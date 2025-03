Dass Uwe Koschinat ein Spiel in einer Pressekonferenz sehr gut wiedergeben bzw. analysieren kann, ist mittlerweile bekannt. So auch beim 0:1 in Köln.

"Was soll ich eigentlich noch sagen? Das war eine perfekte Analyse von Uwe Koschinat. Er hat alles auf den Punkt gebracht. Da kann ich nur einen dicken Haken hinter machen", sagte Viktoria-Köln-Trainer Olaf Janßen nach dem 1:0-Sieg seiner Mannschaft über Rot-Weiss Essen.

Zuvor hatte RWE-Coach Uwe Koschinat rund vier Minuten eine Klartext-Analyse zum Spiel gegeben.

RevierSport hat die Aussagen des 53-jährigen Fußballlehrers zusammengefasst.

Uwe Koschinat über...

... die 0:1-Niederlage: "Erst einmal Gratulation an die Viktoria und Olaf Janßen. Und: Kompliment für die erste Halbzeit. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir einfach 45 Minuten gebraucht haben, um tatsächlich Zugang zu diesem Spiel zu finden. Deshalb passt aus meiner Sicht das Ergebnis eher zur ersten und überhaupt nicht zur zweiten Halbzeit.

Wir haben unheimlich langsam von hinten herausgespielt und sehr, sehr häufig mit dem ersten Kontakt, was mir überhaupt nicht gefällt. Die Mannschaft weiß auch, dass ich davon kein Fan bin. Uwe Koschinat

... den Plan für das Spiel: "Wir haben schon eine Idee gehabt, die Viktoria aufgrund der sehr guten Aufbaustruktur nicht zu früh anzulaufen. Wir wussten, dass vor allen Dingen das tiefe Verteidigen der Viktoria schon ein Thema ist, das vielen Mannschaften Probleme bereitet hat. Deshalb wollten wir nach den drei Zu-Null-Spielen aus einer sehr sicheren Defensive agieren. Wir haben das auch gut gemacht. Aber was uns völlig abgekommen ist, waren hohe Ballgewinne und kurze Wege zum gegnerischen Tor. Wenn dir das nicht gelingt, dann wird es schwierig. Dann brauchst du einen zweiten Faktor für solch ein Spiel. Das wäre dann eine bessere Ballstruktur gewesen. Diese hatten wir aber überhaupt nicht."

... die Dinge, die ihm missfallen haben: "Wir haben unheimlich langsam von hinten herausgespielt und sehr, sehr häufig mit dem ersten Kontakt, was mir überhaupt nicht gefällt. Die Mannschaft weiß auch, dass ich davon kein Fan bin. Dadurch konnten aggressive Viktorianer immer wieder das Feld nutzen, um selbst in die Zirkulation zu kommen. Das ist dann sehr anstrengend - nicht nur für die Beine, sondern auch für den Kopf. Weil du einfach besser ins Spiel kommen willst, aber es dir nicht gelingt. So haben wir in der Halbzeit einige Anpassungen vorgenommen. Nach einer ersten Phase, in der das Spiel von beiden Seiten ein wenig lahmgelegt wurde, haben wir es doch geschafft, wieder mehr Tiefgang in unser Spiel zu bekommen."





... Martinovics Pfostenschuss: "Gute Frage, was Dominik Martinovic eigentlich noch alles tun muss, damit ihm sein erster Treffer für RWE gelingt. Ich glaube, dass er in dieser Situation eine überragende Stürmer-Mentalität auf den Platz gebracht hat. Man kann kaum besser abschließen. Er trifft aber leider den Pfosten. Wir hatten danach noch zwei weitere Möglichkeiten. Ich hatte in der Phase das Gefühl, dass Köln ein wenig müde wird. Wir haben die Spielkontrolle stärker gewonnen. Auch die Wechsel haben gut gefruchtet."

... das Gegentor: "Dann kassieren wir in einer Phase, in der ich dachte, dass wir es hinten heraus vielleicht wieder entscheiden können, das Gegentor. Das war ein fantastischer Treffer und eine tolle individuelle Leistung. Mit so viel Zug und so viel Präzision zu agieren, davor muss man den Hut ziehen. Am Ende ist Gelb-Rot für Tobias Kraulich etwas sinnbildlich für unser Spiel in Köln. Wir mussten relativ häufig unseren selbst produzierten Fehlern zu oft hinterherlaufen. Trotzdem sind wir in einer ordentlichen Situation und wir wussten, dass wir hier nicht durch die 3. Liga marschieren werden."