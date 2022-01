Der TuS Haltern am See hat die Flügel verstärkt. Der Japaner Kaito Nakamikawa kommt aus der Landesliga.

Der TuS Haltern am See hat Kaito Nakamikawa verpflichtet. Der 20-jährige Japaner kommt vom Düsseldorfer Landesligisten Sparta Bilk. Das gab der Drittletzte der Oberliga Westfalen am Freitag bekannt.

Kaito, der auf den Flügeln zu Hause ist, war erst letzten Sommer vom japanischen Zweitligisten Tochigi SC nach Düsseldorf gewechselt, um in Deutschland Fuß zu fassen. „Mit Kaito bekommen wir einen technisch extrem gut ausgebildeten Spieler, der uns sowohl in der Breite, als auch in der Spitze weiterhilft. Darüber hinaus ist er auch menschlich ein absolut feiner Kerl, der perfekt in unsere Mannschaft passt“, wird Tim Eibold, Leiter Seniorenfussball, zitiert.

„Ich bin sehr froh darüber, mich beim TuS Haltern am See weiterentwickeln zu dürfen und werde versuchen, das in mich gesetzte Vertrauen mit guten Leistungen zurückzuzahlen“, erklärte Kaito, der ab sofort spielberechtigt ist.





Verlassen haben die Seestädter indes Ubeyd Güzel und Nils van den Woldenberg. Letzterer war erst im Sommer von der U19 von Rot-Weiss Essen nach Haltern gewechselt, wo er seine ersten Minuten im Seniorenbereich sammeln konnte. Güzel hingegen war bereits in der letzten Saison Teil der Oberliga-Mannschaft. Der junge Torhüter war zuvor aus der eigenen Talenteschmiede gekommen und hatte in seiner Debüt-Saison auch gleich einen Stammplatz im Tor bei TuS Haltern.

Den Status der Nummer eins musste er aber in der laufenden Saison an Neuzugang Cedric Drobe abgeben. Aus diesem Grund zieht es den gebürtigen Herner zurück in seine Heimat. Und zwar zum Oberliga-Kontrahenten Westfalia Herne. Wohin die Reise für Linksverteidiger van den Woldenberg geht, ist derzeit noch unklar.