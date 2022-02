Bezirksliga: Siebtligist verpflichtet 91-maligen Zweitligaspieler

Ein Bezirksligist aus dem Mönchengladbacher Raum hat einen echten Transfercoup vollzogen. Ein Ex-Profi heuert in der Bezirksliga 1 am Niederrhein an.

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler duelliert sich in der Bezirksliga Gruppe 1 am Niederrhein mit der DJK Neuss-Gnadental und Tabellenführer FC Büderich um den Aufstieg in die Landesliga. In der Rückrunde heißt die Devise in Jüchen-Garzweiler: Attacke!

Denn darauf deuten zumindest die Transfers. Neben Stürmer Nils Friebe, der bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde und zuletzt in den USA am College für die Monroe Mustangs spielte, konnte der VfL auch einen echten Transfercoup feiern. Tim Heubach, ebenfalls einst für Borussia Mönchengladbach aktiv, hat dem VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler seine Zusage gegeben.

Tim Heubachs persönliche Profi-Bilanz: Borussia Mönchengladbach II: 131 Spiele, 12 Tore Maccabi Netanya: 82 Spiele, 5 Tore 1.FC Kaiserslautern: 67 Spiele, ein Tor 1.FC Kaiserslautern II: 1 Spiel, kein Tor FSV Frankfurt: 31 Spiele, ein Tor FSV Frankfurt II: 2 Spiele, kein Tor Selangor FC: 6 Spiele, kein Tor

"Ich bin froh, dass ich meine Fußballkarriere bei Viktoria auslaufen lassen kann, da ich mich beruflich nun neu orientiere. Ich kenne viele Spieler auch privat, die seit vielen Jahren hier spielen und daher fühle ich mich hier gut aufgehoben", wird der Ex-Profi, der unter anderem 91 Zweitligaspiele bestritt, in der "Rheinischen Post" zitiert.

Heubach stand zuletzt in Malaysia bei Selangor FC unter Vertrag. RevierSport hatte von diesem Transfer vor rund zwei Jahren berichtet. Unter Karsten Neitzel, ehemaliger Trainer des VfL Bochum und von Rot-Weiss Essen, absolvierte der 33-jährige Innenverteidiger nur sechs Spiele. Nun kehrt er nach dem Abenteuer in Südostasien in seine Heimat zurück, um die Karriere beim ambitionierten Bezirksligisten VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler ausklingen zulassen.