Spiel geht es einfach darum, nüchtern zu bleiben, weg von all den Emotionen. Ich, als Trainer, muss auch einfach das große Ganze betrachten", erklärte er in der Pressekonferenz.

Den Grund für die vielen Gegentore fand Lewejohann eher bei seiner Mannschaft, als beim 1. FC Düren: "Ich kann meiner Mannschaft nur vorwerfen, dass wir diese Phasen haben, in denen wir uns selbst killen."

Nach dem Platzverweis für Ben Klefisch und dem darauffolgenden 1:4 war die Partie entschieden, woraufhin viele Zuschauer bereits frühzeitig ihre Plätze verließen.

Durch die Niederlage ist der KFC nun auf Rang 15 in der Tabelle abgerutscht, denn Konkurrent und kommender Gegner SV Eintracht Hohkeppel gewann zu Hause gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 3:2. Mit nur einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer ist jedoch weiterhin alles möglich.

Am 15. März kann Uerdingen die verlorenen Zähler in einem Sechs-Punkte-Spiel gegen Hohkeppel wiedergutmachen. Mit einem Sieg würde der KFC wieder am SV vorbeiziehen und die rote Zone verlassen. Anstoß ist um 14:00 Uhr.

Die Statistik zum Spiel:

Uerdingen: Gomoluch - Langer, Ciccarelli, Al Ghaddioui, Osawe, Altuntas (61. Rizzo), Ngambia Dzonga, Tshitoku, Michel (61. Bafdili), Klefisch, Werner (46. Fehr)

Düren: Theißen - Ramaj (78. Kalonji), Popovic (65. Schlößer), Matuszczyk (46. Miftaraj), Zuhs, Wetschka, Lela, Gültekin (75. Laux), Zeil, Statovci, Alpsoy (65. Kondziella)

Schiedsrichter: Selim Erk

Tore: 0:1 Zuhs (9.), 0:2 Wetschka (14.), 0:3 Alpsoy (57.), 1:3 ET Lela (66.), 1:4 Schlößer (73.), 1:5 Ramaj (78.)

Gelbe Karten: Altuntas (25.), Wetschka (26.), Klefisch (60.), Klefisch (72., Gelb-Rot)

Zuschauer: 2083