Schalke: U23 verpflichtet Flügelflitzer mit Drittliga-Erfahrung

Die Regionalliga-Zweitvertretung des Zweitligisten FC Schalke 04 hat einen Flügelflitzer verpflichtet. Dieser war schon länger im Training und bringt Drittliga-Erfahrung mit.

Hans Anapak, der sich seit Wochen im Team von Torsten Fröhling vorstellt, wechselt mit sofortiger Wirkung zur U23 des FC Schalke 04. Der 20-jährige Flügelflitzer, der vornehmlich über die linke Seite kommt, war zuletzt vereinslos und stand zuvor beim KFC Uerdingen unter Vertrag.

Der Deutsch-Kameruner sammelte seine ersten fußballerischen Erfahrungen in der Jugend von Bayer 04 Leverkusen. Von der U19 der Werkself wechselte der Flügelstürmer im Sommer 2020 zum KFC Uerdingen. Dort kam er 16 Mal in der 3. Liga zum Einsatz. Ein Torerfolg blieb ihm vergönnt, er legte aber drei Treffer auf. Seit Beginn der Saison 2021/2022 war der gebürtige Bonner vereinslos - bis zu seiner Unterschrift am 27. Januar 2022 beim FC Schalke 04 II.

Anapak ist nach Offensivspieler Nelson Amadin (zuletzt ohne Verein), Stürmer Niklas Castelle (VfL Senden) und Torwart Radomir Novakovic (Agia Napia/Zypern) der vierte Winterzugang für das Schalke U23-Team von Trainer Fröhling. Derweil haben Brooklyn Ezeh (Viktoria Berlin), Stanislav Fehler (SC Wiedenbrück) und Lukas Frenkert (Preußen Münster) die Schalke-Reserve im Januar 2022 verlassen.

Schalke II ist mit einem 4:1-Erfolg bei der Reserve von Borussia Mönchengladbach in die Restrunde der Regionalliga West gestartet. Am Samstag (14 Uhr) kommen die Sportfreunde Lotte ins Parkstadion.