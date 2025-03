Der ASC Dortmund möchte sich in der Oberliga Westfalen weiter oben festbeißen. Um vom Aufstieg träumen zu können, benötigt man wohl einen Sieg gegen die Sportfreunde Siegen.

In der Oberliga Westfalen hat der ASC Dortmund die wohl letzte Chance, noch einmal Druck auf die Sportfreunde Siegen im Aufstiegsrennen zu erzeugen. Beide Mannschaften treffen am kommenden Spieltag aufeinander.

"Wir müssen versuchen, unsere Spiele zu gewinnen, um den Druck auf Siegen hochhalten zu können", sagte Trainer Marco Stiepermann vorige Woche gegenüber RevierSport. Das verpasste seine Elf allerdings am vergangenen Sonntag beim 2:2 bei Eintracht Rheine.

"Ich habe den Jungs erst einmal zwei Tage freigegeben. Ich glaube, es tut gut, den Kopf dann einmal freizubekommen", gibt Stiepermann Einblick in die Trainingswoche. "Wir fangen Mittwoch an und bereiten uns akribisch auf das Spiel gegen Siegen vor."

Jetzt wartet also das Heimspiel gegen die Sportfreunde Siegen. Ausgangssituation: Der ASC hat zwei Punkte weniger als Siegen, dabei aber bereits drei Partien mehr absolviert. Letzte Chance also, das Rennen um den Aufstieg offenzuhalten?

Siegen vor schwerem April – Stiepermann will Druck erhöhen

"Es sind schon noch einige Spiele, aber klar, wenn wir verlieren, wird es kompliziert. Das ist uns bewusst", gibt der Übungsleiter die Marschroute vor. "Selbst bei einem Unentschieden wäre es nicht ideal. Wir sollten schon gewinnen, um an Siegen vorbeizuziehen, das ist eine Riesenchance. Wir haben bereits im Hinspiel zeigen können, dass wir Siegen schlagen können."

Denn die drei Nachholspiele müssen die Sportfreunde auch erst einmal gewinnen. Insgesamt haben sie im April durch die Nachholspiele acht Oberliga-Partien vor der Brust, zusätzlich noch das Kreispokal-Viertelfinale beim VfL Bad Berleburg.

Wir wollen zeigen, dass unser Angriff in der Lage ist, die beste Defensive der Liga zu besiegen. Marco Stiepermann

Vor dem großen Plus, der besten Defensive der Liga (15 Gegentore in 20 Partien), hat Stiepermann keine Angst. "Wir haben den zweitbesten Angriff der Liga. Wir wollen zeigen, dass unser Angriff in der Lage ist, die beste Defensive der Liga zu besiegen."

Gutes Omen für den ASC: Die letzte Niederlage der Sportfreunde gab es im Hinspiel gegen die Mannschaft aus Aplerbeck, die Stiepermann-Elf gewann mit 3:0. Am Samstag (15. März) gibt es die Chance, Siegen die nächste Niederlage zuzufügen. Anstoß im Urlaubsguru Waldstadion ist um 15.30 Uhr.